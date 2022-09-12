Германия импортирует из России меньше, но платит больше

Германский импорт из России на фоне санкций сократился почти вдвое. В то же время российские поставки обходятся Германии дороже из-за роста цен на энергоносители.

Германия в июле текущего года почти вдвое сократила импорт из России, однако поставки российских товаров обошлись ей дороже. Объем импорта из РФ в годовом исчислении уменьшился на 45,8 процента. В то же время его стоимость выросла на 10,2 процента - до 2,9 млрд евро, что связано в первую очередь с резким ростом цен на энергоносители, сообщило в понедельник, 12 сентября, Федеральное статистическое ведомство.

Важнейшими направлениями импорта из России были нефть и природный газ (прирост на 1,6% до 1,4 млрд евро). Особенно сильно увеличилась плата за газ, поскольку Москва постоянно сокращала объемы его поставок. Выросла плата и за поставки из РФ нефтепродуктов и продуктов коксования угля (+72,5% до 0,5 млрд евро) и угля (+108,5% до 0,3 млрд евро).

Страны Запада из-за начавшегося 24 февраля российского вооруженного вторжения в Украину ввели против России беспрецедентные по масштабу санкции. В результате экспорт из ФРГ в Россию в июле сократился на 56,8 процента - до 1 млрд евро. В то же время экспорт из Германии в США вырос на 14,6 процента до 12,4 млрд евро, увеличился экспорт и в соседние европейские страны.

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