 ФРГ выдаст для поддержки Gazprom Germania кредит в 10 млрд евро | Новости из Германии о Германии | DW | 14.06.2022

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Германия

ФРГ выдаст для поддержки Gazprom Germania кредит в 10 млрд евро

Деньги из федерального бюджета должны предотвратить банкротство компании и помочь закупить газ у альтернативных поставщиков.

Офис Gazprom Germania в Берлине

Офис Gazprom Germania в Берлине

Правительство Германии выдаст кредит для спасения бывшего дочернего предприятия "Газпрома" Gazprom Germania, сообщила пресс-служба федерального правительства во вторник, 14 июня. Деньги выделят через государственный банк KfW. По данным агентства dpa, речь идет о 9-10 млрд евро, ранее такую же сумму называло агентство Bloomberg.

Заем призван защитить компанию от неплатежеспособности. "При таком подходе федеральное правительство сохранит влияние на эту часть критической энергетической инфраструктуры и предотвратит возможную угрозу энергетической безопасности", - заявили в Берлине. Деньги пойдут на обеспечение ликвидности компании и закупки газа взамен выпавших российских поставок.

Федеральное агентство по сетям (BNetzA) останется доверительным управляющим Gazprom Germania и после сентября 2022 года, но для этого будет создана "новая правовая основа", сообщает правительство. Кроме того, компанию переименуют в Securing Energy for Europe GmbH. "Это должно дать рынку четкий сигнал о том, что целью принимаемых мер является обеспечение энергоснабжения Германии и Европы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Российские санкции против бывшей "дочки" "Газпрома"

После нападения России Украину российский государственный концерн-монополист "Газпром" сообщил, что больше не владеет немецкой Gazprom Germania. Он передал актив малоизвестной компании, чтобы вывести ее из-под санкций. Власти ФРГ в свою очередь в начале апреля назначила Федеральное агентство по сетям (BNetzA) доверительным управляющим компании, чтобы обезопасить снабжение страны газом.

В Кремле в ответ на этот шаг ввели санкции против бывшей "дочки" "Газпрома", запретив совершать с ней сделки. Такое решение, по расчетам экономистов, обойдется налогоплательщикам и потребителям в Германии в 5 млрд евро ежегодно, поскольку компания теперь вынуждена искать других поставщиков газа - его придется закупать по более высоким ценам. При этом отложить закупки на будущее и ждать снижения цен федеральное правительство не может. 

Gazprom Germania управляет несколькими газовыми хранилищами ФРГ, в том числе крупнейшим в стране, расположенном в Нижней Саксонии. По закону, к 1 ноября газовые хранилища должны быть заполнены на 90 процентов и, чтобы успеть выполнить норму к установленной дате, закачку следует начинать немедленно.

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    Автор: Андрей Гурков


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