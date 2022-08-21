Канцлер Германии: РЛС COBRA и системы IRIS-T скоро будут в Украине

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 21 августа.
На 179-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 21 августа (время московское).
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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) намерен в ближайшее время посетить Украину. В интервью немецкому телеканалу ARD он сообщил, что совершит визит "в конце лета или осенью". Сейчас Линднер согласовывает эти планы со своим украинским коллегой Сергеем Марченко.
++18.10++
В Энергодар завезли дополнительную партию таблеток йода на случай аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), оккупированной российскими военными, сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. "В Энергодар из областного резерва из-за перераспределения доставлено 25 000 таблеток йодида калия - препарата, способного защитить щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода в случае загрязнения местности в результате аварии на атомных реакторах", - написал Орлов в Telegram. Мэр подчеркнул, что радиационный фон на промплощадке ЗАЭС и непосредственно в городе соответствует норме, поэтому причин принимать препарат пока нет.
++17.45++
Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) вновь заявил о недопустимости того, чтобы Россия диктовала Украине условия, на которых мог бы быть заключен мир. Мирное урегулирование возможно лишь тогда, когда "Путин, российское государство, будут готовы это принять", сказал он в ходе выступления по случаю Дня открытых дверей федерального правительства. Шольц пообещал и дальше прорабатывать этот вопрос, в том числе в переговорах с российским президентом, какими бы сложными они ни были.
++17.00++
В ряде территориальных общин Украины ввели новые сигналы тревоги, сообщил Центр противодействия дезинформации. Так, сигнал химической опасности звучит как церковные колокола, сигнал радиационной опасности - как звон в набат, а сигнал эвакуации из города - как гудок поезда. В случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд, добавили в организации.
++16.40++
Германия продолжит поставлять Украине "то, что ей нужно для обороны", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по случаю Дня открытых дверей федерального правительства. Говоря о запланированных поставках радиолокационной станции контрбатарейной борьбы COBRA и систем противовоздушной обороны IRIS-T, глава немецкого правительства заверил, что они "скоро будут" в Украине. Но речь идет и о том, чтобы "не допустить эскалации войны", подчеркнул Шольц.
++16.25++
Корабельная группировка российских сил, несущих боевое дежурство в Черном море, увеличена до 2 больших десантных кораблей и 5 ракетоносцев с общим количеством более 30 ракет "Калибр". Такие данные привело оперативное командование "Юг".
++16.05++
По данным Службы безопасности Украины, большинство ракетных ударов Вооруженных сил РФ в Украине приходится на гражданские объекты. "Только каждый 20-й ракетный удар России был нанесен по военному объекту, остальные 19 попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты…" - говорится в сообщении СБУ в Telegram. Ведомство отмечает, что ни одно "кровавое преступление" российских сил не будет забыто и они понесут "справедливое наказание".
++15.40++
Ряд областей на востоке и юге Украины оказались под обстрелами российских войск в ночь на 21 августа. В Харьковской области был зафиксирован пуск ракет из города Белгород, сообщил в Telegram-канале председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, одна ракета ударила по поселку Рогань под Харьковом, в результате чего два человека получили ранения. Еще две ракеты прилетели в село Докучаевское, неподалеку от Рогани, пострадавших нет. На протяжении всей ночи армия РФ обстреливала территорию Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области, заявил глава региональной ОВА Валентин Резниченко. В результате обстрелов, по его словам, есть разрушения, но никто не пострадал. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук указал, что российские войска ночью выпустили пять ракет по Одесской области: две сбиты над морем, три попали по сельхозпредприятию. Было попадание по зернохранилищу, пострадавших нет.
++15.00++
Эксперты по вопросам обороны из правящих в ФРГ партий "Союз 90/"зеленые", СДПГ и СвДП призвали правительство Германии увеличить поставки вооружений Украине, даже если это временно может ослабить боеспособность бундесвера. В совместной статье для издания Der Spiegel социал-демократ Кристиан Клинк (Kristian Klinck), "зеленая" Зара Нанни (Sara Nanni) и свободный демократ Александер Мюллер (Alexander Müller) отмечают, что до сих пор правительство объясняло сравнительно небольшие объемы военной помощи Украине дефицитом военной техники в самой немецкой армии. "Это не что иное как сконструированный конфликт целей, поскольку безопасность и стабильность Европы в настоящее время защищают в Украине", - указали авторы статьи.
++14.25++
Полицейские призывают жителей Украины в праздничные дни 23-25 августа особенно строго соблюдать правила при воздушной тревоге и обязательно уходить в укрытия. "Что касается советов гражданам на эти дни… прежде всего при планировании своих маршрутов, перемещения, в обязательном порядке, заранее узнайте, где есть места укрытия, чтобы в случае раздающегося сигнала воздушной тревоги вы могли очень быстро и оперативно добраться до укрытия. Соответственно, сам сигнал тревоги надо выполнять безусловно и безальтернативно, чтобы максимально обезопасить себя", - сказал в эфире национального телемарафона первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, к Дню независимости Украины, который отмечается в стране 24 августа, российские военные могут активизировать ракетные удары, в том числе по Киеву. Столичные власти уже объявили, что с 22 по 25 августа в качестве мер безопасности отменяют все массовые мероприятия.
Хроника событий 21 августа 00.00 - 13.59 >>>
Хроника событий 20 августа 14.00 - 23.59 >>>
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