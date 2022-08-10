Удары по больницам в Чернигове

Бригитта Шульке

10.08.2022 10 августа 2022 г.

Россия заявляет, что не наносит удары по гражданским объектам. Но масштабы разрушений в Украине говорят об обратном. Киев утверждает: за время войны атакам подверглись сотни больниц и других медицинских учреждений. Репортаж DW из Чернигова.