Экономия газа: чему другие страны ЕС могут научиться у Нидерландов

Для миллионов европейцев это был момент истины: 21 июля российский газ снова потек по газопроводу "Северный поток - 1". Теперь чиновники по всей Европе будут следить за тем, сохранятся ли объемы поставок на ожидаемом уровне. Многие страны ЕС уже готовились к полному прекращению импорта голубого топлива после того, как Россия резко сократила поставки в середине июня и потом полностью остановила их на период планового ежегодного техобслуживания газопровода, начавшегося 11 июля.

Сегодня власти европейских государств обсуждают целый ряд мер предотвращения кризиса, следствием которого, как опасаются эксперты, может стать рецессия экономики. Кроме прочего речь идет об изменении поведения потребителей - мере, потенциал которой еще не исчерпан практически нигде. За исключением, вероятно, одной страны.

Как Нидерланды сократили потребление газа

С начала 2022 года Нидерландам удалось сократить потребление газа примерно на треть. Это более чем вдвое выше показателя соседней Германии, где объем газа, израсходованного с января по май, был лишь на 14% меньше обычного. Между тем Италии удалось за тот же период снизить его потребление менее чем на 2%.

В энергобалансе трех вышеназванных стран, как и многих других европейских государств, значительную роль играет природный газ, в том числе из России. Рене Питерс, эксперт по газу исследовательской организации TRO, объясняет успех Нидерландов в том числе необычно мягкой зимой и возобновлением работы угольных электростанций. По его подсчетам, эти два фактора обеспечили, возможно, от 5 до 10 процентов снижения потребления газа. "Но самое большое влияние оказывает экономия газа домохозяйствами и промышленностью", - добавляет эксперт.

Широкомасштабную кампанию, в рамках которой домохозяйства и предприятия призывают сократить потребление газа, власти начали еще в апреле. Под девизом "zet de knop om" ("поверните выключатель") граждан попросили меньше отапливать свои дома. Это сопровождалось дополнительными стимулами к улучшению теплоизоляции домов и коммерческих зданий, а также к приобретению энергетически экономичного оборудования.

Сокращение потребления газа в различных сферах

В более широком европейском контексте и другие страны, вероятно, будут стремиться к подобным мерам, полагает Бен Макуильямс, эксперт по энергетическим исследованиям брюссельского аналитического центра Bruegel. Сжигание угля вместо газа для выработки электроэнергии - "с экономической точки зрения это очень простое решение, однако с точки зрения защиты климата это, очевидно, трудно и проблематично", уточняет он.

Газопровод "Северный поток - 1" в Германии

Для промышленного сектора сокращение потребления газа означает снижение объемов производства. "Именно здесь можно увидеть большие экономические издержки и потенциальную рецессию", - отмечает эксперт. Домашние хозяйства, на которые приходится третий по величине объем потребления газа, могут быстро добиться результата, понизив температуру термостата и быстро улучшив теплоизоляцию.

Что касается немедленных мер, то политикам следует просто быть абсолютно честными с людьми, считает Макуильямс: "Стоит уже сейчас объяснить им, что особенно зимой каждая молекула газа, которую может сэкономить домохозяйство, сохранит рабочие места и в конечном счете спасет нас от рецессии". Кампании по повышению осведомленности граждан в этой области, подобные той, что провели в Нидерландах, были начаты в Бельгии и Германии. Италия планирует провести такую кампанию в ближайшее время.

Важность общественных кампаний

"Кампании такого рода могут и должны быть проведены в Италии", - уверена Франческа Андреолли, исследователь из расположенного в Риме аналитического центра по вопросам изменения климата ECCO. Андреолли отмечает, что итальянцы уже принимают меры экономии энергии, реагируя на высокие цены. Она рассказывает, как кампания по информированию общественности, подобная той, которую многие страны, включая Италию, проводили на тему ношения масок и вакцинации во время пандемии COVID-19, может подчеркнуть важность экономии и проявления солидарности.

Проанализировав возможные меры ослабления зависимости Италии от российского газа, в ECCO пришли к выводу, что снижение температуры отопления на 2 градуса Цельсия в сочетании с мерами предотвращения потери тепла и работой из дома может обеспечить потенциальную экономию энергии на 15% по сравнению с текущим использованием.

Летом быстро сократить потребление энергии можно, ограничив охлаждение помещений 27 градусами Цельсия. Хотя такая политика уже действует в общественных зданиях, ECCO призывает применять ее ко всем зданиям - как государственным, так и частным. Долгосрочные меры включают замену газовых котлов тепловыми насосами и увеличение доли возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе. Нидерланды уже давно реализуют такие программы, что создало основу для успешного снижения потребления энергии.

Говоря о нидерландской кампании по информированию граждан о важности снижения потребления энергии, Рене Питерс подчеркивает, что такие усилия наиболее эффективны, "когда они приводят к долгосрочным структурным изменениям в поведении людей".

Отказ от вредных субсидий и решение проблемы энергетической бедности

Со своей стороны, Андреолли указывает на проблему со снижением НДС на газ с 22% до 5%, которое правительство Италии осуществило в октябре 2021 года, а затем продлило до третьего квартала 2022 года. "В конечном счете это субсидия для богатых людей, которые потребляют больше, чем семьи с более низким уровнем дохода", - поясняет она.

Италия получает газ и по газопроводу ТАР

Действительно, у снижения энергопотребления есть теневая сторона, а именно то, что оно выявляет энергетическую бедность, соглашается Питерс. "Неужели люди стали страдать от снижения температуры, потому что не могли заплатить за энергию?" - задается он вопросом, указывая на проблематичный вывод исследования организации TNO: около 8% домохозяйств тратят более десятой части их дохода на энергию, что свидетельствует об энергетической бедности.

В Нидерландах и Италии, а также в других странах правительства предоставляют целевые скидки домохозяйствам с низкими доходами. По мнению экспертов, такая политика имеет решающее значение для защиты тех, кто особенно уязвим в условиях надвигающегося энергетического кризиса.

В ожидании зимы

Похоже, по всей Европе существует консенсус относительно того, что такие меры, как возвращение к более масштабному использованию угля или даже перенос Германией сроков отказа от атомной энергетики, который запланирован на конец нынешнего года, необходимо рассматривать, несмотря на их негативный эффект с точки зрения перехода ЕС на "зеленые" источники энергии.

Урсула фон дер Ляйен представляет план "Экономия газа ради безопасной зимы"

Вероятно, час для экономии энергии пробил. 20 июля, когда ЕС перешел от стадии "раннего предупреждения" к стадии "тревоги" в сфере энергетики, Еврокомиссия обнародовала чрезвычайный план по немедленному сокращению потребления газа в ЕС на 15%. В проекте плана Еврокомиссии с характерным названием "Экономия газа ради безопасной зимы" предлагается ввести усиленный контроль за использованием голубого топлива, а также обязательные ограничения по уровню отопления и охлаждения общественных зданий.

Полное прекращение поставок российского газа может привести к тому, что уровень голубого топлива в хранилищах ЕС к зиме не достигнет целевого показателя в 80%, говорится в проекте документа, просочившемся в интернет. Вместо этого степень заполнения газохранилищ "может составить 65%-71%".

Если Россия решит перекрыть вентиль"Северного потока - 1", то даже зависимые от поставок газа страны в первое время не пострадают, поскольку большинству из них удалось найти другие источники, включая сжиженный природный газ, с помощью которых они смогут обеспечить текущие потребности. Однако отсутствие запасов в газохранилищах представляет собой серьезную проблему для зимы.

"Я считаю, что мы в Европе слишком расслаблены и не готовимся должным образом (к возможной нехватке газа. - Ред.)", - предупреждает Бен Макуильямс из брюссельского аналитического центра Bruegel. По его словам, если пойти на некоторые жертвы летом, то Европа могла бы в какой-то степени подготовиться к холодной зиме. "Мы должны серьезно отнестись к ситуации и сделать все возможное для снижения спроса на газ, чтобы быть готовыми", - резюмирует он.

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