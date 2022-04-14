 Илон Маск намерен приобрести социальную сеть Twitter | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.04.2022

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Мир

Илон Маск намерен приобрести социальную сеть Twitter

Американские миллиардер предлагает за Twitter более 40 млрд долларов. После покупки глава Tesla планирует вывести Twitter с биржи.

Илон Маск

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск - самый богатый человек на Земле - намерен приобрести социальную сеть Twitter за 41,4 млрд долларов, сообщили в четверг, 14 апреля, западные СМИ со ссылкой на документы для американского регулятора SEC.

Из них следует, что глава компании Tesla предлагает за каждую акцию Twitter 54,20 доллара - на 38 процентов больше, чем на момент закрытия биржи 1 апреля. "Это мое лучшее и последнее предложение", - сказал Маск, предупредив, что если это предложение не будет принято, то он "пересмотрит свою позицию как акционер".

2 апреля стало известно, что Маск приобрел 9,2 процента акций Twitter, став в результате держателем крупнейшего пакета. Накануне стоимость акции соцсети составляла почти 46 долларов. Илон Маск уже объявил о намерении вывести Twitter с биржи после его приобретения. Главы Tesla заявил, что он заинтересован в покупке Twitter, поскольку верит в потенциал этой компании как "платформы для свободного выражения мнений во всем мире".

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    Автор: Андрей Гурков


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