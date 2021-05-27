Комментарий: Как жить со стыдом за путинскую власть

Поступки российской власти нередко вызывают у граждан жгучий стыд за нее. Это чувство, возникающее от осознания своего бессилия, может стать и гражданской позицией, и силой, считает Полина Аронсон.