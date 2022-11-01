Маск: Роспуск совета директоров Twitter - временный

Илон Маск займет пост главного исполнительного директора Twitter Inc. Бизнесмен распустил совет директоров Twitter и написал, что это - "лишь временно".

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что займет пост главного исполнительного директора компании Twitter Inc., которую он приобрел за 44 млрд долларов (44 млрд евро). На публикацию в издании TESMANIAN, где с опорой на заявление, поданное в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, говорилось о роспуске совета директоров Twitter Inc., Маск в понедельник, 31 октября, ответил: "Это - лишь временно".

Предприниматель сразу же начал очищать ряды компании от топ-менеджеров. Так, уволены были, в частности, занимавший пост главного исполнительного директора Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал, а также руководительница юридического отдела Виджая Гадде.

По данным агентства Reuters, Илон Маск обвинил топ-менеджеров в том, что они ввели его и инвесторов в заблуждение относительно числа фейковых аккаунтов в этой сети микроблогов.

Совет для "модерации контента"

Ранее предприниматель заявил, что руководство социальной сети сформирует специальный совет для "модерации контента", в котором будут представлены люди "со значительно разнящимися точками зрения".

"Twitter сформирует совет по модерации контента с самыми разными точками зрения. До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений по содержанию или восстановлению аккаунта", - написал Маск.

Twitter планирует отказаться от пожизненной блокировки пользователей

Как передавало агентство Bloomberg, после приобретения Twitter Маск планирует, в том числе отказаться от пожизненной блокировки пользователей соцсети. Под такой бан попал экс-президент США Дональд Трамп, аккаунт которого заблокировали после беспорядков его сторонников в здании Капитолия в январе 2021 года.

Ранее Маск выступил с утверждением, что принял решение купить соцсеть не ради денег, а с целью "помочь человечеству, которое любит". "Причина, почему я приобретаю Twitter, состоит в том, что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости", - уверял Маск. "Птичка на свободе", - написал бизнесмен после покупки соцсети.

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