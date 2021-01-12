 Комментарий: Станет ли Twitter Илона Маска агентством фейковых новостей? | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 26.04.2022

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Мнения

Комментарий: Станет ли Twitter Илона Маска агентством фейковых новостей?

Илон Маск не любит придерживаться правил. Если он получит контроль над одной из главных социальных сетей, это вполне может стать проблемой, считает Каролина Чимой.

Элон Маск и Twitter

Американский предприниматель Илон Маск назвал социальную сеть Twitter "цифровой городской площадью, на которой обсуждаются вещи, жизненно важные для человечества". На этой платформе можно рассказать и услышать все, что хочешь. Так что Маск прекрасно понимает, насколько важным инструментом коммуникации стала эта платформа в наше время.

Инструментализация в пользу Маска?

В связи с этим возникают вопросы: осознает ли Маск весь масштаб ответственности, которую влечет за собой покупка им Twitter? Понимает ли он, что речь идет не только о прибыли, как в любой частной компании? Собирается ли он, купив Twitter, как успешный бизнесмен использовать эту платформу ради своей выгоды?

Каролина Чимой

Каролина Чимой

Кое-какие идеи по этому поводу он озвучил в ряде интервью и на своем выступлении со сцены последней конференции TED Talks в начале апреля: по словам Маска, Twitter должна строить свою работу на принципах частного бизнеса. В нынешнем виде социальная сеть, по его мнению, не служит свободе слова - общественному императиву в функционирующей демократии, а сообщения на этой платформе то и дело без необходимости модерируются. Но что означает "свобода слова" в понимании Маска? Означает ли это, что каждый может утверждать, что хочет, - даже если утверждения абсолютно не соответствуют действительности?

Маск уже несколько раз подчеркивал, что не видит смысла запрещать людям доступ к платформе. Среди самых известных личностей, аккаунт которых заблокирован в Twitter, - бывший президент США Дональд Трамп. Его забанили  после того, как его сторонники 6 января 2021 года устроили штурм Капитолия.

Впоследствии Twitter прокомментировал это следующим образом: "После тщательного изучения последних твитов аккаунта @realDonaldTrump и контекста вокруг них - в частности, того, как они были восприняты и интерпретированы в Twitter и за пределами платформы, - мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию".

Маск, "абсолютист свободы слова"

Но Маску не нужны правила. В одном из интервью он ясно дал понять, что под его руководством в Twitter не будет возможности блокировки аккаунтов. Самый богатый человек в мире, состояние которого составляет около 270 миллиардов долларов, хочет сделать Twitter "социальным императивом" свободы слова. Каждый должен иметь возможность высказаться по любому поводу, говорит Маск, который называет себя " абсолютистом свободы слова".

Мир, который трудно себе представить, особенно под руководством Маска: миллиардер известен тем, что в своем собственном аккаунте в Twitter он неоднократно блокировал тех, кто критиковал его или принадлежащие ему компании. Журналисты, выступающие с критикой в его адрес, также регулярно подвергаются нападкам на странице Маска в Twitter.

Ни один рынок не принадлежит только одному человеку

Возможно, Маск и прав, когда называет Twitter цифровой городской площадью 21 века. Но кое-какие важные отличия все же есть: общение на городских площадях никогда не ограничивалось 280 знаками. Личное общение дает гораздо больше информации, чем короткое текстовое сообщение, сопровождаемое максимум картинкой.

И, наконец, самое главное отличие: городская площадь никогда не принадлежит одному человеку и не так восприимчива к распространению дезинформации. Тенденция, которая в отсутствие правил приведет к еще большей поляризации (общественного сознания. - Ред.).

Автор: Каролина Чимой, корреспондент DW в Вашингтоне

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Григорий Аросев


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