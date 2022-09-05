В ФРГ прошли акции против высоких цен на энергоносители

Несколько тысяч человек из разных политических лагерей в понедельник вечером, 5 сентября, провели в Лейпциге отдельные демонстрации против энергетической и социальной политики федерального правительства, сообщают местные СМИ.
В митинге Левой партии под лозунгом "Горячая осень против социального холода", по оценкам наблюдателей, приняли участие от 2000 до 3000 человек. Рядом протестовали около 1000 сторонников крайне правых групп, таких как организация Freie Sachsen ("Свободная Саксония"), признанная в Германии правоэкстремистской и антиконституционной.
На площади Аугустусплатц, расположенной в центре Лейпцига, дежурил большой контингент полиции, стараясь удерживать оба лагеря на расстоянии. Тем не менее, по словам представителя полиции, во время демонстраций произошло несколько стычек.