Маск купил Twitter: как теперь запоет птичка?

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Создатель Tesla приобрел компанию Twitter за 44 млрд долларов. Илон Маск выразил надежду, что даже его "злейшие критики" не уйдут из соцсети. Но теперь их лайки и ретвиты - в его руках!
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Своими электромобилями Made in Germany Илон Маск бросает вызов немецким автостроителям, приближает отказ Европы от двигателей внутреннего сгорания и ускоряет развитие бывшей ГДР.