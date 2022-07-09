 Илон Маск отказался от покупки Twitter | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Илон Маск отказался от покупки Twitter

В качестве причины расторжения сделки с Twitter американский миллиардер назвал существенные нарушения положений соглашения. Совет директоров Twitter намерен добиться от Маска покупки соцсети.

Илон Маск (фото из архива)

Илон Маск (фото из архива)

Глава Tesla и самый богатый человек в мире Илон Маск заявил в пятницу, 8 июля, что расторгает сделку о приобретении компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, за 44 млрд долларов. В письме, отправленном адвокатом Маска главному юридическому директору Twitter, говорится, что компания "существенным образом нарушила многочисленные положения соглашения о слиянии".

Среди прочего "у Маска есть основания полагать, что истинное число фейковых и спамерских аккаунтов в Twitter значительно выше, чем указанные соцсетью "менее пяти процентов", говорится в документе, копию которого обнародовала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Недовольство миллиардера также вызвали недавние увольнения в компании и приостановка найма персонала.

На фоне этих новостей акции Twitter упали примерно на 6% в ходе торгов после официального закрытия биржевой сессии. В то же время акции Tesla прибавили в цене около 4%.

Twitter подаст в суд на Маска

Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил, что компания по-прежнему намерена закрыть сделку "по цене и условиям, которые были согласованы с Маском", и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о слиянии. "Мы уверены, что выиграем в канцлерском суде Делавэра", - написал Тейлор в Twitter.

Маск объявил о намерении купить Twitter в апреле. Совет директоров компании сначала воспротивился этому, но потом одобрил приобретение. В мае бизнесмен заявил, что сделка "временно поставлена на паузу" в связи с подсчетами количества фейковых и спамерских аккаунтов в соцсети.

Смотрите также:

  • Женщина с телефоном на Мальдивах

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Не летаем, но чатимся!

    Писатели-фантасты мечтали, что в 21 веке мы будем летать по Галактике, но по факту одно из "бытовых" достижений новой эпохи - возможность в любой момент связаться с кем угодно где бы то ни было. Для этого мудрое человечество придумало мессенджеры. И их появилось огромное количество. Какие-то нам известны, какие-то нет. Посмотрим на них вместе!

  • Мессенджер WhatsApp

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    WhatsApp: гегемон и гигант

    Один из самых популярных мессенджеров в мире - WhatsApp (его название, вероятно, игра слов от английского "What’s up?" - "Что такое?"). Компания, которая создала мессенджер, была основана в 2009 году. За эти годы WhatsApp добился огромного прогресса - его общая аудитория по всему миру превышает миллиард пользователей. В 2014 году WhatsApp был приобретен другим гигантом - Facebook.

  • мессенджер WeChat, Китай

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    WeChat: китайский фурор

    По охвату аудитории WeChat - тоже один из самых популярных мессенджеров, однако большинство его пользователей находятся в Китае. Среди интересных особенностей этого сервиса - возможность общения со случайно подобранным собеседником (идеально для знакомств или просто для болтовни ни о чем). А еще WeChat - успешная и удобная платежная система. Правда, только для китайцев.

  • мессенджер Snapchat

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Snapchat: молодежь США в восторге

    Абсолютный фурор в США - приложение Snapchat, позволяющее делиться фото, видео, добавлять текст и рисунки. Одна из интересных особенностей мессенджера - весь контент доступен ограниченное количество времени, после чего все фотографии, видео и прочие драгоценности исчезают навсегда. С особой охотой его использует молодежь.

  • Мессенджер Telegram

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Telegram: свобода слова и не только

    Мессенджер Павла Дурова в последнее время очень часто попадает в заголовки СМИ. Тем не менее Telegram (основан в 2013 году) - не только форпост свободы слова (по крайней мере, как считают его владельцы) - он еще и удобен по ряду параметров. Там можно вести свои каналы, создавать огромные группы (до 10 тысяч человек), загружать авторские стикеры, есть удобная веб-версия и масса полезных ботов.

  • Мессенджер Allo от Google

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Allo: роботы угрожают общению!

    Мессенджер от Google со встроенным автоматическим помощником - можно искать информацию, не выходя из беседы. А еще здесь существует функция "умного ответа" - во-первых, Allo предлагает варианты ответа на последнее сообщение собеседника, а во-вторых, мессенджер (якобы!) анализирует ваши сообщения, чтобы предлагать более подходящие ответы в дальнейшем. Скоро будем общаться только при помощи роботов.

  • Мессенджер Viber

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Viber: популярный, но обычный

    Весьма популярный в России мессенджер, однако какими-либо уникальными особенностями Viber не обладает - разве что внедренной системой денежных переводов через одного из крупнейших мировых операторов.

  • Мессенджер Threema

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Threema: альтернатива за 3 евро

    Швейцарский Threema многими рассматривается как альтернатива WhatsApp - в первую очередь, как сервис, который занимается безопасностью переписки. К примеру, можно просканировать код на телефоне друга - и тогда ему будет присвоен самый высокий уровень верификации. Threema - мессенджер популярный, однако настоящему росту мешает его "небесплатность" - жители Германии должны заплатить за него 3 евро.

  • Мессенджер Line, Япония

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Line: легенда из Японии

    В принципе, это довольно обычный мессенджер, который заслуживает внимания как самый популярный сервис мгновенных сообщений в Японии. Интересна легенда о создании Line: говорят, что одной из причин стала авария на АЭС "Фукусима-1". С многими находившимися в районе бедствия нельзя было связаться из-за перебоев в связи, хотя интернет работал. Это якобы и вдохновило создателей Line.

  • Мессенджер Signal

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Signal: Сноуден, возможно, рекомендует

    Еще один малоизвестный мессенджер, которым якобы пользуется (или пользовался раньше) Эдвард Сноуден. Создатели Signal клянутся, что безопасность переписки - максимальная. Среди функций Signal - возможность настройки автоудаления старых сообщений и запрет на скриншоты. А еще у этого мессенджера открытый код, то есть любой специалист может убедиться, что переписка защищена.

  • Facebook Messenger (picture alliance/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP)

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Facebook и прочие

    Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы?

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:39

Блокировка Трампа - акт цензуры или оправданное решение? (11.01.2021)

Контекст

Комментарий: Станет ли Twitter Илона Маска агентством фейковых новостей?

Илон Маск не любит придерживаться правил. Если он получит контроль над одной из главных социальных сетей, это вполне может стать проблемой, считает Каролина Чимой.  

Twitter без ограничений: как изменится платформа при Илоне Маске

Основатель и владелец компаний Tesla и Space X приобрел социальную сеть Twitter. Почему его обещания сделать платформу местом безграничной свободы слова вызывает опасения у некоторых экспертов?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Вечеринка Илона Маска под Берлином: что о гигафабрике Tesla в Германии говорят поклонники и критики (11.10.2021)  

Открытие гигафабрики Tesla в Германии откладывается (10.05.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Глава МИД России Сергей Лавров досрочно покинул встречу G20 на Бали  

Боррель: Перед лицом агрессии РФ против Украины никто не может оставаться нейтральным  

МО России объявило оперативную паузу в боях в Украине  