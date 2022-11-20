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Опрос Илона Маска (фото из архива)Фото: Andre M. Chang/Zuma/picture alliance
ПолитикаСША

Аккаунт Трампа в Twitter восстановлен

Екатерина Венкина
29 мин. назад

Илон Маск провел опрос в Twitter, после чего согласился восстановить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.

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Аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter восстановлен в субботу, 19 ноября, после того, как новый владелец сети микроблогов Илон Маск провел опрос, в котором эта мера была поддержана большинством - с небольшим перевесом, через несколько дней после того, как экс-глава государства объявил о готовности вернуться в Белый дом.

"Народ высказался. Трамп будет восстановлен, - написал Маск в Twitter вскоре после того, как закончился 24-часовой опрос, добавив: - Vox Populi, Vox Dei" ("Глас народа - глас Божий").

Более 15 млн человек - из 237 млн ежедневных пользователей Twitter - проголосовали по вопросу о восстановлении учетной записи, 51,8 процента высказались за, а 48,2 процента - против. На момент заморозки аккаунта у Трампа было более 88 млн пользователей.

"С возвращением, @realdonaldtrump!"

Ряд политических союзников президента США приветствовал изменения. "С возвращением, @realdonaldtrump!" - написал член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар.

В ходе опроса можно было ответить "да" или "нет". В прошлом году Маск уже проводил подобный обмен мнениями среди подписчиков, он касался того, продавать ли ему акции Tesla. После этого бизнесмен реализовал акции на сумму более 1 млрд долларов (964 млрд евро).

Накануне, 18 ноября, предприниматель сообщил, что в Twitter разблокированы три аккаунта: комедиантки и актрисы Кэти Гриффин, психолога Джордана Питерсона и консервативного сатирического христианского портала Babylon Bee.

Маск считает блокировку аккаунта Трампа ошибкой

В январе 2021 года, после штурма Капитолия, Twitter объявил, что навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа. В компании такое решение объяснили тем, что существовал "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".  Аналогичные решения приняли и другие соцсети. Впоследствии Twitter также заблокировал аккаунты, которые, вероятно, были созданы для обхода блокировки экс-президента США.

Бывший финансовый директор Twitter Нед Сигал заявил тогда, что Трамп не получит доступ в соцсеть, даже если он будет вновь баллотироваться в президенты. "Наша политика работает так: если вас удаляют с платформы, то вас удаляют с платформы", - пояснил Сигал.

Илон Маск в период заключения сделки по покупке Twitter заявил в интервью Financial Times, что считает блокировку аккаунта Трампа ошибкой, так как это решение не привело к тому, что экс-президент США "потерял голос". Он высказал мнение, что постоянные блокировки должны применяться только в отношении ботов, мошенников или пользователей, распространяющих спам.

Трамп объявил об участии в выборах президента США

15 ноября Дональд Трамп объявил, что будет участвовать в выборах президента США в 2024 году. Согласно опросам общественного мнения, он явно лидирует по сравнению с другими кандидатами-республиканцами. Среди консерваторов экс-президент пользуется большей популярностью, чем его соперники-однопартийцы, и имеет много фанатичных сторонников.

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