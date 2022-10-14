Мобилизационные облавы – "Заповедник", выпуск 236, 23.10.22

Охотничий сезон на мобилизованных. Урфин-Путин кидает солдат в топку. Кинохиты и новинки политических трендов осени-2022. Байден, Шольц, Трасс, Хаменеи, Лукашенко, Си и переговоры за педалями пивомобиля. Песня валькирий о небесном селфи для поклонников творчества Вагнера. Эпизод из "12 стульев" о разводе Остапа Переибрагимыча на полтора миллиарда долларов. Смотрите в 236-м выпуске "Заповедника"!

3 ч. назад 3 ч. назад

3 ч. назад 3 ч. назад

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!