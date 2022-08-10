Удары по больницам в Чернигове

ЗдоровьеУкраинаУдары по больницам в ЧерниговеTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЗдоровьеУкраинаБригитта Шульке10.08.202210 августа 2022 г.Россия заявляет, что не наносит удары по гражданским объектам. Но масштабы разрушений в Украине говорят об обратном. Киев утверждает: за время войны атакам подверглись сотни больниц и других медицинских учреждений. Репортаж DW из Чернигова.https://www.dw.com/ru/udary-po-bolnicam-v-tchernigove/video-62771646Реклама