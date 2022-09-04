Шольц: Отключение электроэнергии в ФРГ зимой маловероятно

По словам канцлера ФРГ, правительство Германии сделало все, чтобы избежать масштабного отключения электроэнергии зимой. К этим мерам он отнес возобновление работы угольных электростанций и строительство СПГ-терминалов.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) не испытывает серьезных опасений по поводу возможных отключений электроэнергии в Германии грядущей зимой. "Я в высшей степени уверен, что мы с этим не столкнемся", - заявил он в так называемом летнем интервью , которое транслировал немецкий общественно-правовой телеканал ZDF в воскресенье, 4 сентября.

"Мы сделали все для того, чтобы до этого не дошло", - подчеркнул Шольц. Ранее глава находящегося сейчас на скамье оппозиции Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) высказал опасение, что зимой в Германии может случиться масштабный перебой в электроснабжении, если правящая коалиция не отложит запланированное прекращение эксплуатации последних работающих в Германии АЭС.

Как Германия компенсирует сокращение поставок газа из РФ

Со своей стороны, тему окончательного отказа от использования атомной энергии Шольц в ходе интервью комментировать не стал. По его словам, несмотря на проблемы с поставками российского газа, правительство Германии сделало "все для того, чтобы стране не грозила большая опасность". При этом он напомнил о возобновлении работы угольных электростанций, за счет которого удалось сократить потребление газа.

Кроме того, уже через несколько месяцев в Германии будут открыты первые терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ), добавил Шольц. "Все это должно помочь нам безопасно пройти через зиму", - резюмировал он.

При этом глава германского правительства высказал предположение, что цены на электроэнергию в Германии начнут снижаться, когда значительная часть энергии, потребляемой в стране, будет вырабатываться за счет "зеленых" технологий. "С каждым новым парком ветряных электростанций зависимость от импорта энергии понижается", - констатировал канцлер ФРГ.

Шольц о низком рейтинге популярности его кабинета

Низкий уровень одобрения гражданами работы его правительства, о котором говорят актуальные опросы, Шольц объяснил "трудными временами", которые сейчас переживает Германия. Падение собственного рейтинга он прокомментировал при этом словами: "Я это переживу".

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