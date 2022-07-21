 ЕЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов | Новости из Германии о Европе | DW | 21.07.2022

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Европа

ЕЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов

Первым с 2011 года повышением ключевой ставки ЕЦБ стремится вернуть инфляцию к целевому показателю в 2 процента в среднесрочной перспективе.

Здание ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне

Здание ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 21 июля, повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Такое решение было принято на заседании совета регулятора. Таким образом, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 0,50%, 0,75% и 0,00% соответственно с 27 июля.

Повышение, ставшее первым с 2011 года, основано на обновленной оценке инфляционных рисков Советом управляющих, указали в ЕЦБ. Решение будет способствовать возвращению инфляции к целевому показателю в 2 процента в среднесрочной перспективе.

Банк не исключает новых повышений ключевой ставки. Ее дальнейшие изменения будут рассматриваться на будущих заседаниях Совета управляющих.

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  • Хлопок

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    Хлопок секретного состава

    Основной материал для изготовления купюр 50 евро - хлопок. Он долговечнее и прочнее обычной бумаги. Хлопок отбеливают, промывают и перерабатывают в бумажную массу, точный состав которой держат в секрете. Специальные машины перерабатывают массу в длинные рулоны бумаги. На этом этапе бумага уже содержит некоторые из многочисленных степеней защиты, вроде водяных знаков и защитных нитей.

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    Райнхольд Герстетер отвечает за дизайн банкнот евро. Немецкий художник-график рисовал еще портреты, которые были отпечатаны на последних немецких марках. Изображения на новых купюрах евро посвящены различным европейским эпохам: на купюре 5 евро изображена античная арка, на других - символы романтизма, готики, ренессанса, барокко и периода индустриализации.

  • Купюра 20 евро

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    Серьезная защита

    Ученые придумали свыше десяти различных степеней защиты евро от подделки, чтобы осложнить жизнь фальшивомонетчикам. Одна из используемых хитростей - голограмма, которая наносится на бумагу для денежных купюр.

  • Купюра 500 евро

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    Стоимость производства одной купюры колеблется от 7 до 16 центов - чем выше номинал денег, тем дороже производство, поскольку размер самих купюр увеличивается, и растет число степеней защиты.

  • Типография, печать денег

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    Цифры меняют цвет

    В частной немецкой типографии Giesecke & Devrient, где в том числе печатаются и новые купюры, краска наносится на бумагу в ходе многоступенчатого процесса. 10 килограммов краски хватает, чтобы напечатать 400 тысяч 20-евровых банкнот. Среди прочего специальной краской наносятся цифры, которые меняют свой цвет в зависимости от освещения.

  • Печать денег

    Как делают деньги в Европе

    Всё пронумеровано

    Каждая банкнота получает уникальный номер. Таким образом можно определить, где была напечатана та или иная купюра. В Европе около десятка типографий имеют лицензии на производство бумажных денег. Специальный алгоритм определяет, сколько и в какой из стран еврозоны будет напечатано купюр евро разного достоинства.

  • Проверка денег

    Как делают деньги в Европе

    Огромное число подделок

    Несмотря на сложный процесс печати денег, фальшивомонетчикам ежегодно удается ввести в обращение сотни тысяч подделок. В прошлом году было изъято самое больше число поддельных купюр с момента введения единой валюты евро в 2002 году: по данным ЕЦБ, было конфисковано почти 900 тысяч фальшивых купюр по всему миру.

  • Печатание банкнот

    Как делают деньги в Европе

    Вторая жизнь денег

    Прежде чем вновь отпечатанные евро будут пущены в оборот, они проходят проверку на отсутствие дефектов. Банкноты, которые не прошли тест, отправляются на переработку, измельчаются и прессуются в гранулы. Они затем используются, к примеру, для звукоизоляции стен. То же самое происходит и со старыми купюрами, которые изымаются из обращения.

  • Печать 20 евровых купюр

    Как делают деньги в Европе

    Новая серия без "пятисоток"

    Новые евро должны быть максимально защищены. Начало было положено в 2013 году, после введения в оборот новых 5-евровых купюр, за ними в 2014 году последовали "десятки", в 2015 - "двадцатки". В начале 2017 года в обращении появятся новые 50 евро. Затем, с промежутком в один год, - 100 и 200-евровые банкноты. Новая "пятисотка", выпуск которой был запланирован на 2019 год, похоже, так и не появится.

    Автор: Хильке Фишер, Максим Филимонов


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