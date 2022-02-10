Китаю грозит финансовый кризис! Бизнесменов ФРГ призывают готовиться

"Многое указывает на то, что Китай станет первым падающим камнем домино в глобальной финансовой системе. Нам следует к этому подготовиться путем снижения в сжатые сроки финансовых рисков предприятий и финансовых институтов в Китае. Но и в самой Германии мы должны теперь предпринять шаги, чтобы сделать нашу экономику в долгосрочном плане более устойчивой и лучше подстраховать ее от финансовых рисков".

С таким настоятельным призывом к деловым и политическим кругам Германии со страниц экономической газеты Handelsblatt обратился 10 февраля Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher) - глава Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине.

В Китае резко снижаются темпы экономического роста

Накануне эту же статью разместила на своем сайте и берлинская газета Tagesspiegel. Такое случается довольно редко: редакции обычно настаивают на эксклюзивном праве публиковать гостевые комментарии известных авторов. Однако руководитель одного из самых влиятельных немецких экономических институтов и профессор макроэкономики Берлинского университета имени Гумбольдта явно хотел донести свою тревогу до как можно более широкого круга читателей, и оба издания ему в этом помогли.

Директор института DIW профессор Марсель Фрацшер

Марсель Фрацшер - далеко не первый эксперт, предупреждающий бизнесменов и политиков ФРГ о нарастающей угрозе серьезного финансово-экономического кризиса в КНР. Интерес немцев к этой стране более чем понятен: Китай является для Германии вторым по значению экспортным рынком и крупнейшим, причем с большим отрывом, поставщиком импорта, о чем свидетельствуют свежие данные Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis). В этом смысле экономики Германии и России довольно похожи: в последние годы КНР стала для РФ самым важным партнером по экспорту и по импорту.

В той же газете Handelsblatt, к примеру, в начале 2022 года появилась большая статья, опиравшаяся на оценки многочисленных экспертов из разных стран. В ней перечислялись пять основных рисков для китайской экономики: кризис на рынке недвижимости, конфликт с США, постоянные локдауны из-за коронавируса, растущее вмешательство государства в бизнес высокотехнологичных компаний, а также снижение темпов экономического роста, угрожающее стабильности системы.

Опасность глобального финансового кризиса по принципу домино

Примерно к таким же выводам пришло и немецкое правительственное внешнеторговое агентство Germany Trade & Invest (GTAI). В ноябре 2021 года оно опубликовало аналитический обзор рынка КНР под весьма показательным заголовком "Тучные годы в Китае пока что закончились".

Однако до Марселя Фрацшера никто еще в Германии, пожалуй, не предупреждал столь настоятельно о нарастающей в Китае угрозе не просто охлаждения экономической конъюнктуры, а полномасштабного кризиса, который, более того, может по принципу домино повлечь за собой сначала потрясения в странах с развивающимися экономиками (к этой категории в западных экспертных кругах причисляют и Россию), а затем перерасти во всемирный финансовый кризис.

Коллапс девелопера Evergrande - лишь верхушка айсберга

Правда, осенью прошлого года международные СМИ, освещавшие фактический крах китайского гиганта на рынке недвижимости Evergrande, постоянно проводили параллели с банкротством американского банка Lehman Brothers - это событие считается начальной точкой всемирного финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов. Однако такое сравнение использовалось журналистами тогда скорее для наглядной иллюстрации масштабов происходящего и не воспринималось как прогноз.

Жилой квартал в городе Хуайань в провинции Цзянсу, построенный концерном Evergrande

А вот статья директора DIW по сути дела выглядит именно как прогноз. Руководитель большого коллектива ученых указывает на накапливающиеся во многих странах с развивающимися экономиками финансовые и долговые проблемы ("риски намного выше, чем многие догадываются") и предупреждает, что в ближайшие два года это может привести к глобальному финансовому кризису, причем начальной точкой вполне может стать Китай.

По мнению Марселя Фрацшера, история с предотвращенным правительством и центральным банком КНР коллапсом Evergrande была всего лишь верхушкой айсберга. Из-за длившегося несколько десятилетий бума на рынке недвижимости другие крупные девелоперы и многочисленные домашние хозяйства накопили огромные долги. Но в больших долгах и многочисленные государственные предприятия.

Банкротства крупных государственных компаний КНР неизбежны

Пока властям Китая еще удается удерживать ситуацию, в том числе благодаря крупным денежным резервам, давлению на банковский сектор и контролю за движением капитала, что ограничивает возможности его бегства за рубеж.

"Тем не менее в Китае вскоре может настать момент, когда замять масштабные проблемы его финансовой системы уже больше не удастся и их придется решать. Тогда неизбежными станут банкротства крупных концернов на рынке недвижимости, некоторых государственных банков и закрытие многочисленных других государственных концернов", - прогнозирует Марсель Фрацшер.

Многие китайцы вложили сбережения в акции и сильно пострадают в случае обвала биржевых курсов

Значительно усугубить финансово-экономические проблемы КНР могут торговые конфликты - продолжающийся с США и нарастающий с Европой. А если подтвердится, что "обе китайские вакцины никак или только в малой степени защищают от "омикрона" и других вариантов вируса, то это уже скоро может привести - как и весной 2020 года - к временному закрытию фабрик и торговых путей", - пишет эксперт. Неминуемым следствием станут дальнейшие масштабные нарушения глобальных цепочек поставок.

Все эти проблемы, считает директор института DIW, в Германии пока недооценивают. Поэтому он и решил забить тревогу.

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