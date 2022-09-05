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Акция протеста Левой партии в Лейпциге против высоких цен на энергоносители
Акция протеста Левой партии в Лейпциге против высоких цен на энергоносителиФото: Jan Woitas/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

В ФРГ прошли акции против высоких цен на энергоносители

Жан Рофе
1 ч. назад

Несмотря на новый пакет помощи населению ФРГ, как левые, так и крайне правые вывели несколько тысяч сторонников на улицы в попытке оказать давление на правительство.

https://www.dw.com/ru/v-frg-prosli-protesty-protiv-vysokih-cen-na-energonositeli/a-63026372

Несколько тысяч человек из разных политических лагерей в понедельник вечером, 5 сентября, провели в Лейпциге отдельные демонстрации против энергетической и социальной политики федерального правительства, сообщают местные СМИ.

В митинге Левой партии под лозунгом "Горячая осень против социального холода", по оценкам наблюдателей, приняли участие от 2000 до 3000 человек. Рядом протестовали около 1000 сторонников крайне правых групп, таких как организация Freie Sachsen ("Свободная Саксония"), признанная в Германии правоэкстремистской и антиконституционной.

На площади Аугустусплатц, расположенной в центре Лейпцига, дежурил большой контингент полиции, стараясь удерживать оба лагеря на расстоянии. Тем не менее, по словам представителя полиции, во время демонстраций произошло несколько стычек.

"Несерьезный пакет"

Причиной протестов стал резкий рост цен на энергоносители и продукты питания. В минувшие выходные правящая коалиция в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "Союза-90"/"зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП) объявила о принятии третьего пакета помощи населению общим объемом в 65 млрд евро. Однако протестующие считают эти меры недостаточными.

Сопредседатель Левой партии Мартин Ширдеван (Martin Schirdewan) заявил перед демонстрацией в Лейпциге, что это "несерьезный пакет", призвав продолжать оказывать давление на правительство.

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