Энергокомпания Uniper просит власти ФРГ помочь в стабилизации деятельности

Немецкая энергетическая компания Uniper подала властям Германии заявку на помощь в стабилизации деятельности после сокращения поставок российского газа. С середины июня Uniper получает лишь 40 процентов законтрактованных объемов этого ресурса из РФ и вынуждена закупать недостающий газ на рынке по значительно более высоким ценам, говорится в заявлении Fortum, материнской компании Uniper, обнародованном в пятницу, 8 июля.
Fortum ведет конструктивные переговоры с правительством ФРГ по ряду альтернатив, отметили в компании. Один из вариантов включает в себя реорганизацию бизнес-портфеля Uniper с целью обособить критически важные предприятия. Конкретных решений пока не принято ни по одной из альтернатив.
Поправки в Закон об энергобезопасности и госпомощь
Днем ранее германский бундестаг принял ряд поправок в законодательство страны. В частности, нововведения в Законе об энергетической безопасности (Energie-Sicherungsgesetz, EnSiG) позволяют компаниям энергетической отрасли получать госпомощь в виде гарантий, кредитов или изменения структуры капитала. "Мы ожидаем, что правительство Германии начнет оперативно внедрять эти инструменты для стабилизации ситуации в энергетической отрасли и, в частности, в Uniper", - подчеркнул генеральный директор Fortum Маркус Раурамо (Markus Rauramo).
Uniper является крупнейшим импортером газа в ФРГ. В конце июня компания отозвала прогноз на 2022 финансовый год и не опубликовала нового, заявив, что развитие бизнеса заметно ухудшилось на фоне войны в Украине и в результате сильно сократившихся поставок газа из России.
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Автор: Андрей Гурков