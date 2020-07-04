Конфликт в Донбассе: письмо Козака не угрожает "нормандской четверке"

"Козак заявил о выходе России из переговоров с Ермаком по Донбассу" - под таким заголовком украинское издание "Страна.ua" 30 июля опубликовало письмо заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, которого в СМИ называют куратором "украинского вопроса" в Кремле. Письмо было адресовано Яну Хекеру (Jan Hecker) - внешнеполитическому советнику канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel). Копии документа были направлены руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку и министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе.

В письме Козак называет переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе на уровне политических советников глав стран и правительств "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции - "лишенными смысла". "Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен в дальнейшем принимать участие в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию конфликта", - написал замглавы администрации Владимира Путина.

Что стоит за письмом Козака?

Днем позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Козак действительно передал письмо коллегам из "нормандской четверки", в котором предлагал отказаться от переговоров по Донбассу, однако лишь на уровне советников - якобы, из-за их неэффективности.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак

По словам представителя Путина, на других уровнях - лидеров стран "четверки", их помощников и министерств иностранных дел - диалог должен продолжаться. "Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это передергивание", - заявил Песков. Он также добавил, что публикация письма была "не самым правильным способом ведения дел" в тяжелых мирных переговорах.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что поводом для письма Дмитрия Козака стала более жесткая, "проактивная" позиция Киева на переговорах. "Письмо господина Козака, на мой взгляд, - это больше о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу", - заявил Ермак в комментарии украинскому онлайн-изданию "Лига.net".

В ответ на запрос DW представитель канцлера ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) отметила, что внешнеполитические советники глав государств и правительств России, Украины, Франции и Германии находятся в постоянном и тесном контакте по выполнению минских договоренностей. При этом она назвала эти переговоры конфиденциальными и отказалась комментировать их ход.

Минские договоренности под вопросом?

Опрошенные DW эксперты отмечают, что письмо Козака не стоит интерпретировать как попытку выхода России из переговорного процесса. Сотрудник украинского Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко напоминает, что помимо различных уровней переговоров в "нормандском формате" диалог ведется и на уровне Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, на заседании которой, в частности, было заключено очередное перемирие в Донбассе, вступившее в силу 3 августа.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу 3 августа

Директор российского Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара не согласен с тем, что письмо Козака объясняется эмоциональным мотивом. "Несмотря на резкость формулировок, Козака точно нельзя назвать человеком, у которого могли не выдержать нервы из-за недовольства позицией оппонента", - говорит эксперт и подчеркивает, что заместитель руководителя администрации Путина известен своим хладнокровием и умением принимать взвешенные решения.

Игра Кремля в "конструктив"?

Аналитик Немецкого общества внешней политики (DGAP) Кристина Герасимов (Cristina Gherasimov) отмечает, что Россию в последнее время резко критиковали за нежелание идти на уступки в мирном урегулировании конфликта в Донбассе. Теперь в ответ Козак обвиняет в недостатке конструктивной позиции украинскую сторону и предлагает изменить принцип консультаций, "подняв" их с уровня советников на уровень министров иностранных дел и глав государств. "Это (письмо Козака. - Ред.) выглядит попыткой создать впечатление того, что Россия действительно заинтересована в конструктивном диалоге и более эффективном формате дискуссий", - предполагает Герасимов.

Роман Бессмертный

Бывший представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Бессмертный напоминает, что переговоры стали проводиться на уровне советников глав государств и правительств "нормандской четверки" именно по инициативе российской стороны. "Теперь, когда они увидели, что и на этом уровне не смогли добиться уступок, они пытаются снять с себя ответственность", - считает политик.

Эксперт Андрей Окара, напротив, отмечает, что вопреки заявлениям Козака о неэффективности сотрудничества с Андреем Ермаком именно на переговорах с ним удалось договориться о масштабных обменах пленными. В Украине едва ли найдется человек, более чувствительный к российской позиции, чем глава офиса Владимира Зеленского, считает Окара.

По его словам, не исключено, что письмо Козака может укрепить позиции Андрея Ермака у него в стране - ведь исходя из смысла документа, можно предположить, что российская сторона считает руководителя администрации президента Украины "жестким переговорщиком". "Это письмо сформулировано таким образом, что оно позволяет множество интерпретаций, и Кремль, в зависимости от ситуации, может выбрать наиболее удобную для себя - или даже несколько сразу", - резюмирует эксперт.

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