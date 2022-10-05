Илон Маск вернулся к намерению купить Twitter

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обнародовала письмо адвоката Маска в адрес руководства Twitter, подтверждающее его намерение приобрести компанию по цене в 54,20 доллара за акцию.

Американский миллиардер Илон Маск намерен купить компанию Twitter, владеющую одноименной соцсетью, на условиях, оговоренных в апреле 2022 года. Это следует из письма адвоката предпринимателя в адрес руководства Twitter, опубликованного во вторник, 4 октября, Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая осуществляет надзор за фондовыми биржами и торговлей ценными бумагами в Соединенных Штатах.

Условием сделки основатель компаний Tesla и SpaceX назвал окончание правового спора между ним и руководством Twitter. Разбирательство по иску Twitter к Маску в рамках этого спора суд штата Дэлавер назначил на 17 октября.

В компании Twitter подтвердили получение письма, добавив, что "намерение компании состоит в том, чтобы совершить эту трансакцию". Представители Twitter уточнили, что продажа будет произведена по предложенной Маском в апреле цене 54,20 доллара (примерно 54 евро) за акцию. Таким образом, общая сумма сделки должна составить 44 млрд долларов.

После того как о намерении Илона Маска закрыть сделку сообщили американские СМИ, цена акций Twitter резко выросла, а торговля ими на нью-йоркской бирже дважды останавливалась.

Маск хотел отказаться от покупки Twitter

8 июля Илон Маск, являющийся на сегодняшний день самым богатым человеком на планете, заявил, что расторгает сделку о приобретении компании Twitter. При этом он указал, что компания "существенным образом нарушила многочисленные положения соглашения о слиянии". В частности, Маск настаивал, что истинное число фейковых и спамерских аккаунтов в Twitter значительно выше, чем указанные соцсетью "менее пяти процентов".

Тогда СМИ отмечали, что у экономических экспертов давно были сомнения в серьезности намерений американского предпринимателя приобрести Twitter. Ведь рыночная стоимость компании, оцениваемая в 28 млрд долларов, гораздо ниже предложенных за нее Маском 44 млрд.

Иски Twitter и Маска друг к другу

12 июля компания Twitter подала в суд на Илона Маска, намереваясь заставить его выполнить условия заключенного в апреле договора о покупке. В конце июля миллиардер подал встречный иск.

По условиям договора о покупке, заключенного между Маском и Twitter, в случае выхода из него одной из сторон предусматривался штраф в размере до одного миллиарда долларов.

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