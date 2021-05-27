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Полина Аронсон

Комментарии Полины Аронсон для DW.

Полина Аронсон - российская журналистка, социолог.

Unsere Korrespondentin Alexandra Poliakova hat die Bilder heute bei der Eröffnung des Jahres der deutschen Sprache in Moskau gemacht.

Комментарий: Запрет немецких НКО. Нежелательный обмен для властей РФ 27.05.2021

Генпрокуратура РФ объявила три немецких НКО "нежелательными организациями", в том числе - "Немецко-русский обмен". О том, как "Обмен" изменил ее собственную жизнь - Полина Аронсон.
6421494 17.12.2020 Russian President Vladimir Putin speaks during his annual end-of-year news conference in Moscow, Russia. Grigory Sysoev / Sputnik

Комментарий: Как жить со стыдом за путинскую власть 20.01.2021

Поступки российской власти нередко вызывают у граждан жгучий стыд за нее. Это чувство, возникающее от осознания своего бессилия, может стать и гражданской позицией, и силой, считает Полина Аронсон.
Kremlin critic Alexei Navalny presents new evidence that appears to implicate the Russian Federal Security Service in his poisoning.

Комментарий: Предполагаемые киллеры из ФСБ - лицо бытового сексизма 16.12.2020

В лицах предполагаемых отравителей Алексея Навального пользовательницы российских соцсетей распознали лицо повседневного сексизма. Полина Аронсон - о том, как и кого отравляет токсичная маскулинность.
22.03.2020, Ukraine, Lwiw: 6202623 22.03.2020 People wearing plague doctor masks walk on a street, amid an outbreak of the coronavirus disease, in Lviv, Ukraine. Stringer / Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

Комментарий: Обнимашки в пандемию - мораль или закон предков? 24.11.2020

Эпидемии не в первый раз формируют нормы человеческого общежития. О том, как гигиеническая необходимость становится нормой морали - Полина Аронсон специально для DW.
Ein Foto des Soldaten Conrad Schumann, der bei seiner Flucht am 15. August 1961 fotografiert wurde, ist am 13.08.2015 auf dem Gelände der Mauergedenkstätte an der Bernauer Straße in Berlin zusehen. Im Hintergrund ist der Fernsehturm zusehen. Vor 54 Jahren, am 13. August 1961, begann der Bau der Berliner Mauer. Foto: Rainer Jensen/dpa | Verwendung weltweit

Комментарий: "Прыжок к свободе" и Берлинская стена 2.0 09.11.2020

9 ноября 1989 года рухнула Берлинская стена. Разлом между востоком и западом города начинает стираться, но пандемия заново делит его на части. Полина Аронсон - о возвращении старых страхов.
Bildunterschrift:BERLIN, GERMANY - OCTOBER 13: Visitors walk past the state seal of former communist East Germany at an exhibition about 25 years since the fall of the Berlin Wall at the Potsdamer Arkaden shopping center on October 13, 2014 in Berlin, Germany. Germany has begun commemorating the 25th annversary of events that led to the collapse of communist rule in East Germany and ultimately the fall of the Berlin Wall in 1989. Revolutions, left to run their course by Soviet leader Mikhail Gorbachev, swept across the former East Bloc in 1989 and toppled communist dicatorships, paving the way for elections and the establishment of democratically-elected governments. Commemorations in Berlin will culminate with events scheduled for November 9. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Комментарий: Как закончилась сказка про "Гэдээр" 02.10.2020

Падение Берлинской стены стало в СССР шоком для многих взрослых, а для некоторых детей - первым столкновением с ложью. "Гэдээр" была последней сказкой, в которую верила Полина Аронсон.