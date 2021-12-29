20 лет наличного евро: сбылись ли 5 основных прогнозов? Фактчекинг DW

Наступление 2002 года означало для 12 стран Европейского Союза окончательный отказ от своих национальных денежных единиц в пользу единой европейской валюты евро. До этого она уже три года активно использовалась в безналичных расчетах, например, при банковских переводах и торговых операциях.

Однако в ту новогоднюю ночь началось ее введение в наличное обращение: жители Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Финляндии и Франции стали получать на руки новенькие банкноты и монеты евро.

Переход значительной части стран-членов Евросоюза на общую валюту открыл новую главу в истории ЕС, но одновременно был и шагом в неизвестность: никто не мог гарантировать успех этого беспрецедентного исторического эксперимента по созданию столь масштабного валютного союза. 20 лет назад звучали самые разные высказывания о дальнейшей судьбе евро. DW выбрала пять основных прогнозов и проверила, сбылись ли они или нет.

1. Евро станет новой резервной валютой

Фактчекинг DW: верно

Резервными валютами называются денежные единицы, которые широко используются за пределами тех государств или территорий, где они являются официальным платежным средством, и в которых держат, по меньшей мере, часть своих валютных резервов центральные банки других стран.

Любые статистики подтверждают: евро, как и предсказывали два десятилетия назад различные эксперты, стал второй важнейшей резервной валютой в мире после доллара США, который сохраняет бесспорное лидерство.

Обменный пункт в Стамбуле. Как и в других странах, в Турции особенно востребованы доллар и евро

Так, по данным Международного валютного фонда (МВФ), во 2-м квартале 2021 года свыше 59% всех официальных валютных резервов на планете были номинированы в долларах США, более 20% - в евро. В российском Фонде национального благосостояния (ФНБ) 40% аккумулированных средств хранятся в евро.

В международных расчетах евро используется сегодня фактически столь же часто, как и доллар. Согласно статистике глобальной межбанковской системы SWIFT, в октябре 2021 года на европейскую валюту пришлись 38,1% переведенных денег, на американскую - 39,1%. А в 2020 году евро даже ненамного обошел доллар.

2. Со временем Великобритания вступит в еврозону

Фактчекинг DW: не верно

Пикет против евро перед Банком Англии в Лондоне 2 января 2002, за 14 лет до референдума о "Брекзите"

Этот прогноз оказался самым ошибочным, хотя в британских деловых кругах было немало сторонников параллельного хождения евро, а в более отдаленной перспективе и отказа от фунта. Первоначально вопрос о переходе на единую европейскую валюту намечалось вынести на общенациональный референдум. Вместо этого в 2016 году прошло голосование по "Брекзиту", и в результате Великобритания не только не вступила в еврозону, но даже вышла из Евросоюза.

3. Евро окажется менее твердой валютой, чем немецкая марка

Фактчекинг DW: не верно

В 2002 году многим немцам весьма нелегко далось расставание с Deutsche Mark - ее любили, ей гордились, она была символом послевоенного "экономического чуда" в ФРГ и по праву считалась особенно твердой валютой.

Летом 2001 года в Германии пришлось в разных формах агитировать за валюту евро

В конце 1990-х годов, перед введением евро в безналичное обращение, лишь четверть населения Германии, согласно опросам, верила в то, что новая валюта окажется столь же твердой, как и немецкая марка. Однако абсолютное большинство жителей крупнейшего члена нового валютного союза напрасно опасались. О надежности единой европейской денежной единицы как средства сбережения красноречиво говорит хотя бы тот факт, что она признана во всем мире одной из двух важнейших резервных валют.

Другим показателем высокой стабильности денежной единицы является низкий уровень инфляции. В еврозоне он составил за минувшие 20 лет в среднем 1,6% годовых. Немецкая марка в последние два десятилетия своего существования обесценивалась ежегодно в среднем на 2,4%. Так что до сих пор евро лучше сохранял покупательную способность, хотя это и не гарантия на будущее: как раз сейчас темпы инфляции в еврозоне и особенно в Германии, как, впрочем, и во всем мире, резко ускорились.

4. Отказ от национальных валют обострит проблемы южных стран ЕС

Фактчекинг DW: верно

Во второй половине 20-го века экономики стран на юге Европы развивались далеко не столь динамично, как на севере континента, и национальные валюты в этих государствах были значительно менее твердыми, чем немецкая марка.

Введение единой денежной единицы дало мощный импульс экономическому развитию и взаимной торговле во всей еврозоне: суммарный ВВП тех 12 государств, которые 20 лет назад перешли на наличный евро, вырос за это время почти на 50%. Это значительный прогресс, хотя экономика США, к примеру, росла все эти годы в среднем примерно в два раза быстрее.

Переход на единую и твердую валюту обеспечил южным странам, с одной стороны, резкое удешевление кредитных средств на расширение бизнеса и социально-экономическое развитие (обратной стороной этого положительного явления стало быстрое накапливание государственной задолженности, что привело к долговому кризису в начале 2010-х годов), но, с другой стороны, обострило экономические проблемы южных стран.

Электромобиль на острове Астипалея: долговой кризис заставил Грецию ускорить модернизацию

Экономики Греции и Италии, к примеру, лишились такого испытанного средства повышения конкурентоспособности своего бизнеса, как девальвация. Ведь раньше достаточно было снизить обменный курс драхмы или лиры, чтобы сделать экспортную продукцию более дешевой для обладателей твердой валюты и повысить ценовую привлекательность этих стран для иностранных туристов.

После отказа от национальных валют этот механизм отпал, многие фирмы на юге Европы не выдержали конкуренции с производителями из других стран еврозоны и разорились, что привело к резкому росту безработицы, уровень которой в ряде государств ЕС по-прежнему остается очень высоким.

В то же время переход на евро стал жестким, но эффективным стимулом для проведения давно назревших реформ в южных странах еврозоны и в целом для их всесторонней модернизации. Это весьма ощутимо как в Греции, которая после крайне трудного последнего десятилетия сейчас явно на подъеме, так и в Италии, ставшей в 2021 году одним из лидеров ЕС по темпам экономического роста.

5. Германии и другим северным членам ЕС придется отвечать за долги экономически более слабых стран

Фактчекинг DW: частично верно

При переходе на единую европейскую валюту жителей Германии и других более богатых стран Северной Европы едва ли не больше всего пугала перспектива оказаться в ситуации, когда им придется расплачиваться по долгам южных партнеров по еврозоне. Поэтому созданию валютного союза предшествовало утверждение так называемых Маастрихтских критериев финансовой стабильности.

В них определялись максимально допустимые размеры дефицита бюджета (не более 3% ВВП) и суммарного государственного долга (не более 60% ВВП). Цель состояла в том, чтобы добиться от всех участников валютного союза соблюдения общих принципов финансовой дисциплины и схожих методов хозяйствования.

20 лет после введения евро в наличное обращение следует признать, что в данный момент практически никто из членов еврозоны согласованные в Маастрихте нормы не соблюдает. Правда, отчасти это связано с огромными расходами на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Для преодоления последствий пандемии ЕС впервые начал брать деньги в долг от имени всех своих членов

И именно пандемия привела к тому, что впервые в своей истории Евросоюз ради создания гигантского фонда восстановления NextGenerationEU объемом более чем 800 млрд евро пошел в 2021 году по пути выпуска совместных облигаций . За их обслуживание отвечают все страны-члены ЕС, так что если кто-то из них не сможет или откажется платить по долгам, то его долю придется взять на себя другим.

Ничего подобного не было даже в самый разгар долгового кризиса в еврозоне в первой половине 2010-х годов. Тогда пяти проблемным странам предоставлялись либо льготные кредиты, либо госгарантии по кредитам, по которым Германии и другим донорам пришлось бы платить только в случае невозврата долга. Но этого не произошло, наоборот, той же ФРГ продолжают исправно начислять проценты на предоставленные деньги.

И вот теперь впервые возникла, однако в рамках не еврозоны, а всего ЕС, коллективная ответственность за долги. Сторонники выпуска совместных облигаций считают, что в чрезвычайной ситуации, какой является пандемия, чрезвычайные меры оправданы. Скептики предупреждают, что тем самым сделан первый шаг в сторону долгового союза, возникновения которого два десятилетия назад всячески стремились избежать создатели европейского валютного союза.

Смотрите также:

Как делают деньги в Европе Новая банкнота Член правления Европейского центрального банка Ив Мерш представил 5 июля во Франкфурте-на-Майне новую банкноту достоинством 50 евро. Она прочнее и лучше защищена, чем та, которая находится в обращении сейчас. Как вообще делают в Европе деньги?

Как делают деньги в Европе Хлопок секретного состава Основной материал для изготовления купюр 50 евро - хлопок. Он долговечнее и прочнее обычной бумаги. Хлопок отбеливают, промывают и перерабатывают в бумажную массу, точный состав которой держат в секрете. Специальные машины перерабатывают массу в длинные рулоны бумаги. На этом этапе бумага уже содержит некоторые из многочисленных степеней защиты, вроде водяных знаков и защитных нитей.

Как делают деньги в Европе Кто рисует деньги Райнхольд Герстетер отвечает за дизайн банкнот евро. Немецкий художник-график рисовал еще портреты, которые были отпечатаны на последних немецких марках. Изображения на новых купюрах евро посвящены различным европейским эпохам: на купюре 5 евро изображена античная арка, на других - символы романтизма, готики, ренессанса, барокко и периода индустриализации.

Как делают деньги в Европе Серьезная защита Ученые придумали свыше десяти различных степеней защиты евро от подделки, чтобы осложнить жизнь фальшивомонетчикам. Одна из используемых хитростей - голограмма, которая наносится на бумагу для денежных купюр.

Как делают деньги в Европе 500 евро стоит 16 центов Стоимость производства одной купюры колеблется от 7 до 16 центов - чем выше номинал денег, тем дороже производство, поскольку размер самих купюр увеличивается, и растет число степеней защиты.

Как делают деньги в Европе Цифры меняют цвет В частной немецкой типографии Giesecke & Devrient, где в том числе печатаются и новые купюры, краска наносится на бумагу в ходе многоступенчатого процесса. 10 килограммов краски хватает, чтобы напечатать 400 тысяч 20-евровых банкнот. Среди прочего специальной краской наносятся цифры, которые меняют свой цвет в зависимости от освещения.

Как делают деньги в Европе Всё пронумеровано Каждая банкнота получает уникальный номер. Таким образом можно определить, где была напечатана та или иная купюра. В Европе около десятка типографий имеют лицензии на производство бумажных денег. Специальный алгоритм определяет, сколько и в какой из стран еврозоны будет напечатано купюр евро разного достоинства.

Как делают деньги в Европе Огромное число подделок Несмотря на сложный процесс печати денег, фальшивомонетчикам ежегодно удается ввести в обращение сотни тысяч подделок. В прошлом году было изъято самое больше число поддельных купюр с момента введения единой валюты евро в 2002 году: по данным ЕЦБ, было конфисковано почти 900 тысяч фальшивых купюр по всему миру.

Как делают деньги в Европе Вторая жизнь денег Прежде чем вновь отпечатанные евро будут пущены в оборот, они проходят проверку на отсутствие дефектов. Банкноты, которые не прошли тест, отправляются на переработку, измельчаются и прессуются в гранулы. Они затем используются, к примеру, для звукоизоляции стен. То же самое происходит и со старыми купюрами, которые изымаются из обращения.

Как делают деньги в Европе Новая серия без "пятисоток" Новые евро должны быть максимально защищены. Начало было положено в 2013 году, после введения в оборот новых 5-евровых купюр, за ними в 2014 году последовали "десятки", в 2015 - "двадцатки". В начале 2017 года в обращении появятся новые 50 евро. Затем, с промежутком в один год, - 100 и 200-евровые банкноты. Новая "пятисотка", выпуск которой был запланирован на 2019 год, похоже, так и не появится. Автор: Хильке Фишер, Максим Филимонов

