Маск купил акции Twitter: заговорит ли соцсеть по-новому?

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Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск стал крупнейшим акционером Twitter. Он уже проводит опрос о возможности редактирования постов в соцсети. Сергей Елкин - о новом лице "Твиттера".
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