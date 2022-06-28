Альтернатива газу из России? Возможен ли фрекинг в Германии

На фоне войны РФ против Украины и введенных в связи с ней антироссийских санкций Запада Москва начала сокращать поставки газа в Европу. Компенсировать возникший в результате этого недостаток энергоресурсов может сжиженный природный газ (СПГ), на поставки которого из-за рубежа рассчитывает и Берлин. Между тем эксперты полагают, что большие запасы газа имеются в недрах самой Германии. Извлечь их можно было бы с помощью технологии гидроразрыва пласта -фрекинга, однако на сегодняшний день она в ФРГ запрещена по экологическим соображениям. DW поговорила с профессором Института технологий в Карлсруэ (KIT), геологом Кристофом Хильгерсом (Christoph Hilgers) о причинах запрета на фрекинг и потенциале этой технологии.

DW: Господин Хильгерс, что вы как геолог думаете о перспективах технологии фрекинга в Германии?

Кристоф Хильгерс: Метод гидроразрыва пласта (фрекинг) используют для добычи природного газа во всем мире. В Германии им пользовались, начиная с 1960-х годов: фрекинг проводили в нашей стране более 300 раз. Если все делать правильно, риск будет практически нулевым. Так, в Германии при гидроразрыве пласта ни разу не произошло ничего непредвиденного.

- Насколько велики запасы газа в Германии? Утверждается, что их хватит, чтобы обеспечить потребности страны на много лет?

- Германии требуется около 86 миллиардов кубометров газа в год.

Профессор Кристоф Хильгерс

Предполагаемые запасы газа оцениваются примерно в 1,36 триллиона кубометров, что во много раз больше. Используя отечественный природный газ, можно было бы внести значительный вклад в обеспечение Германии энергией и сырьем в ближайшие десятилетия. Но из-за запрета на гидроразрыв пласта неясно, насколько велики запасы сланцевого газа на самом деле и в каких объемах его можно извлечь.

- Получается, в Германии еще нужно провести тщательное исследование в этой связи? Сколько же времени пройдет, прежде чем можно будет начать добычу газа?

- Потребность в предварительных исследованиях сравнительно невелика. Ведь то, где какие породы находятся и какой температуре они подвергаются в недрах, рассчитывается заранее. Уже существуют модели и прогнозы того, где потенциал обнаружить сланцевый газ высок, а где нет. В целом в Германии мы имеем два типа ресурсов: с одной стороны, это так называемые плотные газовые резервуары. Там газ "заперт" в песчанике под землей, и извлечь его можно с помощью методов гидроразрыва пласта, которые использовались в Германии в течение 50 лет до введения моратория на эту технологию в 2011 году. А еще есть сланцевый газ, который добывается в США и других странах уже несколько десятилетий.

В США совершился поворот: сначала они были импортером энергии, а сейчас являются одним из крупнейших в мире экспортеров, поскольку благодаря техническим инновациям они имели возможность с 2000-х годов разрабатывать месторождения сланцевого газа методом фрекинга. Сланцевый газ есть и у нас. Технологии по его добыче тоже. Чтобы выявить границы богатых ресурсами сланцевого газа участков, пришлось бы потратить всего несколько лет. Потом можно было бы разрабатывать эти месторождения.

- Другими словами: отношение к методу фрекинга не играет роли. Ведь в нынешней чрезвычайной ситуации использовать его немедленно все равно не удастся?

- Начать добычу сланцевого газа методом фрекинга до следующей зимы не получится. Потому что разведка и добыча требуют времени. К тому же, у нас есть необходимые для исполнения предписания и экологические требования, а также процессы по получению разрешения на добычу. Поэтому нам придется полагаться на то, что у нас есть, и те месторождения, которые мы закрыли. Вопрос в том, как долго продлится чрезвычайная ситуация.

Кроме того, мы должны различать газ в песчанике, который был подвергнут гидроразрыву, и газ в сланце. Что касается песчаника, то промышленность относительно хорошо знает, где в Германии еще есть потенциал. Эти месторождения уже разведаны, но не освоены полностью из-за введенного в Германии запрета на гидроразрыв пласта. Добыча природного газа из сланцев, подвергшихся гидроразрыву, в ФРГ запрещена законом.

В других странах проводится гидроразрыв пласта, например, в США. Возможно, в ближайшем будущем мы сможем получать оттуда газ в виде СПГ. Но этого будет недостаточно, потому что мы, как промышленно развитая страна, импортируем много природного газа. В геотермальной энергетике также используется гидроразрыв пласта. Думаю, что последний раз фрекинг в геотермальной энергетике в Германии был произведен в прошлом году.

- Получается, в геотермальной энергетике использовать метод фрекинга разрешено?

- Именно так. Чтобы добывать геотермальную энергию на месте с помощью гидроразрыва пласта, необходимо пройти строгий процесс согласования. В сфере добычи глубинной геотермальной энергии скважины бурят на такую же глубину, как и при добыче природного газа, и нередко - в породе того же типа. В некоторых геотермальных скважинах гибкость породы увеличивается на глубине нескольких километров за счет целенаправленного разрыва пласта. Соленая вода добывается, а грунтовые воды в самых верхних слоях земли оказываются защищены зацементированными стальными трубами, как и в случае с природным газом. Разница в том, что в случае с геотермальной энергией добывается теплая соленая вода, которую потом направляют по трубопроводу обратно под землю, а в другом случае добывается природный газ. К слову: до сих пор геотермальная энергия составляла лишь около 0,6% от потребления первичной энергии в Германии, но в секторе отопления у нее есть потенциал.

- Обратимся к теме защиты окружающей среды, которая играет центральную роль в дискуссии о фрекинге. Считаете ли вы, что риски можно контролировать?

- Да, экологические риски можно контролировать, и они приемлемы. Во всем мире за последние 20 лет были проведены сотни тысяч операций по гидроразрыву пласта.

Эта технология успешно используется в других странах, и в Германии власти также осуществляли бы за ней строгий контроль. СПГ из США, который, возможно, поможет нам пережить зиму, также производится по этой технологии. Защита климата также должна быть принята во внимание. Например, в Норвегии улавливание и безопасное хранение CO2 под землей успешно осуществляется уже несколько десятилетий. Сейчас на первый план выходит использование собранного таким образом углерода в цикле. Ключевое слово при этом - CCU, то есть улавливание, транспортировка и последующее использование углерода.

- Министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) говорит, что не поддержит использование фрекинга хотя бы потому, что эта технология не способна помочь нам здесь и сейчас. Другие эксперты считают, что на фрекинг придется потратить слишком много усилий, притом что это - лишь промежуточная технология в эпоху перехода на возобновляемые источники энергии. А что думаете по этому поводу вы?

- Переход на возобновляемые источники энергии, если он будет проходить по тому плану, который предусмотрен в Германии, займет десятилетия. Для него потребуется не только электричество, но и водород. Однако природный газ, нефть и уголь, на которые приходятся 77% первичной энергии в Германии и на которые рассчитана соответствующая инфраструктура, не могут быть заменены в одночасье. Между тем правительство ФРГ хочет прекратить закупки российского природного газа в кратчайшие сроки.

Политики должны проанализировать, станет ли чрезвычайная ситуация затяжной и обеспечит ли отечественный природный газ надежность поставок. Мировой спрос на энергию из природного газа растет. Кроме того, природный газ является важным сырьем для других отраслей. Например, из него производят азотные удобрения. Кроме того, природный газ является основным материалом в химической и фармацевтической промышленности, например, для производства полиэтилена, теплоизоляции, текстильных волокон для спортивной одежды, а также для фармацевтических препаратов. Без природного газа как сырья в ближайшее время обойтись не удастся.

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