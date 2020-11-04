Киев хочет провести местные выборы в Донбассе 31 марта 2021 года

Создатели украинского "Плана совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ) предлагают демилитаризацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, оказавшихся под контролем пророссийских сепаратистов, в начале 2021 года с целью провести местные выборы 31 марта 2021 года, сообщает в четверг, 5 ноября, "Интерфакс-Украина". "Все вооруженные формирования, наемники, вооружение, - все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены", - заявил агентству глава делегации Украины в ТКГ, первый президент страны Леонид Кравчук. Затем Украина должна взять под контроль границу с Россией, подчеркнул он.

Обмен пленными до конца 2020 года

Официальный Киев намерен настаивать на доступе международных организаций к удерживаемым лицам в ближайшие недели и обмене ими по принципу "всех на всех" до 15 декабря текущего года. Украина обратится в ОБСЕ с просьбой увеличить численность Специальной мониторинговой миссии организации на 1500 человек, добавил Кравчук. Он выразил надежду, что Россия, Германия и Франция поддержат это предложение.

Первый президент Украины особо выделил необходимость урегулировать ответственность для участников конфликта с помощью отдельного законопроекта. Этот вопрос следует решать "по закону, взвешенно", учитывая ситуацию в Донбассе и опыт других стран, отметил Кравчук. По его словам, "есть преступники, есть люди, которые пришли туда убивать за деньги, - они должны нести ответственность, а другие - нормально жить и работать на своей, украинской земле".

Свободная экономическая зона

Для восстановления экономики отдельных районов Донецкой и Луганской областей понадобится создание свободной экономической зоны, которая должна действовать примерно до 2050 года, подчеркнул глава делегации Украины в ТКГ. "Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние", - объяснил он.

"План совместных шагов", предлагаемый Украиной, не заменяет результаты работы ТКГ и встреч в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия и Украина), отметил Кравчук. Украина заинтересована в проведении очередного саммита лидеров стран "нормандской четверки" еще в текущем году, добавил он. По словам главы делегации Украины в ТКГ, Киев с помощью плана хочет "дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах".

Глава МИД Украины: выборы - после полного контроля над границей с РФ

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей могут пройти только после возобновления полного контроля Украины над границей с Россией. Кроме того, голосование должно проходить в соответствии с украинским законодательством, стандартами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и при сонаблюдении миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, заявил глава МИД Украины.

Выборы местных властей в Украине состоялись 25 октября. Голосование прошло в том числе на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей. Центральная избирательная комиссия постановила не проводить выборы на прифронтовых и неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

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