 Комментарий: Фокин как зеркало кадровой политики Зеленского | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 01.10.2020

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Мнения

Комментарий: Фокин как зеркало кадровой политики Зеленского

Президент Украины уволил замглавы делегации в ТКГ по Донбассу Витольда Фокина после скандальных заявлений. Как новые лица в команде Зеленского превратились в "старые", рассуждает Сергей Руденко.

Владимир Зеленский во время посещения Луганской области на линии разграничения в Донбассе (фото из архива)

Владимир Зеленский во время посещения Луганской области на линии разграничения в Донбассе (фото из архива)

Владимир Зеленский освободил Витольда Фокина от должности замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске. 87-летнему переговорщику понадобилось всего лишь полтора месяца, чтобы по полной программе, как говорят, "зашквариться" по теме Донбасса. Последней каплей стало его заявление об отсутствии подтверждений войны между Украиной и Россией. Но эта история на самом деле не о Фокине, а о Зеленском. Точнее - о полном провале кадровой политики нынешнего президента Украины.  

Скандальные высказывания Фокина по Донбассу

В конце июля экс-президент Леонид Кучма ушел из контактной группы по Донбассу. На смену ему пришли Леонид Кравчук и Витольд Фокин, руководившие Украиной еще в начале 1990-х. Первый был тогда президентом, второй - премьер-министром. Их назначение в ТКГ вызвало массу вопросов к Зеленскому, которые сводились к одному: где же обещанные новые лица в политике, если на переговоры в Минск приходится рекрутировать почетных пенсионеров? На это Владимир Александрович ответил, что Кравчук - самый опытный дипломат в стране, а Фокин родился и вырос в Донбассе. Мол, подождите, ребята, они еще себя проявят.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

И ведь не обманул президент Украины: Кравчук с Фокиным действительно очень быстро показали, на что они способны, начав дразнить общественность своими действиями и заявлениями. Первый украинский президент призывал Верховную раду вернуться к вопросу о проведении выборов в ОРДЛО, на чем всегда настаивала Россия. А экс-премьер публично заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу и настаивал на проведении всеобщей амнистии для боевиков. Кравчук, надо отдать ему должное, как опытный аппаратчик, всегда открещивался от сказанного Фокиным. Последнего в ТКГ, как потом выяснилось, порекомендовала его внучка Маша через своего давнего товарища - главу президентской канцелярии Андрея Ермака. И это не шутка.

После каждого скандального высказывания Фокина Офис президента Украины повторял: это всего лишь его личное мнение, а не позиция государства. И так продолжалось 44 дня. Полтора месяца Зеленский и его команда упорно доказывали, что Фокин в статусе замглавы украинской делегации по Донбассу может артикулировать свое частное мнение о будущем востока страны, которое, кстати, совпадало с позицией РФ. И продолжалось это до тех пор, пока во время выступления в Раде Фокин не сказал, что подтверждений войны между Украиной и Россией у него нет. Иными словами - человек, призванный остановить войну в Донбассе, этой самой войны и не замечает.

Глава МВД Арсен Аваков не выдержал и публично назвал Фокина "махровым идиотом". В этой ситуации Офис президента на частном мнении уже настаивать не стал и отправил Витольда Павловича в отставку. Хотя очевидно, что это решение стало запоздалым.

Система раздавила кадровый лифт Зеленского

Во время своей президентской кампании Зеленский неустанно повторял: после победы на выборах он приведет во власть молодых, умных и талантливых людей, готовых изменить страну. Для этого его команда даже создала специальную программу LIFT, которая позволяла каждому желающему подать заявку для участия в новой власти. Но кадровый лифт Зеленского действовал недолго. Набор в партийных список "Слуги народа" на выборах в Верховную Раду 2019 года, по большому счету, и завершил этот процесс. Правда, привел он в политику в большинстве своем случайных людей. Которые были и остаются далекими от государственного управления.

В мае этого года Владимир Зеленский публично жаловался журналистам на кадровый голод. И это понятно. За прошедший год из команды президента ушли те, кто вел его к победе: Александр Данилюк, Андрей Богдан, Руслан Рябошапка. Те, кто понимал, как работает государственная машина в Украине. На смену им пришли удобные и верные президенту люди, которые, в свою очередь, начали подтягивать во власть чиновников времен президента Януковича. Те появились в генпрокуратуре, на таможне, в Госбюро расследований и даже в Офисе президента. В итоге существующая система просто раздавила кадровый лифт вместе с Зеленским.

А точнее, президент стал частью той системы, против которой он боролся в 2019-м. Армейских друзей и бизнес-партнеров Петра Порошенко во власти сменили верные коллеги Зеленского по студии "Квартал 95", друзья его детства, бывшие КВНщики и случайные попутчики. А народный депутат Украины Гео Лерос, которого исключили из фракции "Слуга народа", публично заявил о том, что брат нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака занимался продажей должностей во власти. При этом он предоставил соответствующие видеозаписи. Но спецслужбы занялись не Ермаком-младшим, а самим Леросом.

Присутствие Леонида Кравчука и Витольда Фокина в ТКГ в очередной раз продемонстрировало отсутствие эффективной кадровой политики Зеленского. И дело даже не в почтенном возрасте обоих. Для переговоров по важнейшему для страны направлению - Донбассу - были рекрутированы люди, далекие от современной внешней политики Украины. Да, возможно, на это и рассчитывал Офис президента. Да, два "экса" могли бы стать идеальными козлами отпущения в случае принятия командой президента непопулярных в украинском обществе решений. Но в результате мы видим очередную кадровую ошибку Зеленского. Уволив Фокина, он ее исправил, но не признал. А это значит, что ошибки будут повторяться и в будущем. Вопрос лишь в том - какую цену за них заплатит нынешний президент и Украина как государство.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Николай Бердник


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