Илон Маск закрыл сделку по приобретению Twitter

Маск пояснил, что купил Twitter, чтобы у людей была возможность обсуждать широкий диапазон убеждений, не прибегая к насилию.

Сделка по приобретению компании Twitter американским миллиардером, основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском состоялась. "The bird is freed ("Птичку выпустили на волю". - Ред.)", - написал Маск в своем микроблоге Twitter утром в пятницу, 28 октября.

Днем ранее предприниматель опубликовал на своей странице обращение к рекламодателям , в котором напомнил о многочисленных спекуляциях вокруг его мотивов покупки Twitter и заявил, что большинство предположений были ошибочными.

"Я приобрел Twitter потому, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку для распространения новостей и обмена мнениями, на которой можно в здравой манере обсуждать широкий диапазон убеждений, не прибегая к насилию. Сейчас существует большая опасность того, что в социальных СМИ произойдет раскол на партии, с отголосками крайне правого и крайне левого крыла, которые будут провоцировать ненависть и разделять наше общество", - написал Маск.

По мнению предпринимателя, "в неустанной погоне за кликами" большинство традиционных СМИ подогревали эти крайности, поскольку считали, что это принесет им прибыли. "Но при таком подходе теряется возможность вести диалог", - подчеркнул Илон Маск.

Вечером 27 октября американский телеканал CNBC сообщил со ссылкой на источники, что прежние генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор компании Нед Сигал покинули штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско и не вернутся туда, "поскольку начинается эра Маска".

История покупки Twitter Илоном Маском

В начале октября адвокат Маска направил руководству Twitter письмо, подтверждающее намерение американского миллиардера приобрести компанию по оговоренной в апреле цене - 54,20 доллара за акцию при условии окончания правового спора между ним и руководством Twitter.

8 июля Илон Маск, на сегодняшний день являющийся самым богатым человеком на планете, заявил, что расторгает сделку по приобретению Twitter. Он указал, что компания "существенным образом нарушила многочисленные положения соглашения о слиянии". В частности, Маск настаивал на том, что истинная доля фейковых и спамерских аккаунтов в Twitter значительно выше, чем указанные соцсетью "менее пяти процентов".

Тогда СМИ отмечали, что у экономических экспертов давно были сомнения в серьезности намерений Илона Маска приобрести Twitter. Ведь рыночная стоимость компании, оцениваемая в 28 млрд долларов, гораздо ниже предложенных за нее Маском 44 млрд.

12 июля компания Twitter подала в суд на Илона Маска, намереваясь заставить его выполнить условия апрельского договора о покупке. В конце июля миллиардер подал встречный иск.

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