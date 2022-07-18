 Шольц: Власти ФРГ не только спасут Uniper, но и помогут гражданам | Новости из Германии о Германии | DW | 22.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Шольц: Власти ФРГ не только спасут Uniper, но и помогут гражданам

Правительство ФРГ приобретает 30-процентную долю в компании и предоставляет ей дополнительную помощь в виде кредитов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявляет на пресс-конференции в Берлине о приобретении германскими властями 30 процентов акций Uniper

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) намерен не только провести акцию по спасению немецкой  энергетической компании Uniper  в условиях кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России, но также поддержать нуждающихся граждан Германии. "Крайне важно, чтобы мы держались вместе", - заявил глава германского правительства в пятницу, 22 июля, в Берлине, говоря о ситуации, связанной с последствиями войны в Украине и газовым кризисом.

"Мы справимся с нашими проблемами в этом и следующем году", - заверил Шольц. Поэтому, по его словам, компании и граждане получат помощь от государства. "Мы будем делать это до тех пор, пока это будет необходимо", - подчеркнул канцлер и привел фрагмент всемирно известной песни болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль": "You will never walk alone" ("На своем пути ты никогда не будешь одинок").

Правительство ФРГ приобретает 30 процентов акций Uniper

Акция по спасению энергоконцерна Uniper заключается в том, что правительство ФРГ приобретает 30-процентную долю в компании и предоставляет ей дополнительную помощь в виде кредитов германской государственной банковской группы Kfw и конвертируемых облигаций. Меры по спасению Uniper обойдутся в общей сложности в 15 млрд евро.

Также в правительстве отметили, что с сентября или октября 90 процентов дополнительных расходов Uniper на закупку более дорогих энергоносителей у других поставщиков, в качестве замещения утраченных  поставок российского газа, будут распределены между клиентами - коммунальными службами, компаниями, а также домашними хозяйствами. Для облегчения нагрузки на граждан правительством предусмотрен ряд мер, в том числе  выплата государственных дотаций  на покрытие расходов по найму жилья.

Uniper намерен судиться с "Газпромом"

Uniper готовится подать иск против "Газпрома". "Мы конечно же постараемся привлечь "Газпром" к ответственности за нанесенный нам ущерб", - заявил в пятницу в Дюссельдорфе гендиректор компании Клаус-Дитер Маубах (Klaus-Dieter Maubach). По его словам, по всей видимости это будет судебное разбирательство.

Из-за резкого снижения поставок голубого топлива "Газпромом" Uniper был вынужден компенсировать недостачу у других поставщиков по высоким ценам. В компании оценивают дополнительные расходы на период до конца августа в 4,5 миллиарда евро. До середины октября эта сумма возрастет еще на 1,7 миллиарда евро. В Uniper отвергают заявление "Газпрома" о том, что снижение поставок газа вызвано форс-мажорными обстоятельствами.

По данным Маубаха, договор Uniper с "Газпромом" истекает только в середине 2030-х годов, и он не предусматривает возможности для немецкой компании разорвать деловые отношения преждевременно. Несмотря на это, эти отношения будут подвергнуты переоценке правлением компании совместно с федеральным правительством Германии, ставшим новым крупным акционером, заявил глава Uniper.

"Закупка газа всегда основывается на предположении, что у нас есть надежный поставщик." Возможно, подобные проблемы с поставками газа из России будут повторяться и в будущем. "На такой основе невозможно строить бизнес-модель", - заявил Маубах. По его словам, ни один совет директоров не может взять на себя ответственность за то, что отношения "клиент-поставщик" могут довести компанию до разорения.

Смотрите также:

  • Норвежская газовая платформа Troll A

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Норвегия качает по максимуму

    Важнейший после "Газпрома" поставщик трубопроводного газа в ЕС - норвежская госкомпания Equinor. В 2022 году она до максимума загрузила свои мощности и даже сократила сроки профилактических работ. На снимке: крупнейшая в мире газовая платформа Troll A. Добычу и транспортную инфраструктуру на этом гигантском нефтегазовом месторождении в Северном море расширили и модернизировали к осени 2021 года.

  • 11 апреля 2022 года, подписание газового соглашения между Италией и Алжиром

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Алжир увеличивает поставки в Италию

    Подводные трубопроводы в Испанию и Италию обеспечили Алжиру третье место среди экспортеров газа в ЕС. В апреле правительственная делегация из Рима договорилась с президентом Алжира о значительном увеличении поставок. После переговоров в том же месяце с Анголой и Республикой Конго об импорте СПГ Италия заявила, что зависимость от российского газа закончится примерно через 18 месяцев.

  • СПГ-танкер с надписью LNG в океане

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Сжиженный газ идет со всего мира

    Благодаря технологии сжижения газа и океанским танкерам на мировой газовый рынок выходят все новые страны. Сегодня СПГ (LNG) производят практически на всех континентах. До 2022 года его главными покупателями были Япония, Китай, Южная Корея и другие страны Азии, но резкий скачок цен повысил привлекательность европейского рынка. В ЕС сейчас 26 терминалов по приему СПГ, больше всего - в Испании.

  • 5 мая 2022 года, начало строительства причала для плавучего СПГ-терминала в Вильгельмсхафене

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    В ФРГ будет 4 плавучих СПГ-терминала

    Компания Uniper начала 5 мая строить в Вильгельмсхафене причал для первого в ФРГ плавучего СПГ-терминала. Когда Россия 24 февраля напала на Украину, Германия была единственной крупной страной ЕС без собственной инфраструктуры для приема танкеров с СПГ. Но уже в апреле правительство забронировало четыре регазификационных судна. Два могут войти в строй в конце 2022 года, два других - к маю 2023-го.

  • Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ведет переговоры в Катаре

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Энергетическое партнерство с Катаром

    Одним из трех крупнейших экспортеров СПГ после Австралии и США является Катар. Однако в ближайшие годы этот эмират может вновь выйти в мировые лидеры, поскольку инвестирует сейчас в дальнейшую разработку гигантского месторождения Северный / Южный Парс в Персидском заливе. В марте министр экономики ФРГ Роберт Хабек договорился в Дохе о долгосрочном энергетическом партнерстве с Катаром.

  • Рабочий проверяет датчики в немецком ПХГ Rehden

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Берлин взялся за пустое ПХГ Rehden

    Крупнейшее в ФРГ и во всем ЕС подземное хранилище газа Rehden с лета 2021 года было фактически пустым. До апреля 2022-го оно принадлежало "Газпрому", но российский госконцерн попытался в нарушение закона продать свою дочернюю компанию Gazprom Germania без разрешения правительства ФРГ, после чего оно до 30 сентября взяло под свой контроль все ее активы - и наконец занялось заполнением этого ПХГ.

  • 3 мая 2022 года, торжественный старт строительства СПГ-терминала в греческом порту Александруполисе

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Балканы ждут СПГ-терминал в Греции

    Лидеры Греции, Болгарии, Сербии и Северной Македонии вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем дали 3 мая в северогреческом порту Александруполисе старт сооружению плавучего СПГ-терминала. Он будет с конца 2023 года ежегодно поставлять около 6 млрд кубометров газа во все эти страны. По планам оператора проекта Gastrade, вторая регазификационная установка сможет снабжать и Молдову с Украиной.

  • Труба, символизирующая проект интерконнектора ICGB

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Труба для независимости Болгарии

    Чтобы Болгария и другие балканские страны могли получать топливо из Александруполиса и из уже действующего газопровода TAP, по которому в ЕС идет азербайджанский газ, нужен интерконнектор - соединение с газотранспортной системой Греции. Проект ICGB мощностью до 5 млрд куб. м затягивается на 2 года, однако летом Болгария, которой Россия отключила газ, наконец-то сможет воспользоваться этой трубой.

  • Судно-трубоукладчик при прокладке на Балтике польского газопровода Baltic Pipe

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Польша переключится на Baltic Pipe

    Россия в конце апреля отключила газ и Польше, но Варшава и так не собиралась продлевать истекающий в декабре 2022 года долгосрочный контракт с "Газпромом". С осени те же самые 10 млрд куб. м в год будут поступать по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию. Самая сложная часть этого проекта с участием ЕС - прокладка труб по дну Северного и Балтийского морей - завершилась в конце 2021 года.

  • 5 мая 2022 года, торжественная церемония открытия польско-литовского интерконнектора GIPL

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Газовая взаимопомощь на Балтике

    Президенты Польши, Литвы и Латвии вместе с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон 5 мая ввели в строй 500-километровый интерконнектор GIPL мощностью 2 млрд куб. м, соединивший польскую газотранспортную систему, подключенную к немецкой, с литовской. А она связана с латвийской, эстонской и финской. Это обеспечит оперативную переброску нужных объемов газа между странами на северо-востоке ЕС.

  • Реджеп Тайип Эрдоган машет рукой буровому судну Fatih

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    Турция хочет добывать собственный газ

    Реджеп Тайип Эрдоган пожелал удачи буровому судну Fatih, и его геологоразведочные работы в Черном море в 2020 и 2021 годах увенчались успехом. Турция сообщила об обнаружении крупных месторождений газа, а ее президент обещал начало их эксплуатации уже в 2023 году. Насколько реалистичны планы быстро снизить зависимость от поставок из России и Азербайджана, станет ясно в течение нынешнего года.

  • Вид сверху приемного терминала газопровода Северный поток-2

    Как Евросоюз снижает зависимость от российского газа

    "Северный поток-2" канул в Лету

    Тихо и безлюдно на приемном терминале российского газопровода "Северный поток-2" в немецком Любмине. После нападения России на Украину этот проект, вокруг которого было столько шума, превратился в инвестиционную руину на дне Балтики. Его немецкие финансисты, компании Wintershall Dea и Uniper, списали примерно по 1 млрд евро и возвращаться к нему не намерены. Uniper строит теперь СПГ-терминал.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 60:28

Германия без российского газа: что будет с немцами следующей зимой (30.06.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем немцам Gazprom Germania и что происходит с "Северным потоком". DW Новости (15.06.2022)  

Путина лишают миллиардов: Европа отказывается от российской нефти. DW Новости (02.05.2022)  

Также по теме

Destroyed Russian military vehicles are seen at a compound of an agricultural farm, which was used by Russian troops as a military base during Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv Region, Ukraine July 17, 2022. REUTERS/Sofiia Gatilova TPX IMAGES OF THE DAY

145-й день войны России против Украины: главные события 18.07.2022

ЕС согласовал транш военной помощи Украине на 500 млн евро. В Винницу прибыли дипломаты 17 стран ЕС и Израиля. Канада отправила Германии турбину для "Северного потока". Россия назначила командующего войсками в Донбассе.

ARCHIV 2020 *** FILE PHOTO: A road sign directs traffic towards the Nord Stream 2 gas line landfall facility entrance in Lubmin, Germany, September 10, 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke//File Photo

А если будем мерзнуть? Как популисты в ФРГ "Северный поток - 2" спасали 07.07.2022

По инициативе фракции правопопулистской "Альтернативы для Германии" в бундестаге прошли дебаты, посвященные грозящему из-за войны в Украине энергетическому кризису в ФРГ.

Erdgasspeicher Harsefeld Westlich von Hamburg liegen die beiden Speicher­ka­vernen des Storengy-Speichers Harsefeld Gasspeicher dienen zur Sicherung der Gas Energievorraete Der Gasspeicher in Harsefeld ist einer der bundesweiten Gasspeicher in denen Gas Reserven gespeichert werden. Der Speicher ging 1992 in Betrieb und verfügt über zwei Speicherkavernen, die in Tiefen zwischen 1.100 Meter und 1.700 Meter im massiven Salz des Salzstocks Harsefeld angelegt wurden. Die beein­dru­ckenden Hohlräume haben 300 Meter Höhe, bis zu 50 Meter Durch­messer und fassen ein Arbeitsgasvolumen von ca. 108 Mio. m³ Erdgass

Регулятор: Газовые хранилища в Германии заполнены недостаточно 29.05.2022

Глава Федерального агентства по сетям Мюллер на фоне войны в Украине призвал наращивать запасы газа. Он предупредил, что в случае прекращения поставок запасов топлива хватит лишь на несколько месяцев.

Реклама

Самые читаемые

Европол сообщил о контрабанде оружия из Украины в страны ЕС  

Комментарий: "Северный поток" вновь заработал. Это промежуточная победа ЕС  

Бербок: "Мы должны дать четко понять: никто не может нас шантажировать"  