Лидер оппозиции ФРГ Мерц критикует меры поддержки населения

В пакет по поддержке населения в условиях резкого роста цен - в первую очередь, в энергосекторе - правительству Германии следовало включить больше мер по поддержке "предприятий, среднего класса, компаний розничной торговли, которые сейчас действительно находятся на грани выживания". Такое мнение высказал председатель находящегося в оппозиции Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в так называемом летнем интервью , транслировавшемся в воскресенье, 4 сентября, общественно-правовым телеканалом ARD.

"Думаю, что в ближайшие дни германская экономика (компании. - Ред.) будет массово жаловаться, что о ней не подумали", - добавил политик. При этом Мерц похвалил социальную составляющую пакета помощи населению, подразумевающую, в частности, выплаты домохозяйствам с более низким доходом, а также пенсионерам и студентам. Однако в этом пакете, по мнению Мерца, не хватает "ключевого пункта", а именно ответа на вопрос, "откуда будет поступать электричество в ближайшие недели и месяцы".

Против запуска "Северного потока - 2"

В то же время политик выступил против введения в строй спорного газопровода "Северный поток - 2". После развязанной президентом РФ Владимиром Путиным войны против Украины это невозможно, подчеркнул Мерц.

За продление срока службы немецких АЭС

В то же время христианский демократ предлагает продлить срок службы последних эксплуатирующихся в Германии атомных электростанций. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), который в этот же день дал собственное летнее интервьюна телеканале ZDF, тему продления срока службы германских АЭС комментировать не стал.

Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) также раскритиковал принятый правительством документ по мерам поддержки населения как "неконкретный, неполный и недостаточный".

"Необходимые меры против взлета цен на электроэнергию приняты не были: нет решения по продлению эксплуатации АЭС, нет решения по снижению цен на газ, нет решения по прекращению дополнительных сборов с конечных потребителей газа (Gasumlage. - Ред.), нет определенности в вопросе понижения стоимости электроэнергии - ни на заправке, ни в плане газа, ни в плане электричества", - заявил он.

По мнению Добриндта, при подготовке пакета помощи основной упор правительство сделало не на том, "чтобы снять бремя с населения, а на том, чтобы установить мир в своей коалиции".

Смотрите также: