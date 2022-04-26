Маск купил Twitter: как теперь запоет птичка?

Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты

Робот Робби, который снимался в кино

Этот робот по имени Робби в 2016 году снялся в фильме "Мой друг робот". Его сюжет таков: мальчик Тобби встречает робота Робби и пытается помочь ему найти родителей, которых тот потерял при крушении звездолета. Тобби - 11 лет, но он хорошо знаком с наукой. Юный изобретатель и его новый друг создают автомобиль, способный летать и плавать, и отправляются навстречу приключениям.

Автор: Наталия Королева