 Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.07.2022

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Мир

Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter

Миллиардер судится с Twitter после отказа завершить сделку по приобретению компании.

Илон Маск

Илон Маск

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск подал встречный иск к Twitter, которая судится с ним, требуя завершить сделку по покупке компании. Об этом сообщает телеканал CNBC в пятницу, 29 июля.

Маск попросил суд не раскрывать деталей своего иска, но, как отмечает CNBC, они будут доступны общественности в ближайшее время в отредактированном виде. До этого миллиардер публично критиковал Twitter за отказ предоставить ему данные о количестве спама и ботов, зарегистрированных с социальной сети, что важно для понимания рекламной аудитории и бизнес-потенциала площадки.

Спор Маска и Twitter 

В конце апреля этого года Маск заявил, что покупает 100 процентов акций Twitter за 44 млрд долларов, но в итоге отказался от сделки в начале июля, объяснив это отказом предоставить ем необходимую информацию.

Юристы Маска в письме компании сообщили, что у них "есть основания полагать", что истинное число фейковых и спамерских аккаунтов в Twitter значительно выше, чем указанные соцсетью "менее пяти процентов". На этом фоне акции Twitter упали примерно на 6 процентов.

В ответ владельцы Twitter обвинили миллиардера в отказе выполнять обязательства перед платформой и ее акционерами и через суд потребовали от бизнесмена завершить сделку. В компании посчитали, что Маск отказывается выполнять свои обязательства из-за того, что сделка перестала отвечать его личным интересам.

"Поведение Маска явно подтверждает, что он стремится уйти от обязательного контракта, который он подписал добровольно, и что он стремится нанести при этом ущерб Twitter", - заявили в компании.

По условиям договора, в случае выхода из него одной из сторон предусмотрен штраф в размере до одного миллиарда долларов, отмечает AFP. Компания попросила суд назначить четырехдневное разбирательство на середину сентября. Суд штата Делавэр назначил начало разбирательства по иску на 17 октября. 

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    Автор: Дарья Прохорова


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