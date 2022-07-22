Энергоснабжение, пандемия, инфляция: как ЕС намерен выходить из кризиса

Евросоюз оказался перед лицом целой серии острых проблем - начиная с преодоления последствий пандемии коронавируса и вплоть до угрозы столкнуться ближайшей зимой с нехваткой энергоносителей из-за сокращения Россией поставок газа. Какие меры принимает ЕС, чтобы преодолеть эти трудности, - у DW.

Повышение ЕЦБ ключевой процентной ставки

После многих лет политики нулевых процентных ставок Европейский центральный банк (ЕЦБ) 21 июля наконец начал ее менять. Он повысил ключевую ставку с нуля до 0,5%. В будущем последуют новые повышения. Будет ли этого достаточно, чтобы обуздать высокую инфляцию (8,6% в июне) в еврозоне, более чем сомнительно. Тем более, что важные причины инфляции находятся вне контроля ЕС: цены на энергоносители выросли из-за высокого спроса после пандемии, а также из-за санкций Запада против России, введенных после ее вторжения в Украину. Нарушенные цепочки поставок в мировой торговле также приводят к росту цен.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард

Кроме того, повышая процентную ставку, ЕЦБ встает на рискованный путь. Согласно экономической теории, цены обычно растут в периоды бума, когда все производственные мощности полностью загружены. Более высокие процентные ставки в такой ситуации оказывают сдерживающий эффект, поскольку они делают кредиты более дорогими и тем самым замедляют экономическую активность. Однако теперь по странам ЕС бьет высокая инфляция. Все они вышли из пандемии ослабленными, в некоторых случаях - с сильно возросшими долгами. Поэтому дальнейшее ослабление и без того испытывающих трудности экономик за счет повышения процентных ставок не лишено риска.

Как пояснил в эфире телеканала ARD профессор Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher), глава Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине, повышение ЕЦБ ключевой процентной ставки никак не повлияет на уровень инфляции в ближайшие 12-18 месяцев: "Сейчас у нас имеется "импортированная инфляция", которая вызвана войной в Украине и пандемией коронавируса по всему миру. Но (Европейский. - Ред.) центральный банк не может остановить войну. Это означает, что ЕЦБ должен повысить процентную ставку, чтобы дать четкий сигнал, сдержать инфляционные ожидания. Но изменить что-то в инфляции, с которой мы сейчас столкнулись, он не может".

Марсель Фрацшер

Комментируя возможность более существенного повышения ЕЦБ ключевой процентной ставки по примеру Федеральной резервной системы США, Фрацшер отметил, что ситуация в Европе кардинально отличается от американской: "У американцев была огромная программа стимулирующих мер во время пандемии, они намного сильнее экономически восстановились".

"Верно, что американцы быстрее и жестче поднимают ставку", - говорит эксперт, добавляя, что ЕЦБ также должен будет пойти по этому пути. "Но мы в Европе находимся в гораздо более трудном экономическом положении. Во многих странах еще довольно высока безработица, люди ищут работу. Если ЕЦБ сейчас слишком быстро поднимет ставку, он задушит это восстановление (экономики после пандемии. - Ред.), а вместе с этим будет расти безработица, в том числе здесь, в Германии (…). Конечно, плохо, когда инфляция находится на высоком уровне, но, разумеется, еще хуже, когда люди лишаются работы", - резюмировал он.

Новый инструмент для борьбы с кризисом: TPI

С окончанием политики нулевых процентных ставок возвращается и призрак, поставивший добрые десять лет назад еврозону на грань краха: очень разные кредитные условия для государств-членов ЕС. Все они занимают деньги на финансовых рынках, выпуская гособлигации. Чем выше доверие инвесторов к кредитоспособности страны, тем ниже проценты, которые эта страна должна выплачивать по облигациям.

И наоборот: государства с большими госдолгами и слабой экономикой кредиторы "наказывают", покупая их облигации под более высокий процент. Эта разница, называемая на профессиональном жаргоне спредом, сейчас снова увеличивается. Например, Италия в прошлом году, выпуская десятилетние гособлигации, должна была платить по ним кредиторам на 1,21 процентных пункта больше, чем Германии за свои такие ценные бумаги. За прошедшее время спред почти удвоился, достигнув 2,26 процентных пунктов. Так что страны ЕС с высокой задолженностью, такие как Италия, могут оказаться в трудной ситуации, потому что более высокие расходы на обслуживание их гособлигаций оставляют политикам мало пространства для маневра.

Чтобы предотвратить повторение кризиса в еврозоне, ЕЦБ создал новый инструмент. С помощью программы покупки гособлигаций TPI (Transmission Protection Instrument) он хочет ссужать деньги именно тем странам, которым финансовые рынки особенно мало доверяют. TPI призван послать сигнал спекулянтам: не ставьте на развал валютного союза, тут вы можете только проиграть. Обратная сторона нового инструмента: ЕЦБ запрещено заниматься прямым госфинансированием. Таким образом, можно предвидеть затяжные споры в судах, касающиеся превышения ЕЦБ его полномочий.

Чрезвычайный план Еврокомиссии в сфере энергетике

Рост цен на газ побудил Еврокомиссию ЕС подготовить проект чрезвычайного энергетического плана, который она представила 20 июля. План предусматривает сокращение потребления газа в ЕС предстоящей зимой на 15%.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Если этот объем голубого топлива не будет сэкономлен на добровольной основе, Еврокомиссия хочет объявить режим "тревоги в ЕС" и заставить страны-члены Евросоюза экономить. В таком случае определенные секторы экономики будут получать меньше газа. Также планируется финансовое стимулирование компаний, которые перейдут на другие источники энергии.

Однако чтобы чрезвычайный план Еврокомиссии под названием "Экономия газа ради безопасной зимы" вступил в силу, он должен быть утвержден странами-членами Евросоюза. Между тем Испания и Португалия уже отвергли этот план как "неприемлемый". Так что и здесь стоит ожидать разногласий.

Поддержка граждан государством

Многие страны ЕС разработали пакеты мер по облегчению бремени для своих граждан в условиях растущей инфляции и высоких цен на энергоносители - в том числе, чтобы несколько смягчить возмущение избирателей. Эти меры варьируются от налоговых льгот, фиксированных скидок на счета за электроэнергию и прямых денежных выплат до приобретения государством доли в испытывающих трудности предприятиях, как в случае с немецкой энергетической компанией Uniper.

Размер пакетов помощи существенно различается от страны к стране. Объединяет же их то, что они обременяют бюджеты государств и еще больше увеличивают долги. Все это накладывается на долги, которые страны ЕС накопили за время пандемии коронавируса. За ситуацией пристально следят на финансовых рынках - и это может привести к росту вышеупомянутых спредов.

Европейский фонд восстановления экономики после пандемии

Чтобы справиться с огромной финансовой нагрузкой, возникшей в ходе пандемии COVID-19, в 2020 году ЕС создал фонд восстановления экономики. Благодаря объему в 750 млрд евро он стал крупнейшим пакетом помощи в истории Евросоюза. Эти средства призваны помочь странам пережить экономический спад, связанный с пандемией, и в то же время обеспечить инвестициям, чтобы сделать их экономику более экологически чистой и передовой в сфере цифровых технологий.

Как и многие другие антикризисные меры в ЕС, создание фонда восстановления посылает разнонаправленные сигналы. С одной стороны, он призван продемонстрировать единство и силу Евросоюза. С этой целью страны-члены ЕС впервые взяли на себя обязательства по общему долгу. С другой стороны, споры во время переговоров показали, насколько велики различия между странами ЕС. Острые дискуссии и компромиссы, вероятно, будут сопутствовать Евросоюзу и в будущем.

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