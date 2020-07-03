Как задерживают, судят и пытают в Донбассе и Крыму: доклад ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине представила доклад "Уголовные дела, связанные с конфликтами на востоке Украины и в Крыму". Он охватывает наблюдения с апреля 2014 и содержит анализ индивидуальных случаев нарушений прав человека во время уголовных производств и процессов, связанных с конфликтами по всей Украине, в том числе на территории самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также в аннексированном Крыму.

Самые распространенные нарушения

Самые распространенные нарушения - незаконные и произвольные задержания с содержанием под стражей, затяжные судебные процессы, отсутствие доступа к адвокату, пытки и жестокое обращение, отсутствие эффективных средств правовой защиты.

На контролируемой Киевом территории распространены нарушения права на свободу и личную неприкосновенность, правовую помощь, справедливое рассмотрение дела компетентным, независимым и беспристрастным судом без неоправданных задержек, права на эффективный способ защиты, а также нарушение права не давать показания против самого себя, отметил специалист по правам человека миссии Сергей Курносенко. Он отметил, что эти нарушения наблюдаются на всех этапах уголовных производств, а устранение большинства из них не требует внесения изменений в законодательство.

Какие нарушения зафиксированы в Донбассе

На территории самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе не соблюдаются основные элементы права на справедливое судебное разбирательство и сопутствующих прав человека, сообщил другой представитель миссии ООН Михаил Сорочишин. Он добавил, что в "ДНР" за основу уголовного судопроизводства взят Уголовный кодекс советской Украины образца 1964 года. В него включены и нормы российского уголовного законодательства. "Там существует практика административного задержания, которое на территории "ЛНР" называется "административный арест", во время которого люди страдают от пытоки жестокого обращения, сказал представитель миссии ООН.

Сорочишин отметил, что по этим "нормам", людей произвольно задерживают без суда и держат под стражей до 30 суток, не уведомляя родных и близких об их судьбе. "Предоставленных на безвозмездной основе адвокатов там часто называют "дорогими почтальонами". Единственная польза от них, по словам опрошенных жертв, заключается в том, что они могут доставлять письма с воли, продукты и предметы личной гигиены", - сказал эксперт ООН. По показаниям потерпевших, только первое подготовительное заседание и последнее заседание по оглашению приговора открыты для публики, а все остальные проходят за закрытыми дверями, часто даже без участия самих обвиняемых.

Доклад миссии ООН содержит в себе более 1300 детальных интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека, результаты мониторинга 1280 судебных заседаний и изучения более 3300 судебных решений. Общей проблемой на всех территориях является принуждение задержанных к показаниям, отмечается в докладе.

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