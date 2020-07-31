Перемирие в Донбассе. Что произошло в Шумах и помешало ОБСЕ?

10 сентября в зоне вооруженного конфликта в Донбассе ожидалось беспрецедентное событие - представитель специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) должен был зафиксировать на линии разграничения факт отсутствия каких-либо нарушений договоренностей о режиме прекращения огня со стороны Украины. Это должно было произойти в населенном пункте Шумы в Донецкой области в присутствии представителей сторон конфликта.

Отказ от инспекции в Шумах

Соответствующая договоренность была достигнута накануне, 9 сентября, во время срочных консультаций трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ). Поводом для них стали обвинения со стороны лидера самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Дениса Пушилина в адрес украинских военных, которые во время перемирия якобы возводят новые укрепления у этого поселка. Из-за чего боевики "ДНР" намеревались начать обстрел украинских позиций. Таким образом возникла угроза срыва перемирия, которого обе стороны придерживались в Донбассе рекордные шесть недель.

Несмотря на достижение договоренностей на встрече ТКГ, Киев 10 сентября заявил об отмене совместной инспекции в Шумах. "Сегодня утром мы получили от представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО ряд требований, противоречащих друг другу, которые искажают характер договоренностей относительно режима прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника. Именно поэтому согласованного в рамках подгруппы ТКГ по безопасности исключительно "одноразового инспектирования" исключительно одной точки не будет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны", - заявили в администрации президента Украины.

В пресс-релизе администрации президента отмечалось, что Киев согласился на такую ​​инспекцию "по доброй воле и ради окончательного подтверждения своей честности". Но в согласованном "техническом" формате инспекцию провести невозможно. "Предложенный формат предусматривал технический характер таких действий, а именно: в гражданской одежде, без одиозных представителей. Чисто техническая процедура. Однако сегодня это невозможно по объективным причинам. Ключевая из которых - отсутствие нарушений с нашей стороны. Карантин также влияет на детали того, как могла бы произойти инспекция в районе Шумов", - пояснили в администрации президента Украины.

Критика планов Киева

По украинским законам, Россия является "агрессором и оккупантом" части украинского Донбасса и Крыма, а также считается ответственной за создание самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Планы провести инспекцию с участием их представителей вызвали взрыв негодования у многих политиков, бывших участников военных действий в Донбассе и общественных активистов, которые расценили их как "акт государственной измены" и решили принять ответные меры. В частности, общественное объединение "Движение сопротивления капитуляции (украинская аббревиатура - РОК)" объявило о проведении вечером 10 сентября "автомобильной РОК-инспекции" у резиденции Владимира Зеленского под Киевом. Несмотря на отмену мероприятия в Шумах, свою "инспекцию" президентской резиденции активисты решили не отменять.

Украинские военные в Донбассе

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев в интервью DW назвал инспекцию украинских позиций боевиками "ДНР" попыткой сделать сепаратистов стороной переговоров, как этого требует Москва. "Тех, кто в нас стреляет, нельзя допускать на наши позиции. Того, кто это придумал, и Зеленского, который это все покрывает, следует привлечь к уголовной ответственности за соучастие в терроризме", - убежден соратник экс-президента Петра Порошенко.

Критика прозвучала также из уст депутатов пропрезидентской партии "Слуга народа". "Считаю такое решение антиукраинским. И призываю патриотов из нашей и других фракций, наконец, объединиться, чтобы совместными усилиями контролировать весь ход переговоров в рамках ТКГ и не допускать подобных ситуаций в дальнейшем", - заявил депутат от фракции партии "Слуга народа" Егор Чернев. Его однопартиец Виталий Безгин назвал инспекцию "неоправданной уступкой на грани измены и плевком в сторону украинских защитников".

Оценка политических экспертов

Украинский политолог Евгений Магда убежден, что, несмотря на отмену инспекции в Шумах, сам факт принятия этого решения будет иметь негативные последствия. "Офис президента прибегает к таким провокациям с тем, чтобы замерить общественную реакцию. Но это - опасная игра, потому что на фоне экономического кризиса и отсутствия обещанных повышений социальных выплат она может повлечь существенный кризис нынешней системы власти", - предостерег эксперт в беседе с DW.

В отличие от него политолог Владимир Фесенко отметил в комментарии DW, что ничего плохого в самой идее подобной инспекции не видит. "Это - некие меры доверия, чтобы снять ложные обвинения. Но с точки зрения политики и замечаний нашей стороны о возведении фортификаций с противоположной стороны, такую ​​инспекцию было бы совершенно правильно и справедливо провести и на территории, контролируемой россиянами и сепаратистами", - убежден эксперт.

Между тем пресс-центр штаба украинской армии в Донбассе сообщил, что 10 сентября боевики обстреляли украинские позиции вблизи Шумов. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе(СЦКК) и ОБСЕ и где были даны гарантии безопасности.

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