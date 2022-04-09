Первая в истории полностью частная миссия отправилась к МКС

С космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в рамках первой в истории полностью частной миссии к Международной космической станции (МКС) стартовала ракета-носитель тяжелого класса Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Видеозапись этого запуска была размещена в пятницу, 8 апреля, в Twitter корпорации SpaceX Илона Маска.

На борту Crew Dragon находятся американский инвестор Ларри Коннор, канадский бизнесмен и филантроп Марк Пэти и израильский предприниматель и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе. Каждый из них заплатил за полет предположительно около 55 млн долларов (50 млн евро). Командир миссии - бывший астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) - Майкл Лопес-Алегрия.

Проведут на МКС восемь дней

Как ожидается, экипаж Crew Dragon достигнет МКС 9 апреля и проведет там восемь дней. Сам полет организует американская космическая компания Axiom Space.

Как передало агентство AFP, на борту Международной космической станции экипажу предстоит провести около 25 экспериментов. Поэтому Пэти, Стиббе и Коннор не называют себя "космическими туристами", последний предпочитает говорить об "астронавтах", выполняющих полет в частном порядке.

Строительство частной космической станции

Axiom Space со SpaceX договорились в общей сложности о четырех подобных миссиях. NASA уже одобрило вторую из них - Ax-2. Компания Axiom Space рассматривает миссии как первые шаги на пути к более масштабной цели - строительству частной космической станции. По данным компании, первый ее модуль должен быть запущен уже в 2024 году.

В октябре 2021 года на Международную космическую станцию для съемок фильма "Вызов" были отправлены российские актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, их сопровождал космонавт Антон Шкаплеров.

Смотрите также:

30 лет космической станции "Мир": как это было Советский форпост Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.

30 лет космической станции "Мир": как это было Международное сотрудничество После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.

30 лет космической станции "Мир": как это было Многочисленные посетители В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.

30 лет космической станции "Мир": как это было Неудачи, поломки, неисправности… Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.

30 лет космической станции "Мир": как это было На пути к МКС США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.

30 лет космической станции "Мир": как это было Конец пилотного проекта Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина

