Германия заполняет газохранилища к зиме намного быстрее, чем ожидалось

Пока в российских соцсетях смакуют тему "Как немцы замерзнут предстоящей зимой без российского газа", в самой Германии с опережением графика продолжается заполнение газохранилищ и создается инфраструктура для приема сжиженного газа, а группа ученых представила обновленную версию доклада, в котором еще в марте утверждала: ФРГ при определенных условиях смогла бы в зимние месяцы 2022/2023 вообще обойтись без поставок "Газпрома".

Уровень заполнения немецких газохранилищ достиг 72 процентов

Уровень заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) стал в этом году в Германии одним из ключевых макроэкономических показателей, и соответствующую подробную сводку с цифрами и графиками Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) публикует теперь ежедневно.

Дело в том, что в немецкие ПХГ - самые мощные во всем Евросоюзе - можно закачать примерно четверть того газа, который ФРГ потребляет в течение всего года. Поэтому их максимальное заполнение считается важнейшей предпосылкой для бесперебойного снабжения домашних хозяйств и индустрии во время отопительного сезона. Зимой в особенно холодные дни до 60% потребления голубого топлива в ФРГ обеспечивается благодаря запасам в газохранилищах.

"Газпром" оставил крупнейшее в ФРГ и ЕС ПХГ Rehden пустым, сегодня оно заполнено уже наполовину

В свежей сводке BNetzA от 8 августа говорится, что по состоянию на 6 августа средний уровень заполнения немецких ПХГ составил 71,99%. Это, указывается далее, больше и частично существенно больше, чем было на тот же день в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах.

При этом следует иметь в виду, что речь идет именно о среднем показателе. Три четверти немецких ПХГ уже заполнены более чем на 80%, сообщил в начале августа глава BNetzA Клаус Мюллер (Klaus Müller). Тревогу, подчеркнул он, вызывают только несколько газохранилищ, находившихся ранее в руках "Газпрома", прежде всего - Rehden. Это крупнейшее в Германии и во всем ЕС ПХГ перед переходом под контроль немецкого государства в начале апреля оказалось практически пустым. Теперь в нем уже 48,96% газа, говорится в сводке агентства по сетям. Оно неизменно посвящает этому самому проблемному газохранилищу отдельную строчку.

Министерство экономики ФРГ ужесточило нормативы заполнения ПХГ

Если уже в первые дни августа средний уровень заполнения немецких ПХГ удалось довести до 72%, то весьма реалистичной представляется задача к 1 сентября обеспечить показатель в 75%. Эта новая промежуточная цель прописана в распоряжении министерства экономики ФРГ от 28 июля, в котором оно ужесточило требования принятого весной закона, согласно которому немецкие газохранилища впредь ежегодно должны быть заполнены к 1 октября на 80%, к 1 ноября на 90% и к 1 апреля на 40%.

Министерство экономики ФРГ стало в этом году штабом по обеспечению Германии природным газом

Теперь нормативы к началу отопительного сезона увеличены до соответственно 85% и 95%. Для достижения новой цели к 1 ноября потребуется дополнительно примерно 1 миллиард кубометров газа, пояснило министерство. Своим распоряжением оно фактически запрещает энергетическим компаниям до этой даты отбирать газ из ПХГ даже при сокращении его поставок в Германию.

Весьма показательно, что заполнение немецких газохранилищ продолжается, причем с опережением графика, в ситуации, когда "Северный поток - 1", главный трубопровод для снабжения Германии российским газом, после десятидневной плановой профилактической остановки в июле работает лишь на 20% своей мощности (якобы из-за того, что в Россию пока так и не прибыла отремонтированная в Канаде турбина компании Siemens Energy).

К СПГ-терминалу в Вильгельмсхафене начали подводить газопровод

На графике в сводке BNetzA видно, что с июня выросли поставки из Норвегии и стабильно идет импорт из Нидерландов и Бельгии. На СПГ-терминалах в этих двух странах регазифицируется сжиженный газ, закупаемый немецкими энергокомпаниями на мировом рынке, к тому же Германия получает голубое топливо с нидерландских газовых месторождений.

Однако мощностей двух действующих СПГ-терминалов в Нидерландах и Бельгии недостаточно для того, чтобы компенсировать Германии сокращение поставок из России - и тем более их возможное в любой момент полное прекращение. Поэтому в ФРГ намечено ввести в строй пять арендованных плавучих СПГ-терминалов, причем три из них - еще до конца нынешнего года.

Вбивать сваи для расширения причала для плавучего СПГ-терминала в Вильгелмсхафене начали 5 мая

Тут самая свежая новость состоит в том, что близ Вильгельмсхафена, в порту которого еще в начале мая начали оборудовать причал для регазификационного судна, 4 августа приступили к прокладке труб. Они соединят этот СПГ-терминал с крупным ПХГ Etzel и несколькими магистральными газопроводами.

Все необходимые разрешения на это строительство были получены примерно на месяц раньше, чем планировалось, чему весьма способствовал специальный закон, принятый весной с целью облегчить и ускорить сооружение инфраструктуры для приема сжиженного газа. Проложить до конца года газопровод длинною примерно в 26 километров представляется вполне решаемой задачей. Так что первый в Германии СПГ-терминал в Вильгельмсхафене имеет все шансы войти в строй в декабре 2022 и тем самым уже этой зимой помочь снизить зависимость ФРГ от российского газа.

Ученые считают: если больше экономить, можно обойтись без России

Вообще-то Германия уже сейчас могла бы полностью обойтись без поставок из России - надо только с августа 2022 до апреля 2023 ощутимо сократить потребление этого вида топлива, а именно - еще на 25% или на 210 тераватт-часов (ТВт-ч). Таков ключевой тезис исследования, представленного авторским коллективом во главе с немецким экономистом Рюдигером Бахманом (Rüdiger Bachmann), преподающим в США в Университете Нотр-Дам. Об этом исследовании подробно рассказала 5 августа экономическая газета Handelsblatt.

Рюдигер Бахман вместе с десятью другими немецкими экономистами еще в марте, вскоре после начала широкомасштабной российской агрессии против Украины, исследовал вопрос, могла бы Германия ввести в качестве санкционной меры в рамках ЕС газовое эмбарго против России. Уже тогда вывод ученых, наделавший много шума, гласил: могла бы. Теперь авторы актуализировали свой мартовский доклад под новым углом зрения и вновь пришли к схожему результату: ФРГ вполне способна выдержать полное отключение поставок газа из РФ.

Mehrum стала в начале августа первой в ФРГ вновь заработавшей резервной угольной электростанцией

Для этого, однако, необходимо примерно на 60 ТВт-ч уменьшить выработку электроэнергии на газовых электростанциях, временно увеличив производство главным образом на угольных электростанциях, еще на 60 ТВт-ч сократить потребление газа домашними хозяйствами, которым пришлось бы снизить привычную зимой комнатную температуру примерно на 2,5 градуса, а также сэкономить 90 ТВт-ч в промышленности.

Доклад и предложенные в нем различные меры экономии газа вызвали неоднозначную реакцию в экспертных кругах, пишет Handelsblatt. Но в любом случае работа авторского коллектива под руководством Рюдигера Бахмана показывает, что в научной среде продолжается интенсивный поиск решений, способных как можно быстрее положить конец газовой зависимости Германии от России.

Компания Evonik может заменить до 40 процентов потребляемого газа

Тем временем немецкая химическая компания Evonik объявила 8 августа, что может на своих предприятиях в Германии без последствий для производственных процессов примерно на 40% снизить использование газа, который нужен главным образом для получения электроэнергии и пара. В ближайшее время компания намерена шире использовать нефтепродукты и уголь. Evonik сообщает, что потребляет в ФРГ в год примерно 5 ТВт-ч природного газа. Таким образом, у одного лишь этого промышленного потребителя экономия газа могла бы составить 2 ТВт-ч.

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