В ФРГ в июле ожидается инфляция в 7,5 процента

Уровень инфляции в Германии в июле ожидается на уровне в 7,5 процента. Об этом свидетельствуют данные, которые в четверг, 28 июля, привело в ежемесячном отчете Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis). Для сравнения - в июне соответствующий показатель составлял 7,6 процента.

Эксперты предполагают, что потребительские цены вырастут на 0,9 процента по сравнению с данными за прошлый месяц.

Специалисты констатируют, что стоимость энергоносителей оказывает значительное влияние на высокий уровень инфляции. Так, в июле их цена была на 35,7 процента выше, чем за тот же месяц минувшего года. Стоимость продуктов питания также увеличивается более высокими темпами - плюс 14,8 процента.

На разгон динамики оказывает влияние, в частности, прерывание цепочек поставок в результате пандемии COVID-19.

Не все эксперты считают, что пик инфляции пройден

При этом Мюнхенский институт экономических исследований ifo на основании опроса компаний считает, что пик инфляции, вероятнее всего, уже пройден. В свою очередь экономист Йенс-Оливер Никлаш (Jens-Oliver Niklasch) настроен более скептически. "Я бы не стал заходить так далеко" и утверждать, что "мы достигли высшей точки", отметил эксперт. На фоне дефицита энергоносителей из РФ до сих пор совершенно неясно, как будет выглядеть динамика затрат на электроэнергию для потребителей, констатировал он.

Индекс делового климата в Германии опустился до минимума с июня 2020 года

Ранее, 25 июля, институт ifo отметил, что индекс делового климата в Германии в июле опустился до 88,6 пункта - по сравнению с 92,2 пункта (с учетом сезонных колебаний) в июне. Речь идет о самом низком показателе с июня 2020 года. Ухудшение настроений фиксируется в промышленном секторе, сфере услуг, торговле, строительной отрасли. ФРГ находится на грани рецессии, считают эксперты.

Смотрите также:

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше Энергоносители стали дорогим товаром Главным фактором, разгоняющим инфляцию, является резкий рост цен на энергоносители. Они выросли, по данным онлайн-площадки для сравнения предложений Check24, на 58 процентов по сравнению с прошлым годом. В связи с тем, что положение на этом рынке остается неопределенным, улучшения пока не предвидится. Бремя высоких цен на энергоносители ложится как на промышленность, так и на потребителей.

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше Цена тепла Потребители должны готовиться к существенным расходам зимой. По крайней мере, согласно официальной информации правительства ФРГ, топочный мазут в июне 2022 года стоил уже на 89 процентов дороже, чем годом ранее. Печное топливо в Германии сейчас дорогое, как никогда - около 1,23 евро за литр. Для сравнения: всего шесть лет назад литр его стоил 49 центов, указывает онлайн-портал Statista.

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше Водителям придется раскошелиться Традиционные виды автомобильного топлива также заметно подорожали. В марте дизель стоил 2,14 евро за литр - исторический максимум. Рост цен на топливо ложится непосредственно на потребителей и способствует удорожанию многих других товаров. "Топливная скидка", введенная правительством ФРГ, слегка снизила напряженность на заправках. Но эта мера пока действует только до конца августа.

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше Станет ли электроэнергия роскошью? По данным портала Verivox, стоимость электроэнергии за год выросла на 32 процента и составила 40,64 цента за киловатт-час. Отмена так называемого "зеленого" налога на электроэнергию, когда домохозяйства частично платили за развитие возобновляемых источников энергии, приносит потребителям лишь относительное облегчение, поскольку выигрыш практически полностью съедается ростом базовой цены.

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше Полные прилавки, пустые кошельки Инфляция добралась и до супермаркетов, создавая серьезную проблему, особенно для лиц с невысокими доходами. В целом продукты питания стоят примерно на 12,7 процента дороже, чем в прошлом году, отмечают в Федеральном статистическом ведомстве. Хотя есть обнадеживающие признаки того, что инфляция в Германии в ближайшие месяцы пойдет на убыль, пока ценники в магазинах оптимизма не вызывают.

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше Когда бутерброд не по карману Некоторым немцам в ближайшие месяцы придется отказаться от традиционных бутербродов. Потому что цена на многие марки сливочного масла преодолела отметку в три евро за стандартную упаковку. Производители молочной продукции страдают от последствий войны в Украине, которая приводит к росту стоимости импорта кормов и повышению других производственных затрат.

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше На чем жарить будем... Не только нефть дорожает из-за последствий войны в Украине: 65 процентов мирового экспорта подсолнечного масла приходится на Украину и Россию. Российское вторжение привело к блокированию поставок из Украины, особенно из портов на Черном море. Как результат: только с апреля по май подсолнечное и рапсовое масла подорожали в ФРГ на 23,2 процента.

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше Цены на муку в вертикальном взлете Цены на муку напоминают истребитель с вертикальным взлетом. Килограмм пшеничной муки к концу первой половины 2022 года стоил около 93 центов, что на 127 процентов больше, чем год назад. Как следствие, многие другие товары, особенно хлеб, также подорожают.

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше Но кое-что стало дешевле Но все ли подорожало? Нет. По данным Федерального статистического ведомства, на 10 процентов подешевел проезд на поезде. Это произошло после введения единого проездного билет на все виды общественного транспорта стоимостью в 9 евро. Правда, эта мера действует пока до конца августа. А комбинированные пассажирские перевозки (разными видами транспорта) стали дешевле на 62 процента. Автор: Виталий Кропман, Николас Мерль

