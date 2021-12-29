20 лет наличного евро: сбылись ли 5 основных прогнозов? Фактчекинг DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Введение единой европейской валюты в наличное обращение 1 января 2002 года породило как надежды, так и опасения. Одни ожидания оправдались, другие нет.
Наступление 2002 года означало для 12 стран Европейского Союза окончательный отказ от своих национальных денежных единиц в пользу единой европейской валюты евро. До этого она уже три года активно использовалась в безналичных расчетах, например, при банковских переводах и торговых операциях.
Однако в ту новогоднюю ночь началось ее введение в наличное обращение: жители Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Финляндии и Франции стали получать на руки новенькие банкноты и монеты евро.
Переход значительной части стран-членов Евросоюза на общую валюту открыл новую главу в истории ЕС, но одновременно был и шагом в неизвестность: никто не мог гарантировать успех этого беспрецедентного исторического эксперимента по созданию столь масштабного валютного союза. 20 лет назад звучали самые разные высказывания о дальнейшей судьбе евро. DW выбрала пять основных прогнозов и проверила, сбылись ли они или нет.
Фактчекинг DW: верно
Резервными валютами называются денежные единицы, которые широко используются за пределами тех государств или территорий, где они являются официальным платежным средством, и в которых держат, по меньшей мере, часть своих валютных резервов центральные банки других стран.
Любые статистики подтверждают: евро, как и предсказывали два десятилетия назад различные эксперты, стал второй важнейшей резервной валютой в мире после доллара США, который сохраняет бесспорное лидерство.
Так, по данным Международного валютного фонда (МВФ), во 2-м квартале 2021 года свыше 59% всех официальных валютных резервов на планете были номинированы в долларах США, более 20% - в евро. В российском Фонде национального благосостояния (ФНБ) 40% аккумулированных средств хранятся в евро.
В международных расчетах евро используется сегодня фактически столь же часто, как и доллар. Согласно статистике глобальной межбанковской системы SWIFT, в октябре 2021 года на европейскую валюту пришлись 38,1% переведенных денег, на американскую - 39,1%. А в 2020 году евро даже ненамного обошел доллар.
Фактчекинг DW: не верно
Пикет против евро перед Банком Англии в Лондоне 2 января 2002, за 14 лет до референдума о "Брекзите"
Этот прогноз оказался самым ошибочным, хотя в британских деловых кругах было немало сторонников параллельного хождения евро, а в более отдаленной перспективе и отказа от фунта. Первоначально вопрос о переходе на единую европейскую валюту намечалось вынести на общенациональный референдум. Вместо этого в 2016 году прошло голосование по "Брекзиту", и в результате Великобритания не только не вступила в еврозону, но даже вышла из Евросоюза.
Фактчекинг DW: не верно
В 2002 году многим немцам весьма нелегко далось расставание с Deutsche Mark - ее любили, ей гордились, она была символом послевоенного "экономического чуда" в ФРГ и по праву считалась особенно твердой валютой.
В конце 1990-х годов, перед введением евро в безналичное обращение, лишь четверть населения Германии, согласно опросам, верила в то, что новая валюта окажется столь же твердой, как и немецкая марка. Однако абсолютное большинство жителей крупнейшего члена нового валютного союза напрасно опасались. О надежности единой европейской денежной единицы как средства сбережения красноречиво говорит хотя бы тот факт, что она признана во всем мире одной из двух важнейших резервных валют.
Другим показателем высокой стабильности денежной единицы является низкий уровень инфляции. В еврозоне он составил за минувшие 20 лет в среднем 1,6% годовых. Немецкая марка в последние два десятилетия своего существования обесценивалась ежегодно в среднем на 2,4%. Так что до сих пор евро лучше сохранял покупательную способность, хотя это и не гарантия на будущее: как раз сейчас темпы инфляции в еврозоне и особенно в Германии, как, впрочем, и во всем мире, резко ускорились.
Фактчекинг DW: верно
Во второй половине 20-го века экономики стран на юге Европы развивались далеко не столь динамично, как на севере континента, и национальные валюты в этих государствах были значительно менее твердыми, чем немецкая марка.
Введение единой денежной единицы дало мощный импульс экономическому развитию и взаимной торговле во всей еврозоне: суммарный ВВП тех 12 государств, которые 20 лет назад перешли на наличный евро, вырос за это время почти на 50%. Это значительный прогресс, хотя экономика США, к примеру, росла все эти годы в среднем примерно в два раза быстрее.
Переход на единую и твердую валюту обеспечил южным странам, с одной стороны, резкое удешевление кредитных средств на расширение бизнеса и социально-экономическое развитие (обратной стороной этого положительного явления стало быстрое накапливание государственной задолженности, что привело к долговому кризису в начале 2010-х годов), но, с другой стороны, обострило экономические проблемы южных стран.
Экономики Греции и Италии, к примеру, лишились такого испытанного средства повышения конкурентоспособности своего бизнеса, как девальвация. Ведь раньше достаточно было снизить обменный курс драхмы или лиры, чтобы сделать экспортную продукцию более дешевой для обладателей твердой валюты и повысить ценовую привлекательность этих стран для иностранных туристов.
После отказа от национальных валют этот механизм отпал, многие фирмы на юге Европы не выдержали конкуренции с производителями из других стран еврозоны и разорились, что привело к резкому росту безработицы, уровень которой в ряде государств ЕС по-прежнему остается очень высоким.
В то же время переход на евро стал жестким, но эффективным стимулом для проведения давно назревших реформ в южных странах еврозоны и в целом для их всесторонней модернизации. Это весьма ощутимо как в Греции, которая после крайне трудного последнего десятилетия сейчас явно на подъеме, так и в Италии, ставшей в 2021 году одним из лидеров ЕС по темпам экономического роста.
Фактчекинг DW: частично верно
При переходе на единую европейскую валюту жителей Германии и других более богатых стран Северной Европы едва ли не больше всего пугала перспектива оказаться в ситуации, когда им придется расплачиваться по долгам южных партнеров по еврозоне. Поэтому созданию валютного союза предшествовало утверждение так называемых Маастрихтских критериев финансовой стабильности.
В них определялись максимально допустимые размеры дефицита бюджета (не более 3% ВВП) и суммарного государственного долга (не более 60% ВВП). Цель состояла в том, чтобы добиться от всех участников валютного союза соблюдения общих принципов финансовой дисциплины и схожих методов хозяйствования.
20 лет после введения евро в наличное обращение следует признать, что в данный момент практически никто из членов еврозоны согласованные в Маастрихте нормы не соблюдает. Правда, отчасти это связано с огромными расходами на преодоление последствий пандемии коронавируса.
Для преодоления последствий пандемии ЕС впервые начал брать деньги в долг от имени всех своих членов
И именно пандемия привела к тому, что впервые в своей истории Евросоюз ради создания гигантского фонда восстановления NextGenerationEU объемом более чем 800 млрд евро пошел в 2021 году по пути выпуска совместных облигаций . За их обслуживание отвечают все страны-члены ЕС, так что если кто-то из них не сможет или откажется платить по долгам, то его долю придется взять на себя другим.
Ничего подобного не было даже в самый разгар долгового кризиса в еврозоне в первой половине 2010-х годов. Тогда пяти проблемным странам предоставлялись либо льготные кредиты, либо госгарантии по кредитам, по которым Германии и другим донорам пришлось бы платить только в случае невозврата долга. Но этого не произошло, наоборот, той же ФРГ продолжают исправно начислять проценты на предоставленные деньги.
И вот теперь впервые возникла, однако в рамках не еврозоны, а всего ЕС, коллективная ответственность за долги. Сторонники выпуска совместных облигаций считают, что в чрезвычайной ситуации, какой является пандемия, чрезвычайные меры оправданы. Скептики предупреждают, что тем самым сделан первый шаг в сторону долгового союза, возникновения которого два десятилетия назад всячески стремились избежать создатели европейского валютного союза.
Смотрите также: