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Комментарии Полины Аронсон для DW.
Полина Аронсон - российская журналистка, социолог.
Генпрокуратура РФ объявила три немецких НКО "нежелательными организациями", в том числе - "Немецко-русский обмен". О том, как "Обмен" изменил ее собственную жизнь - Полина Аронсон.
Поступки российской власти нередко вызывают у граждан жгучий стыд за нее. Это чувство, возникающее от осознания своего бессилия, может стать и гражданской позицией, и силой, считает Полина Аронсон.
В лицах предполагаемых отравителей Алексея Навального пользовательницы российских соцсетей распознали лицо повседневного сексизма. Полина Аронсон - о том, как и кого отравляет токсичная маскулинность.
Эпидемии не в первый раз формируют нормы человеческого общежития. О том, как гигиеническая необходимость становится нормой морали - Полина Аронсон специально для DW.
9 ноября 1989 года рухнула Берлинская стена. Разлом между востоком и западом города начинает стираться, но пандемия заново делит его на части. Полина Аронсон - о возвращении старых страхов.
Падение Берлинской стены стало в СССР шоком для многих взрослых, а для некоторых детей - первым столкновением с ложью. "Гэдээр" была последней сказкой, в которую верила Полина Аронсон.
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