Стал известен размер надбавки за газ для потребителей в ФРГ

С октября 2022 года надбавка для всех потребителей газа в Германии составит 2,419 цента за киловатт-час, сообщает компания-оператор газовой сети ФРГ Trading Hub Europe в понедельник, 15 августа.

Тарифы вырастут как для домохозяйств, так и для промышленности, уточняет агентство Reuters. Cредняя семья из четырех человек с потреблением 20 000 киловатт-часов должна будет платить за газ примерно на 488 евро в год больше без учета налогов, пишет агентство dpa.

Trading Hub Europe объясняет введение надбавки постановлением федерального правительства от 9 августа, согласно которому импортеры газа, непосредственно пострадавшие от значительного сокращения импорта, имеют право на финансовую компенсацию части затрат. Повышение цен ведет к тому, что большая часть их финансовой нагрузки будет переложена на потребителя.

Потребители компенсируют до 90 процентов роста цен на газ

Правительство ФРГ решило ввести дополнительный сбор за газ в начале августа - чтобы помочь импортерам справиться с растущими ценами из-за сокращения поставок из России. Мера призвана распределить дополнительных затраты между всеми потребителями. Объявленное повышение на 2,419 цента за киловатт-час означает, что на потребителей придется компенсация до 90 процентов дополнительных расходов, указывает Reuters.

Повышение цен одобрено на период с октября 2022 года по апрель 2024 года. Для облегчения нагрузки на граждан правящая коалиция и оппозиция обсуждают ряд мер, в том числе выплату государственных дотаций и налоговые возвраты, пишет Reuters.

Энергетические компании поддерживают введение надбавки

В начале июля немецкая энергетическая компания и крупнейший импортер газа Uniper подала властям Германии заявку на помощь в стабилизации деятельности после сокращения поставок российского газа. С июня Uniper получает лишь 40 процентов законтрактованных объемов газа из России из-за чего была вынуждена закупать недостающие объемы у других поставщиков по значительно более высоким ценам.

Энергетическая группа RWE в свою очередь пока отказалась от получения надбавки за газ, которую с октября начнут платить потребители, заявил в интервью Die Zeit директор RWE Маркус Креббер (Markus Krebber). По его словам, такое решение обусловлено финансовой стабильностью компании. Креббер при этом поддержал введение надбавки. "Конечно, это дает стимул продолжать экономить газ из-за роста цен", - сказал он.

Смотрите также:

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше Энергоносители стали дорогим товаром Главным фактором, разгоняющим инфляцию, является резкий рост цен на энергоносители. Они выросли, по данным онлайн-площадки для сравнения предложений Check24, на 58 процентов по сравнению с прошлым годом. В связи с тем, что положение на этом рынке остается неопределенным, улучшения пока не предвидится. Бремя высоких цен на энергоносители ложится как на промышленность, так и на потребителей.

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше Цена тепла Потребители должны готовиться к существенным расходам зимой. По крайней мере, согласно официальной информации правительства ФРГ, топочный мазут в июне 2022 года стоил уже на 89 процентов дороже, чем годом ранее. Печное топливо в Германии сейчас дорогое, как никогда - около 1,23 евро за литр. Для сравнения: всего шесть лет назад литр его стоил 49 центов, указывает онлайн-портал Statista.

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше Водителям придется раскошелиться Традиционные виды автомобильного топлива также заметно подорожали. В марте дизель стоил 2,14 евро за литр - исторический максимум. Рост цен на топливо ложится непосредственно на потребителей и способствует удорожанию многих других товаров. "Топливная скидка", введенная правительством ФРГ, слегка снизила напряженность на заправках. Но эта мера пока действует только до конца августа.

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше Станет ли электроэнергия роскошью? По данным портала Verivox, стоимость электроэнергии за год выросла на 32 процента и составила 40,64 цента за киловатт-час. Отмена так называемого "зеленого" налога на электроэнергию, когда домохозяйства частично платили за развитие возобновляемых источников энергии, приносит потребителям лишь относительное облегчение, поскольку выигрыш практически полностью съедается ростом базовой цены.

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше Полные прилавки, пустые кошельки Инфляция добралась и до супермаркетов, создавая серьезную проблему, особенно для лиц с невысокими доходами. В целом продукты питания стоят примерно на 12,7 процента дороже, чем в прошлом году, отмечают в Федеральном статистическом ведомстве. Хотя есть обнадеживающие признаки того, что инфляция в Германии в ближайшие месяцы пойдет на убыль, пока ценники в магазинах оптимизма не вызывают.

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше Когда бутерброд не по карману Некоторым немцам в ближайшие месяцы придется отказаться от традиционных бутербродов. Потому что цена на многие марки сливочного масла преодолела отметку в три евро за стандартную упаковку. Производители молочной продукции страдают от последствий войны в Украине, которая приводит к росту стоимости импорта кормов и повышению других производственных затрат.

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше На чем жарить будем... Не только нефть дорожает из-за последствий войны в Украине: 65 процентов мирового экспорта подсолнечного масла приходится на Украину и Россию. Российское вторжение привело к блокированию поставок из Украины, особенно из портов на Черном море. Как результат: только с апреля по май подсолнечное и рапсовое масла подорожали в ФРГ на 23,2 процента.

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше Цены на муку в вертикальном взлете Цены на муку напоминают истребитель с вертикальным взлетом. Килограмм пшеничной муки к концу первой половины 2022 года стоил около 93 центов, что на 127 процентов больше, чем год назад. Как следствие, многие другие товары, особенно хлеб, также подорожают.

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше Но кое-что стало дешевле Но все ли подорожало? Нет. По данным Федерального статистического ведомства, на 10 процентов подешевел проезд на поезде. Это произошло после введения единого проездного билет на все виды общественного транспорта стоимостью в 9 евро. Правда, эта мера действует пока до конца августа. А комбинированные пассажирские перевозки (разными видами транспорта) стали дешевле на 62 процента. Автор: Виталий Кропман, Николас Мерль

