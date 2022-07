Шольц: Власти ФРГ не только спасут Uniper, но и помогут гражданам

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) намерен не только провести акцию по спасению немецкой энергетической компании Uniper в условиях кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России, но также поддержать нуждающихся граждан Германии. "Крайне важно, чтобы мы держались вместе", - заявил глава германского правительства в пятницу, 22 июля, в Берлине, говоря о ситуации, связанной с последствиями войны в Украине и газовым кризисом.

"Мы справимся с нашими проблемами в этом и следующем году", - заверил Шольц. Поэтому, по его словам, компании и граждане получат помощь от государства. "Мы будем делать это до тех пор, пока это будет необходимо", - подчеркнул канцлер и привел фрагмент всемирно известной песни болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль": "You will never walk alone" ("На своем пути ты никогда не будешь одинок").

Правительство ФРГ приобретает 30 процентов акций Uniper

Акция по спасению энергоконцерна Uniper заключается в том, что правительство ФРГ приобретает 30-процентную долю в компании и предоставляет ей дополнительную помощь в виде кредитов германской государственной банковской группы Kfw и конвертируемых облигаций. Меры по спасению Uniper обойдутся в общей сложности в 15 млрд евро.

Также в правительстве отметили, что с сентября или октября 90 процентов дополнительных расходов Uniper на закупку более дорогих энергоносителей у других поставщиков, в качестве замещения утраченных поставок российского газа, будут распределены между клиентами - коммунальными службами, компаниями, а также домашними хозяйствами. Для облегчения нагрузки на граждан правительством предусмотрен ряд мер, в том числе выплата государственных дотаций на покрытие расходов по найму жилья.

Uniper намерен судиться с "Газпромом"

Uniper готовится подать иск против "Газпрома". "Мы конечно же постараемся привлечь "Газпром" к ответственности за нанесенный нам ущерб", - заявил в пятницу в Дюссельдорфе гендиректор компании Клаус-Дитер Маубах (Klaus-Dieter Maubach). По его словам, по всей видимости это будет судебное разбирательство.

Из-за резкого снижения поставок голубого топлива "Газпромом" Uniper был вынужден компенсировать недостачу у других поставщиков по высоким ценам. В компании оценивают дополнительные расходы на период до конца августа в 4,5 миллиарда евро. До середины октября эта сумма возрастет еще на 1,7 миллиарда евро. В Uniper отвергают заявление "Газпрома" о том, что снижение поставок газа вызвано форс-мажорными обстоятельствами.

По данным Маубаха, договор Uniper с "Газпромом" истекает только в середине 2030-х годов, и он не предусматривает возможности для немецкой компании разорвать деловые отношения преждевременно. Несмотря на это, эти отношения будут подвергнуты переоценке правлением компании совместно с федеральным правительством Германии, ставшим новым крупным акционером, заявил глава Uniper.

"Закупка газа всегда основывается на предположении, что у нас есть надежный поставщик." Возможно, подобные проблемы с поставками газа из России будут повторяться и в будущем. "На такой основе невозможно строить бизнес-модель", - заявил Маубах. По его словам, ни один совет директоров не может взять на себя ответственность за то, что отношения "клиент-поставщик" могут довести компанию до разорения.

Смотрите также:

Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа Норвегия качает по максимуму Важнейший после "Газпрома" поставщик трубопроводного газа в ЕС - норвежская госкомпания Equinor. В 2022 году она до максимума загрузила свои мощности и даже сократила сроки профилактических работ. На снимке: крупнейшая в мире газовая платформа Troll A. Добычу и транспортную инфраструктуру на этом гигантском нефтегазовом месторождении в Северном море расширили и модернизировали к осени 2021 года.

Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа Алжир увеличивает поставки в Италию Подводные трубопроводы в Испанию и Италию обеспечили Алжиру третье место среди экспортеров газа в ЕС. В апреле правительственная делегация из Рима договорилась с президентом Алжира о значительном увеличении поставок. После переговоров в том же месяце с Анголой и Республикой Конго об импорте СПГ Италия заявила, что зависимость от российского газа закончится примерно через 18 месяцев.

Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа Сжиженный газ идет со всего мира Благодаря технологии сжижения газа и океанским танкерам на мировой газовый рынок выходят все новые страны. Сегодня СПГ (LNG) производят практически на всех континентах. До 2022 года его главными покупателями были Япония, Китай, Южная Корея и другие страны Азии, но резкий скачок цен повысил привлекательность европейского рынка. В ЕС сейчас 26 терминалов по приему СПГ, больше всего - в Испании.

Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа В ФРГ будет 4 плавучих СПГ-терминала Компания Uniper начала 5 мая строить в Вильгельмсхафене причал для первого в ФРГ плавучего СПГ-терминала. Когда Россия 24 февраля напала на Украину, Германия была единственной крупной страной ЕС без собственной инфраструктуры для приема танкеров с СПГ. Но уже в апреле правительство забронировало четыре регазификационных судна. Два могут войти в строй в конце 2022 года, два других - к маю 2023-го.

Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа Энергетическое партнерство с Катаром Одним из трех крупнейших экспортеров СПГ после Австралии и США является Катар. Однако в ближайшие годы этот эмират может вновь выйти в мировые лидеры, поскольку инвестирует сейчас в дальнейшую разработку гигантского месторождения Северный / Южный Парс в Персидском заливе. В марте министр экономики ФРГ Роберт Хабек договорился в Дохе о долгосрочном энергетическом партнерстве с Катаром.

Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа Берлин взялся за пустое ПХГ Rehden Крупнейшее в ФРГ и во всем ЕС подземное хранилище газа Rehden с лета 2021 года было фактически пустым. До апреля 2022-го оно принадлежало "Газпрому", но российский госконцерн попытался в нарушение закона продать свою дочернюю компанию Gazprom Germania без разрешения правительства ФРГ, после чего оно до 30 сентября взяло под свой контроль все ее активы - и наконец занялось заполнением этого ПХГ.

Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа Балканы ждут СПГ-терминал в Греции Лидеры Греции, Болгарии, Сербии и Северной Македонии вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем дали 3 мая в северогреческом порту Александруполисе старт сооружению плавучего СПГ-терминала. Он будет с конца 2023 года ежегодно поставлять около 6 млрд кубометров газа во все эти страны. По планам оператора проекта Gastrade, вторая регазификационная установка сможет снабжать и Молдову с Украиной.

Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа Труба для независимости Болгарии Чтобы Болгария и другие балканские страны могли получать топливо из Александруполиса и из уже действующего газопровода TAP, по которому в ЕС идет азербайджанский газ, нужен интерконнектор - соединение с газотранспортной системой Греции. Проект ICGB мощностью до 5 млрд куб. м затягивается на 2 года, однако летом Болгария, которой Россия отключила газ, наконец-то сможет воспользоваться этой трубой.

Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа Польша переключится на Baltic Pipe Россия в конце апреля отключила газ и Польше, но Варшава и так не собиралась продлевать истекающий в декабре 2022 года долгосрочный контракт с "Газпромом". С осени те же самые 10 млрд куб. м в год будут поступать по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию. Самая сложная часть этого проекта с участием ЕС - прокладка труб по дну Северного и Балтийского морей - завершилась в конце 2021 года.

Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа Газовая взаимопомощь на Балтике Президенты Польши, Литвы и Латвии вместе с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон 5 мая ввели в строй 500-километровый интерконнектор GIPL мощностью 2 млрд куб. м, соединивший польскую газотранспортную систему, подключенную к немецкой, с литовской. А она связана с латвийской, эстонской и финской. Это обеспечит оперативную переброску нужных объемов газа между странами на северо-востоке ЕС.

Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа Турция хочет добывать собственный газ Реджеп Тайип Эрдоган пожелал удачи буровому судну Fatih, и его геологоразведочные работы в Черном море в 2020 и 2021 годах увенчались успехом. Турция сообщила об обнаружении крупных месторождений газа, а ее президент обещал начало их эксплуатации уже в 2023 году. Насколько реалистичны планы быстро снизить зависимость от поставок из России и Азербайджана, станет ясно в течение нынешнего года.

Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа "Северный поток-2" канул в Лету Тихо и безлюдно на приемном терминале российского газопровода "Северный поток-2" в немецком Любмине. После нападения России на Украину этот проект, вокруг которого было столько шума, превратился в инвестиционную руину на дне Балтики. Его немецкие финансисты, компании Wintershall Dea и Uniper, списали примерно по 1 млрд евро и возвращаться к нему не намерены. Uniper строит теперь СПГ-терминал. Автор: Андрей Гурков