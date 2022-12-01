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Логотип Twitter и Илон МаскФото: Dado Ruvic/REUTERS
ОбществоСША

ЕС требует от Маска бороться с дезинформацией в Twitter

Олег Соколенко
32 мин. назад

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон потребовал от Илона Маска "агрессивной" борьбы с дезинформацией в Twitter, угрожая в противном случае крупным штрафом или блокировкой сервиса во всем ЕС.

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон 30 ноября созвонился по видеосвязи с Илоном Маском и озвучил тому список требований к недавно приобретенной им платформе микроблогов Twitter. Речь идет, в частности, об отказе от "произвольного" разблокирования забаненых ранее пользователей, "агрессивной" борьбе с дезинформацией и согласии на "широкий независимый аудит" платформы к следующему году, пишет Financial Times.

В противном случае, предупредил Брентон, контролирущие органы ЕС могут прийти к выводу, что Twitter не соответствует стандартам, прописанным в недавно принятом в Евросоюзе "Законе о цифровых услугах" (Digital Services Act, DSA). В таком случае сервис мини-блогов могут оштрафовать на сумму в 6 процентов от ее глобального оборота, либо заблокировать на всей территории ЕС. Чтобы избежать этого, Twitter предстоит "проделать большую работу", подчеркнул еврокомиссар.

Маск в ответ назвал DSA "очень разумным" и пообещал, что Twitter будет соблюдать все законные требования. Между тем в руководстве Евросоюза, по данным FT, опасаются, что у платформы не хватит на это человеческих ресурсов после того, как Маск в ноябре уволил больше половины из ее 7500 сотрудников. 

Купив Twitter, Маск разблокировал Трампа

Маск объявил, что закрыл сделку по покупке Twitter 28 октября, после длительных переговоров. А уже 20 ноября он разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, который был забанен в сервисе микроблогов после штурма его сторонниками Капитолия в январе 2021 года.

Ранеее Маск заявил в интервью Financial Times, что считает блокировку аккаунта Трампа ошибкой, так как бывший президент в результате не "потерял голос". Новый владелец Twitter считает, что постоянные блокировки должны применяться только в отношении ботов, мошенников или распространителей спама.

Власти США хотят проверить сделку Маска по покупке Twitter

Сделкой Маска по покупке Twitter может заинтересоваться Комитет по иностранным инвестициям США - об этом рассказала газете The New York Times министр финансов Джанет Йеллен. По ее словам, необходимо проверить, не создает ли участие зарубежного капитала в этой сделке угрозы национальной безопасности. Деньги на приобретение Twitter Маску дал в долг, в том числе, саудовский принц Аль-Валид ибн Талал.

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