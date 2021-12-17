Фридрих Мерц. Председатель ХДС с третьей попытки

Фридрих Мерц (Friedrich Merz) почти у цели. В субботу, 22 января, делегаты виртуального съезда Христианско-демократического Союза (ХДС) избрали его председателем партии, которую многие годы возглавляла бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Остался пустяк - подлечить в оппозиции изрядно потрепанных избирателями консерваторов, набраться сил, победить на следующих выборах и возглавить, наконец, правительство Германии.

Возраст - Мерцу уже 66 лет - не помеха. Даже если действующее правительство протянет все отведенные ему четыре года, в 2025 году он будет все еще моложе Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), когда в 1949 году тот первый раз был избран канцлером - возрасте 73 лет.

Почему Мерца не избрали лидером ХДС с первого раза

Председателем ХДС Фридрих Мерц смог стать только с третьей попытки. Первую он предпринял еще в 2018 году после того, как Меркель, желая расчистить дорожку для разбега своей фаворитке в преемницы, объявила о предстоящем уходе с этого поста. В декабре того года делегаты гамбургского съезда и избрали председателем Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), понимая, что Мерц во главе ХДС и Меркель в кресле канцлера не уживутся и будут постоянно конфликтовать между собой.

На съезде ХДС в Гамбурге в 2018 году Фридрих Мерц проиграл выборы Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Второй шанс предоставился Мерцу тогда, когда Крамп-Карренбауэр не оправдала надежд, допустила целый ряд промахов и вскоре объявила об отставке с поста председателя ХДС. Следующий лидер партии должен был одновременно стать и кандидатом консерваторов в канцлеры на уже забрезживших на горизонте следующих парламентских выборах. Дисциплинированные делегаты очередного съезда ХДС снова последовали негласному указанию Ангелы Меркель и избрали председателем, а затем и кандидатом в канцлеры Армина Лашета (Armin Laschet), обещавшего следовать ее заветам.

Третий раунд схватки за лидерство в ХДС проходил уже после сокрушительного поражения Лашета на выборах в сентябре 2021 года и без авторитетной Меркель на посту канцлера. Причем в этот раз - впервые в истории ХДС - партия провела внутрипартийный опрос, в ходе которого Мерц в декабре прошлого года легко обошел двух своих конкурентов, заручившись уверенным большинство в 62 процента уже в первом туре. Так что его избрание делегатами съезда было, скорее, формальностью, делом техники, предписанным уставом партии.

Мерц и Меркель

На протяжении многих лет, до того момента, как Ангела Меркель объявила в 2018 году о своем решении уйти с поста председателя ХДС и больше не баллотироваться в канцлеры, Фридрих Мерц не играл заметной роли в немецкой политике. Но так было не всегда.

Подарок с намеком: в 2000 году Фридрих Мерц поздравил Ангелу Меркель с избранием председателем ХДС и вручил ей две бутылки игристого "M&M"

Было время, когда он считался не меньшим политическим талантом, чем сама Ангела Меркель. Большие надежды на него возлагал, в частности, патриарх консерваторов, многолетний председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble). В свое время, когда ему самому пришлось уйти с постов председателя ХДС и руководителя парламентской фракции, Шойбле позаботился о том, чтобы разделить две свои должности между Меркель и Мерцем. Меркель возглавила партию, Мерц - объединенную фракцию консерваторов в бундестаге.

Но отношения между ними не заладились. Меркель старалась расширить электоральную базу ХДС своими либеральными идеями, сдвигом партии влево. Убежденный рыночник Мерц отстаивал прежние консервативные принципы, опираясь на большое число своих единомышленников во фракции. Многим в Германии он запомнился его проектом радикальной налоговой реформы, а еще - пламенными речами в пользу немецкой идентичности.

На трибуне бундестага и в телевизионных ток-шоу риторически одаренный Мерц смотрелся лучше, чем Меркель. Но он недооценил ее талант закулисной интриги. В 2002 году после проигрыша социал-демократам на выборах Меркель выжила Мерца с поста председателя фракции, чтобы самой его занять.

Из депутатов - в бизнес

Фридрих Мерц, впрочем, мог остаться заместителем председателя фракции, его даже просили об этом. Но быть на вторых ролях Мерц не захотел. В 2004 году он вышел из руководящих органов ХДС, а позднее объявил о своем решении более не баллотироваться и в бундестаг, хотя уверенно побеждал как прямой кандидат в своем избирательном округе.

Первая пресс-конференция Фридриха Мерца после возвращения из бизнеса в политику

В 2009 году Мерц сменил депутатский мандат на место партнера в крупной международной адвокатской конторе, выполняющей заказы транснациональных концернов. Одновременно он занимал посты члена наблюдательных советов целого ряда фирм, в том числе довольно крупных.

Но Мерц никогда не говорил, что уходит из политики насовсем, а взятую им политическую паузу открыто объяснял несогласием с, как он выражался, "социал-демократизацией" ХДС. Сохранил Мерц и контакты с некоторыми влиятельными христианскими демократами. Когда Вольфганг Шойбле отмечал свое 75-летие, Мерц не только сидел в первом ряду, но и был приглашен на торжество в узком семейном кругу.

Мерц и Россия

Фридрих Мерц убежденный европеец и приверженец трансатлантической солидарности. Никто из руководства ХДС не бывал в последние 10 лет в США столь часто, как он. Одновременно он выступает за углубление европейской интеграции, считая, что, только объединив свои экономические, финансовые и стратегические ресурсы, европейцы смогут выстоять в глобальной конкуренции с Китаем и говорить на равных с США и Россией.

Интересам Евросоюза, с точки зрения Мерца, отвечает и развитие связей с Турцией и Россией. "Было бы разумно иметь расширенное европейское экономическое пространство, что обеспечило бы таким странам, как, к примеру, Турция, доступ к внутреннему рынку Евросоюза - без получения ими права на полноправное членство в ЕС", - говорил Мерц в прошлом году в интервью изданиям медиагруппы Funke. Однажды, как он выразился, "это могло бы стать перспективой и для России".

Однажды, по его оценке, это тогда, когда Владимир Путин уже не будет президентом России. "Сейчас Россия очень сильно осложняет нам жизнь", - считает новый председатель ХДС. К политике российского президента Фридрих Мерц относится однозначно критически. Вот что он говорил о действиях Путина в Сирии: "Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых". По мнению Мерца, приток беженцев в Европу во многом был вызван "варварскими военными действиями со стороны российской армии, за которые несет ответственность Путин".

Мерц и санкции

Поддержал Мерц и ужесточение курса еще прежнего федерального правительства в отношениях с Москвой после отравления Алексея Навального. Эскалация напряженности в двусторонних отношениях в настоящее время исходит не от Германии или от Европы, а "исключительно от России", уверен Мерц.

Вместе с тем к некоторым из обсуждаемых в настоящий момент антироссийских санкций за возможное вторжение России в Украину он относится критически. Так, Фридрих Мерц предостерег от отключения России от межбанковской системы SWIFT. "Если ставить под вопрос SWIFT, это может стать атомной бомбой для рынков капитала, а также сферы товаров и услуг", - заявил он 16 января в интервью агентству dpa.

По словам Мерца, исключение России "по сути, сломало бы хребет" платежной системе. "Я вижу масштабный экономический спад и для наших экономик, если бы что-то подобное произошло. Это ударит по России. Но мы нанесем и себе значительный ущерб" как страна-экспортер, предупредил политик.

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