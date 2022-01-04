Почему курс евро так сильно упал, а доллар укрепился? И кому это выгодно?

Такого не было 20 лет! Последний раз паритет евро и доллара, иными словами - обменный курс 1:1, фиксировался осенью 2002 года. С тех пор единая европейская валюта неизменно стоила дороже денежной единицы США. Так, в 2008, когда в Соединенных Штатах назревал финансовый кризис, за 1 евро давали 1 доллар и почти 60 американских центов, затем котировки несколько лет колебались в диапазоне 1,30-1,50, а в последние годы они находились примерно на уровне 1,15-1,25.

Война в Украине - главная причина слабости валюты евро?

В нынешний 2022 год пара двух главных на планете резервных валют вошла с курсом 1,14, однако после начала широкомасштабной войны России против Украины евро с конца февраля стал быстро дешеветь. 8 июля обе валюты впервые за два десятилетия почти сравнялись в цене, 11 июля ситуация повторилась. Так что в ближайшие дни или часы наверняка будет зафиксирован паритет, после чего укрепление денежной единицы США вполне может продолжиться.

Прецедент уже есть: с весны 2000 до осени 2002 сначала безналичный, а затем и наличный евро стоил меньше 1 доллара, более того, курс два года подряд в ходе биржевых торгов падал до уровня 0,85-0,86 и однажды даже ниже 0,83.

Развязанная Россией война в Европе насторожила многих международных инвесторов

При виде быстрого снижения курса евро в последние месяцы можно было бы сделать вывод, что российская агрессия и есть главная причина девальвации европейской валюты: международные инвесторы выводят свои активы в доллары, потому что прямо в Европе идет широкомасштабная война, Евросоюз объявил беспрецедентные санкции против РФ, рвет традиционные связи с российской экономикой и столкнулся с энергетическим, прежде всего -газовым кризисом, который угрожает ввергнуть страны ЕС в рецессию.

Валютным рынком движут центральные банки и доходность гособлигаций

Однако если посмотреть на график котировок валютной пары евро-доллар за несколько более длительный срок, то отчетливо видно, что последовательное снижение началось еще в первой половине 2021, когда курс был еще выше 1,22. Причиной этого тренда стали ожидания участников мирового финансового рынка, что нарастающая из-за последствий пандемии глобальная инфляция заставит Федеральную резервную систему США (ФРС) повышать процентные ставки раньше, быстрее и радикальнее, чем это готов будет сделать Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Вашингтон. Здание Федеральной резервной системы США - американского аналога центрального банка

А повышение центральными банками базовых ставок ведет к росту доходности государственных облигаций. США с их огромным госдолгом выпускают большое количество таких ценных бумаг, и они считаются во всем мире самым надежным инвестиционным активом (в России на этот счет бытует иная точка зрения, но российские предсказания скорого краха всей американской финансовой системы на профессиональных международных инвесторов в Америке, Европе и Азии большого впечатления не производят).

Пока ФРС проводила в минувшие годы политику "сверхдешевых денег" с фактически нулевой базовой ставкой, американские гособлигации имели низкую доходность и были не очень привлекательными для инвесторов. Поэтому многие из них в поиске более прибыльных активов переводили доллары в другие валюты. Перспектива повышения ставки вызвала перетекание капиталов обратно в долларовое пространство, и этот процесс усиливался и ускорялся с осени 2021 по мере того, как становилось ясно: из-за разгоняющейся инфляции базовый процент в США придется повышать куда решительней, чем можно было подумать год назад.

ФРС США резко повышала базовую ставку, пока ЕЦБ ждал

Так и вышло: в марте 2022 первое с 2018 года повышение составило 0,25 процентных пункта, в мае последовало увеличение ставки уже на 0,5 п. п. - самое резкое за 22 года, а 15 июня ФРС подняла базовый процент сразу на 0,75 п. п., чего не делала с 1994 года. И в ближайшие месяцы она продолжит этот курс, тогда как ЕЦБ в июле только начнет уходить от нулевого процента, судя по всему, с маленького шага в 0,25 п.п..

Глава ФРС США Джером Пауэлл объявляет 15.06.2022 о самом резком за почти 30 лет повышении ставки

Вот эта все увеличивающаяся разница в уровнях ставок и, соответственно, в доходности гособлигаций между Америкой и Европой и стала основной причиной снижения курса евро и усиления доллара, а война в Украине и ее последствия для европейской экономики этот тренд дополнительно усилили. "Именно ФРС задает сейчас тон на валютном рынке", - подчеркнул в беседе с DW Михаэль Хайзе (Michael Heise), главный экономист немецкой инвестиционной компании HQ Trust.

О том, что речь идет именно об укреплении американской валюты, говорит и тот факт, что ее курс значительно вырос по отношению не только к европейской, но и, к примеру, к японской денежной единице. 11 июля йена упала к доллару на самый низкий уровень за 24 года, сообщило агентство Reuters.

К тому же в самые последние недели участились разговоры о надвигающемся на США и страны ЕС экономическом кризисе. "В Европе усиливается страх перед рецессией", - отмечается в новом аналитическом финансовом обзоре немецкого Commerzbank. А в таких случаях очень многие международные и тем более американские инвесторы обычно предпочитают держать деньги в Соединенных Штатах.

Сильный доллар выгоден в США далеко не всем

Кроме того, в какой-то момент на валютном рынке активизировалось большое число биржевых спекулянтов, решивших сыграть на понижение евро и додавить его хотя бы до знаковой отметки 1:1. Те, кто вовремя вступил в эту игру, сейчас явно в выигрыше.

А кому еще выгодна девальвация евро и значительное усиление доллара? Напрашивается ответ: Соединенным Штатам, но это верно лишь отчасти. Чрезвычайно популярная в России формула "чем тверже валюта, тем сильнее страна" далеко не так универсальна и довольно далека от реалий современной глобальной экономики.

Ноябрь 2021. Президент США Джо Байден в порту Балтимора выступает с речью о внешней торговле

Высокий курс национальной валюты выгоден странам, делающим ставку на импорт большого количества товаров. С этой точки зрения высокий курс доллара, действительно, выгоден США, поскольку он удешевляет привозимую из Европы, Китая, Японии и других стран мира продукцию и тем самым способствует борьбе с инфляцией, а она в данный момент едва ли не главная макроэкономическая проблема Соединенных Штатов.

В то же время дешевеющая из-за твердого доллара иностранная продукция уничтожает товаропроизводителей в самой Америке. К тому же слишком высокий курс национальной валюты бьет по интересам американских экспортеров, поскольку делает их продукцию на мировом рынке более дорогой и тем самым снижает международную конкурентоспособность автомобилей, компьютеров, микрочипов, продовольствия и прочих товаров Made in USA. И они начинают сдавать позиции, скажем, автомобилям, сделанным в еврозоне, или полупроводникам из Азии.

Короче, слишком твердый доллар подрывает многолетние усилия нескольких вашингтонских администраций, направленных как на выравнивание слишком однобокого внешнеторгового баланса страны (США куда больше импортируют, чем экспортируют), так и на развитие американского промышленного производства.

Низкий курс евро сделает энергоносители еще более дорогими

Автомобили концерна Volkswagen перед погрузкой на экспорт в порту Эмдена

Соответственно, низкий курс евро в высшей степени выгоден немецким, французским, итальянским и прочим европейским экспортерам. Однако с большой оговоркой: они должны производить свою продукцию у себя на родине или в Евросоюзе и использовать только европейские комплектующие. "Если они закупают комплектующие за пределами ЕС, то выгода, скорее всего, пропадает", - пояснила DW валютный аналитик немецкого DZ-Bank Сонья Мартен (Sonja Marten).

То же самое, продолжила она, относится к особо энергоемким европейским производствам, ведь нефтью, углем или сжиженным газом на мировом рынке торгуют за доллары. С этой точки зрения девальвация евро произошла сейчас в очень невыгодный для Евросоюза момент. ЕС столкнулся с дефицитом и чрезвычайной дороговизной энергоносителей, и они теперь из-за рекордно низкого за два десятилетия обменного курса евро станут еще дороже.

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