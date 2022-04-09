Первая в истории полностью частная миссия отправилась к МКС

С космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в рамках первой в истории полностью частной миссии к Международной космической станции (МКС) стартовала ракета-носитель тяжелого класса Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Видеозапись этого запуска была размещена в пятницу, 8 апреля, в Twitter корпорации SpaceX Илона Маска.
На борту Crew Dragon находятся американский инвестор Ларри Коннор, канадский бизнесмен и филантроп Марк Пэти и израильский предприниматель и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе. Каждый из них заплатил за полет предположительно около 55 млн долларов (50 млн евро). Командир миссии - бывший астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) - Майкл Лопес-Алегрия.
Проведут на МКС восемь дней
Как ожидается, экипаж Crew Dragon достигнет МКС 9 апреля и проведет там восемь дней. Сам полет организует американская космическая компания Axiom Space.
Как передало агентство AFP, на борту Международной космической станции экипажу предстоит провести около 25 экспериментов. Поэтому Пэти, Стиббе и Коннор не называют себя "космическими туристами", последний предпочитает говорить об "астронавтах", выполняющих полет в частном порядке.
Строительство частной космической станции
Axiom Space со SpaceX договорились в общей сложности о четырех подобных миссиях. NASA уже одобрило вторую из них - Ax-2. Компания Axiom Space рассматривает миссии как первые шаги на пути к более масштабной цели - строительству частной космической станции. По данным компании, первый ее модуль должен быть запущен уже в 2024 году.
В октябре 2021 года на Международную космическую станцию для съемок фильма "Вызов" были отправлены российские актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, их сопровождал космонавт Антон Шкаплеров.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина