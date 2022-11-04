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Илон Маск и логотип Twitter
Илон Маск и логотип TwitterФото: Dado Ruvic/Illustration/REUTERS
Экономика и бизнесСША

В компании Twitter начинается волна увольнений

Анатолий Арни
46 мин. назад

Сотрудников Twitter попросили не приходить в офис в пятницу, 4 ноября, так как в компании проходит "сокращение рабочей силы". Уведомление о своей судьбе работники получат по почте.

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Руководство компании Twitter Inc., владеющей соцсетью Twitter, разослало сотрудникам электронные письма с официальным анонсом череды сокращений персонала, которые произойдут в компании. Согласно тексту послания, на которое ссылается агентство AFP увольнения начнутся в пятницу, 4 ноября, в начале рабочего дня по местному времени в США.

В письме указано, что сотрудники получат по электронной почте письма, в которых будет указано, продолжат ли они работу в фирме. При этом их попросили не приходить на свои места в офисы, так как те будут временно закрыты, а действие рабочих пропусков приостановлено. Тех, кто направится в офисы до прочтения письма, просят вернуться домой, в компании объявлен выходной.

Руководство Twitter Inc. называет череду сокращений "сложным процессом", который происходит в те времена, когда платформа переживает "невероятно сложный опыт". "Мы понимаем, что это повлияет на ряд людей, которые внесли ценный вклад в Twitter, но, к сожалению, это действие необходимо для обеспечения успеха компании в будущем", - указывают авторы письма.

Маск пытается компенисировать "переплату"

По данным американских СМИ, новый владелец Twitter Inc. - бизнесмен Илон Маск планирует сократить численность персонала на 50 процентов. В настоящее время в Twitter работает около 7500 человек.

Увольнения в компании начались сразу после того, как Маск закрыл сделку по приобретению компании за 44 млрд долларов, о которой объявил еще в апреле. После этого он пытался изменить свое решение, но вернулся к покупке, когда совет директоров Twitter сообщил о намерении подать на него в суд, требуя завершить сделку. Причиной для критики со стороны Маска стали якобы недостоверные сведения о количестве ботов и фейковых аккаунтов в соцсети.

Еще до того, как Илон Маск официально объявил о завершении сделки, он уволил из компании гендиректора Парага Агравала, финансового директора Неда Сегала, главного юриста Виджайю Гадде и ряд других топ-менеджеров. В начале ноября Маск заявил, что роспуск совета директоров компании - это временная мера.

По словам Маска, к 2026 году он планирует увеличить доход от соцсети с текущего годичного показателя в 5 млрд долларов до 26 млрд долларов. При этом бизнесмен заявлял, что считает стоимость компании преувеличенной. Сделку же он завершил якобы не из-за угрозы судебных разбирательств, а так как считает, что "для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку для распространения новостей и обмена мнениями, на которой можно в здравой манере обсуждать широкий диапазон убеждений, не прибегая к насилию".

Одной из озвученных Маском идей об увеличении прибыли стала возможность введения платной подписки за "синие галочки" верификации пользователей в соцсети - он предлагал взимать за это по 20 долларов в месяц, но вскоре стал рассматривать цену на уровне 8 долларов в месяц.

Сокращения проходят не только в Twitter

Еще до покупки Маском Twitter в 2022 году о сокращениях штата и схожих мерах борьбы с экономическим кризисом сообщил ряд других крупных IT-компаний. Летом о сокращениях и приостановке найма новых сотрудников сообщали сотрудники таких компаний как Alphabet (владеет Google), Meta (владеет Facebook), а также одна из крупнейших бирж криптовалют Coinbase и NFT-маркетплейс OpenSea. По данным Bloomberg, в Apple приостановлен наем новых сотрудников до конца 2023 года. Причинами для сокращений в компаниях зачастую называли сложные времена в экономике.

Снижение темпов экономического роста наблюдается не только среди американских компаний, но и, к примеру, в Китае - статистическое ведомство КНР сообщило в июле, что во 2-м квартале 2022 года рост китайского ВВП почти остановился - он составил всего 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О том, к чему это может привести, высказывался в начале года глава Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher).

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