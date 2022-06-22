Германия заполняет газохранилища к зиме намного быстрее, чем ожидалось

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Закачка газа в ПХГ и создание инфраструктуры для приема сжиженного газа идет в ФРГ с опережением графика. А коллектив ученых уверен, что можно вообще обойтись без газа из России.
Пока в российских соцсетях смакуют тему "Как немцы замерзнут предстоящей зимой без российского газа", в самой Германии с опережением графика продолжается заполнение газохранилищ и создается инфраструктура для приема сжиженного газа, а группа ученых представила обновленную версию доклада, в котором еще в марте утверждала: ФРГ при определенных условиях смогла бы в зимние месяцы 2022/2023 вообще обойтись без поставок "Газпрома".
Уровень заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) стал в этом году в Германии одним из ключевых макроэкономических показателей, и соответствующую подробную сводку с цифрами и графиками Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) публикует теперь ежедневно.
Дело в том, что в немецкие ПХГ - самые мощные во всем Евросоюзе - можно закачать примерно четверть того газа, который ФРГ потребляет в течение всего года. Поэтому их максимальное заполнение считается важнейшей предпосылкой для бесперебойного снабжения домашних хозяйств и индустрии во время отопительного сезона. Зимой в особенно холодные дни до 60% потребления голубого топлива в ФРГ обеспечивается благодаря запасам в газохранилищах.
В свежей сводке BNetzA от 8 августа говорится, что по состоянию на 6 августа средний уровень заполнения немецких ПХГ составил 71,99%. Это, указывается далее, больше и частично существенно больше, чем было на тот же день в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах.
При этом следует иметь в виду, что речь идет именно о среднем показателе. Три четверти немецких ПХГ уже заполнены более чем на 80%, сообщил в начале августа глава BNetzA Клаус Мюллер (Klaus Müller). Тревогу, подчеркнул он, вызывают только несколько газохранилищ, находившихся ранее в руках "Газпрома", прежде всего - Rehden. Это крупнейшее в Германии и во всем ЕС ПХГ перед переходом под контроль немецкого государства в начале апреля оказалось практически пустым. Теперь в нем уже 48,96% газа, говорится в сводке агентства по сетям. Оно неизменно посвящает этому самому проблемному газохранилищу отдельную строчку.
Если уже в первые дни августа средний уровень заполнения немецких ПХГ удалось довести до 72%, то весьма реалистичной представляется задача к 1 сентября обеспечить показатель в 75%. Эта новая промежуточная цель прописана в распоряжении министерства экономики ФРГ от 28 июля, в котором оно ужесточило требования принятого весной закона, согласно которому немецкие газохранилища впредь ежегодно должны быть заполнены к 1 октября на 80%, к 1 ноября на 90% и к 1 апреля на 40%.
Теперь нормативы к началу отопительного сезона увеличены до соответственно 85% и 95%. Для достижения новой цели к 1 ноября потребуется дополнительно примерно 1 миллиард кубометров газа, пояснило министерство. Своим распоряжением оно фактически запрещает энергетическим компаниям до этой даты отбирать газ из ПХГ даже при сокращении его поставок в Германию.
Весьма показательно, что заполнение немецких газохранилищ продолжается, причем с опережением графика, в ситуации, когда "Северный поток - 1", главный трубопровод для снабжения Германии российским газом, после десятидневной плановой профилактической остановки в июле работает лишь на 20% своей мощности (якобы из-за того, что в Россию пока так и не прибыла отремонтированная в Канаде турбина компании Siemens Energy).
На графике в сводке BNetzA видно, что с июня выросли поставки из Норвегии и стабильно идет импорт из Нидерландов и Бельгии. На СПГ-терминалах в этих двух странах регазифицируется сжиженный газ, закупаемый немецкими энергокомпаниями на мировом рынке, к тому же Германия получает голубое топливо с нидерландских газовых месторождений.
Однако мощностей двух действующих СПГ-терминалов в Нидерландах и Бельгии недостаточно для того, чтобы компенсировать Германии сокращение поставок из России - и тем более их возможное в любой момент полное прекращение. Поэтому в ФРГ намечено ввести в строй пять арендованных плавучих СПГ-терминалов, причем три из них - еще до конца нынешнего года.
Тут самая свежая новость состоит в том, что близ Вильгельмсхафена, в порту которого еще в начале мая начали оборудовать причал для регазификационного судна, 4 августа приступили к прокладке труб. Они соединят этот СПГ-терминал с крупным ПХГ Etzel и несколькими магистральными газопроводами.
Все необходимые разрешения на это строительство были получены примерно на месяц раньше, чем планировалось, чему весьма способствовал специальный закон, принятый весной с целью облегчить и ускорить сооружение инфраструктуры для приема сжиженного газа. Проложить до конца года газопровод длинною примерно в 26 километров представляется вполне решаемой задачей. Так что первый в Германии СПГ-терминал в Вильгельмсхафене имеет все шансы войти в строй в декабре 2022 и тем самым уже этой зимой помочь снизить зависимость ФРГ от российского газа.
Вообще-то Германия уже сейчас могла бы полностью обойтись без поставок из России - надо только с августа 2022 до апреля 2023 ощутимо сократить потребление этого вида топлива, а именно - еще на 25% или на 210 тераватт-часов (ТВт-ч). Таков ключевой тезис исследования, представленного авторским коллективом во главе с немецким экономистом Рюдигером Бахманом (Rüdiger Bachmann), преподающим в США в Университете Нотр-Дам. Об этом исследовании подробно рассказала 5 августа экономическая газета Handelsblatt.
Рюдигер Бахман вместе с десятью другими немецкими экономистами еще в марте, вскоре после начала широкомасштабной российской агрессии против Украины, исследовал вопрос, могла бы Германия ввести в качестве санкционной меры в рамках ЕС газовое эмбарго против России. Уже тогда вывод ученых, наделавший много шума, гласил: могла бы. Теперь авторы актуализировали свой мартовский доклад под новым углом зрения и вновь пришли к схожему результату: ФРГ вполне способна выдержать полное отключение поставок газа из РФ.
Для этого, однако, необходимо примерно на 60 ТВт-ч уменьшить выработку электроэнергии на газовых электростанциях, временно увеличив производство главным образом на угольных электростанциях, еще на 60 ТВт-ч сократить потребление газа домашними хозяйствами, которым пришлось бы снизить привычную зимой комнатную температуру примерно на 2,5 градуса, а также сэкономить 90 ТВт-ч в промышленности.
Доклад и предложенные в нем различные меры экономии газа вызвали неоднозначную реакцию в экспертных кругах, пишет Handelsblatt. Но в любом случае работа авторского коллектива под руководством Рюдигера Бахмана показывает, что в научной среде продолжается интенсивный поиск решений, способных как можно быстрее положить конец газовой зависимости Германии от России.
Тем временем немецкая химическая компания Evonik объявила 8 августа, что может на своих предприятиях в Германии без последствий для производственных процессов примерно на 40% снизить использование газа, который нужен главным образом для получения электроэнергии и пара. В ближайшее время компания намерена шире использовать нефтепродукты и уголь. Evonik сообщает, что потребляет в ФРГ в год примерно 5 ТВт-ч природного газа. Таким образом, у одного лишь этого промышленного потребителя экономия газа могла бы составить 2 ТВт-ч.
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