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Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Годовая инфляция в Германии приближается к 8 процентам

Александр Дельфинов
35 мин. назад

Федеральное статистическое ведомство ФРГ прогнозирует инфляцию на уровне в 7,9 процента в августе. Энергоносители подорожали на 35,6 процента по сравнению с тем же периодом 2021 года.

https://www.dw.com/ru/godovaa-inflacia-v-germanii-priblizaetsa-k-8-procentam/a-62977862

Уровень инфляции в Германии в августе ожидается на уровне в 7,9 процента в годовом исчислении, свидетельствует ежемесячный отчет Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), обнародованный во вторник, 30 августа. Для сравнения - в июле соответствующий показатель составил 7,5 процента, в июне - 7,6 процента.

После начала войны в Украине в особенности выросли цены на энергоносители, что непосредственно отражается и на росте инфляции. В августе цены на топливо оказались на 35,6 процента выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, отмечается в отчете Destatis.

Кроме того, наблюдается высокий темп роста стоимости продуктов питания - плюс 16,6 процента.

На увеличении уровня инфляции сказывается также прерывание цепочек поставок в результате пандемии COVID-19. Особые эффекты вроде действовавшего летом специального транспортного тарифа (проездной на месяц за 9 евро) и государственной доплаты за горючее на автозаправках в исследовании не учитывались.

Индекс делового климата опустился до минимума с июня 2020 года

Ранее, 25 июля, Институт экономических исследований ifo отметил, что индекс делового климата в Германии в июле опустился до 88,6 пункта. Месяцем ранее показатель с учетом сезонных колебаний составлял 92,2 пункта. Речь идет о самом низком значении индекса с июня 2020 года. Ухудшение настроений зафиксировано в промышленном секторе, сфере услуг, торговле, строительной отрасли. ФРГ находится на грани рецессии, считают эксперты.

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