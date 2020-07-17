Twitter без ограничений: как изменится платформа при Илоне Маске

Неограниченная свобода слова на "цифровой городской площади", как назвал Twitter Илон Маск, обошлась ему в 44 миллиарда долларов. 25 апреля он достиг договоренности с руководством компании о покупке сервиса коротких сообщений с более чем 217 миллионами пользователей. По словам Маска, это также станет концом существования Twitter на фондовой бирже - теперь ее акции можно будет продавать только во внебиржевом порядке.

Маск заявил, что покупка не преследовала в первую очередь финансовых целей. И действительно, с финансовой точки зрения Twitter кажется не слишком привлекательным. Руководство этой социальной сети часто слышало упреки в том, что экономический потенциал Twitter не используется. Хотя популярность сети как новостной платформы крайне высока, количество ее пользователей не удавалось увеличить должным образом. Поэтому прибыль Twitter пока не так велика, как, допустим, у Facebook или Google. До конца 2017 года Twitter никогда не получал прибыль; в 2018 году компания впервые вышла в плюс. В прошлом году ее убытки составили 221 миллион долларов.

Позиции Twitter на финансовом рынке в минувшие годы тоже были не настолько устойчивы, как у других социальных сетей. Его дебют на фондовой бирже в 2013 году стал весьма многообещающим - курс акций в первый же день значительно превысил цену эмиссии. Однако позже он часто опускался ниже этого значения.

Маск заслуженно пользуется репутацией революционера в мире высоких технологий

По данным The Wall Street Journal, в прошлом году 90 процентов доходов Twitter поступили от рекламы. В будущем Илон Маск надеется получать основную долю доходов не от рекламы, а от подписки на Twitter, планируя сделать ее более привлекательной.

Первопроходец в мире высоких технологий

Удастся ли Маску, обладающему репутацией первопроходца в мире высоких технологий, и на этот раз воплотить в жизнь свои идеи? Глядя на бизнес-проекты Маска прошлых лет, в это вполне можно поверить. Его фирма Tesla уже много лет опережает других автопроизводителей электромобилей. Компания Маска SpaceX произвела революцию в космических путешествиях. С 2017 года она стала лидером мирового рынка по запуску спутников, с 2020 года осуществляет пилотируемые космические полеты для NASA на космическую станцию МКС, а с прошлого года предлагает полеты в космос частным лицам.

Свой стартовый капитал Маск заработал в качестве соучредителя платежной системы Paypal; поглощение компании фирмой Ebay в 2002 году принесло ему целое состояние. По последним подсчетам Bloomberg, состояние Маска достигает 257 миллиардов долларов США, но оно почти полностью состоит из акций компаний Tesla и SpaceX.

Twitter станет "лучше, чем когда-либо прежде"

Теперь один из самых богатых людей в мире занялся социальными сетями. Сразу после покупки Twitter Маск объявил, что хочет сделать платформу "лучше, чем когда-либо", предложив новые функции и сделав ее алгоритмы публичными. "Свобода слова - это основа функционирующей демократии. А Twitter - это цифровое место для обсуждения вопросов, имеющих жизненно важное значение для будущего человечества", - заявил он.

Эрик Дженсен из Уорикского университета в Великобритании говорит DW, что уход Twitter с фондового рынка стал бы крайне полезным. Этот шаг позволит внести некоторые изменения, которые было бы трудно осуществить в компании, зарегистрированной на бирже, например, удалить из Twitter ботов и фейковые аккаунты. Именно это и планирует сделать Маск, намереваясь в будущем аутентифицировать всех владельцев аккаунтов на платформе. В настоящее время верифицировано всего 400 тыс. пользователей Twitter - малая часть из 206 млн регулярных пользователей социальной сети.

"До последнего времени Twitter крайне неохотно принимал меры против ботов и фейковых аккаунтов, ведь в этом случае число активных пользователей Twitter могло бы значительно уменьшиться", - говорит Дженсен. А сокращение числа пользователей негативно отразилось бы на положении Twitter на финансовых рынках.

С другой стороны, если бы рекламодатели более точно знали, кто стоит за аккаунтом - реальный человек или бот - для них это могло бы стать положительным фактором, продолжает Дженсен. Но если Twitter превратится в платформу, генерирующую фейковые новости, или место, где люди безнаказанно смогут оскорблять друг друга, рекламодателей это может оттолкнуть.

Твиты Маска: от резонанса до скандала

Твиты самого Илона Маска нередко становились темой для обсуждения не только для 83 млн его подписчиков в Twitter - резонанс от них выходил далеко за пределы этой социальной сети. Устроенный Маском на своей странице опрос, стоит ли ему продавать акции Tesla, спровоцировал широкую общественную дискуссию. Не менее сенсационным стал и недавний твит главы Tesla и SpaceX, в котором он вызвал Путина на дуэль, предложив ему сразиться за Украину.

Активность Маска в Twitter становилась и причиной его проблем с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). После его поста об акциях Tesla в ноябре 2021 года их котировки поднялись на 11 процентов. В феврале 2021 года он написал, что купил для своего малолетнего сына криптовалюту Dogecoin, после чего котировки альткоина на несколько дней подскочили на 18 процентов.

Свобода слова по Илону Маску: на открытии завода Tesla в немецком Грюнхайде многие журналисты, ранее критиковавшие Маска, не получили аккредитацию

В мае того же года он объявил, что собирается продать часть своих биткоинов, поскольку криптовалюты якобы наносят вред окружающей среде. Твит Маска повлек за собой сильные колебания цен на криптовалютном рынке. Все это вызвало у SEC подозрения в манипулировании рынком криптовалют. А в 2018 году твит Маска о том, что он выводит свою компанию Tesla с биржи и у него уже есть под нее надежное финансирование, привело к скандалу с SEC, и бизнесмену пришлось платить штраф в размере 20 миллионов долларов.

Инвесторы также регулярно жалуются на то, что Маск своими твитами оказывает давление на цену акций Tesla. В марте этого года один из инвесторов Чейз Гэррити подал на Маска в суд, поскольку его "неустойчивые" твиты привели к высоким юридическим рискам и угрожали потерями в цене акций на миллиарды.

Свобода слова в Twitter: огромная, но не безграничная

Теперь, по словам Маска, в Twitter будет больше свободы слова. Однако это не означает, что платформа больше не будет подчиняться никаким правилам. Вне зависимости от того, кому будет принадлежать социальная сеть, размещение информации, связанной с ценами, в Twitter по-прежнему останется табу, и SEC будет продолжать следить за этим.

Существует ряд ограничений и со стороны Евросоюза. Не так давно парламент ЕС принял Закон о цифровых услугах, который налагает значительные требования на социальные сети с более чем 45 миллионами пользователей. Ненависть и подстрекательство должны быть пресечены, а наказуемые действия на платформах должны повлечь за собой соответствующие правовые следствия. Платформы также должны бороться с дезинформацией или прославлением войны.

В последние годы Twitter проводил эту политику. К примеру, аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа был заблокирован после того, как его сторонники 6 января 2021 года устроили штурм Капитолия.

Впоследствии Twitter прокомментировал это следующим образом: "После тщательного изучения последних твитов аккаунта @realDonaldTrump и контекста вокруг них - в частности, того, как они были восприняты и интерпретированы в Twitter и за пределами платформы, - мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию".

Эксперты считают, что с переходом Twitter к Илону Маску платформа станет менее умеренной, и туда могут вернуться те, кому в прошлом был запрещен доступ к платформе. Впрочем, Дональд Трамп уже заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, а останется в созданной им социальной сети Truth Social.

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