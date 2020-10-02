Что нужно знать о местных выборах в Украине: кого и как будут избирать украинцы

Выборы в местные органы власти в Украине, назначенные на 25 октября, можно назвать историческими. Ведь многое на них будет происходить впервые. Выборы будут проходить по новому избирательному законодательству, с изменениями в территориальном устройстве, с открытыми партийными списками, соблюдением гендерных квот и рядом других нововведений.

Кого будут избирать украинцы?

Местные выборы 2020 года состоятся в 24 регионах Украины - исключением станут прифронтовые и неподконтрольные украинским властям районы Донецкой и Луганской областей. По итогам выборов будут сформированы новые составы областных, районных и городских советов. Украинцы также будут выбирать мэров городов, глав поселковых и областных советов.

Число депутатов в местных органах власти после выборов существенно уменьшится

После выборов число местных депутатов в стране существенно уменьшится: это связано с новым административно-территориальным делением, которое сократило количество районов в Украине приблизительно в четыре раза (136 вместо 490). Кроме того, областные центры, которые раньше не входили ни в один из районов, теперь стали частью новообразованных районов. По всей Украине будут избраны 119 районных советов.

Как пройдут выборы в Донбассе?

Выборы местных властей состоятся на подконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей. Выборы на прифронтовых и неподконтрольных Киеву территориях Донбасса ЦИК постановил не проводить. В начале сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24" объяснил это решение невозможностью обеспечить полную безопасность во время голосования. Позже глава украинской ЦИК Олег Диденко допустил, что местные выборы там могут пройти весной следующего года.

Сколько бюллетеней получат избиратели?

В основном бюллетеней будет четыре: для выборов руководителя городской или сельской администрации, депутатов городского (сельского), районного и областного советов. Депутаты в Киеве получат лишь два бюллетеня - они будут выбирать главу горадминистрации и депутатов Киевского городского совета. Жители на подконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей получат по три бюллетеня: они будут выбирать главу своего населенного пункта, депутатов местного и районного советов. Выборы в областные советы Донецкой и Луганской областей, а также парламента Автономной республики Крым проводиться не будут.

Нововведение выборов-2020 - открытые партийные списки

Изменения в избирательной системе: мажоритарная и пропорциональная

Еще одно важное изменение избирательного законодательства, которое впервые будет применено на предстоящих выборах, - это смешанная избирательная система. В городах с населением от 10 тысяч человепк будет действовать пропорциональная система. Она означает, что избиратель будет голосовать не за отдельных беспартийных кандидатов-самовыдвиженцев, а за партию и за кандидата от этой партии.

Мажоритарная система, предусматривающая самовыдвижения кандидатов вне зависимости от партийной принадлежности, сохранится в городах с населением до 10 тысяч человек. По старому избирательному законодательству она действовала во всех городах с населением менее 90 тысяч человек.

Открытые партийные списки

Впервые в истории независимой Украины списки кандидатов от партий будут открытыми. Избиратели должны будут сделать в бюллетене две отметки: поставить галочку напротив политической партии, за которую они голосуют, и вписать номер конкретного кандидата от этой партии. С помощью новой системы кандидаты получат возможность продвинуться вверх в партийном списке, что увеличит их шансы пройти в местные советы.

Гендерные квоты

Еще одним нововведением местных выборов-2020 стали гендерные квоты для политических партий. Они предусматривают, что в избирательном списке партий должно быть не менее 40% представителей одного пола: в каждой пятерке списка должен соблюдаться принцип "пять кандидатов - две женщины". Партии, проигнорировавшие это требование, не были допущены к участию в избирательной кампании.

Гендерные квоты призваны привлечь в политику больше женщин

Как пройдет голосование в условиях пандемии?

Условия проведения выборов в обстановке пандемии утвердил кабинет министров Украины. На входе в избирательный участок гражданам будут измерять температуру и спрашивать о симптомах респираторных заболеваний, потоки людей на вход и выход будут разделены. Избиратели должны приходить на участки в защитных масках. У входа в помещение будут антисептики и урны для утилизации использованных перчаток и масок. Дезинфекция дверных ручек, поручней и сидений будет проходить каждые два часа. Члены избирательной комиссии должны сидеть на расстоянии не менее метра друг от друга или использовать защитные прозрачные экраны.

Украинцы, находящиеся на карантине, смогут проголосовать по месту жительства или пребывания. Для этого им нужно будет подать заявление и справку из медицинского учреждения не позднее вечера 23 октября.

Могут ли отменить выборы из-за коронавируса?

Отменить выборы нельзя - их можно только отсрочить. Единственная причина, позволяющая пойти на этот шаг, - введение в стране чрезвычайного положения. Так что местные выборы 25 октября могли перенести лишь в том случае, если бы эпидемиологическая ситуация в стране к этому моменту стала критической.

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