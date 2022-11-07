Немецкий эксперт о том, почему кто-то верит фейкам

Фейковые новости особенно часто распространялись во время пандемии и теперь - во время войны в Украине. Но кто и почему в них верит? Исследователи обнаружили связь между верой в заговоры и "темной триадой личности".

"Пандемия COVID-19 - это всего лишь изобретение политических элит, чтобы ограничить основные права и поработить людей. Маски не помогают, от них даже становится плохо. А вакцинация убивает"... Подобные заявления во время пандемии разрастались как грибы после дождя и нашли благодарных сторонников. Современные психологи активно изучают, кто те люди, которые верят фейковым сообщениям?

Один из таких экспертов - Ян Филипп Рудлофф (Jan Philipp Rudloff) , психолог, научный сотрудник кафедры психологии коммуникации и новых медиа Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана.

Дезинформация и теории заговора входят в круг его научных интересов. "Трудно обрисовать классического сторонника теорий заговора", - говорит Рудлофф. Тем не менее, есть кое-что, что связывает любителей заговоров и фейковых новостей. "Это определенное понимание того, что такое "знание" и что такое "факты". Исследователи обнаружили, что так называемые эпистемические убеждения могут объяснить веру в теории заговора.

Эпистемические убеждения - это индивидуальные убеждения человека о знаниях и их приобретении. Некоторые люди в первую очередь доверяют своей интуиции, что не обязательно является проблемой, однако при этом они мало заинтересованы в подкреплении своего внутреннего чутья вескими доказательствами. Они считают, что мнения принципиально равны, независимо от научных данных, которые могут поддерживать один тезис гораздо больше, чем другой.

В своем первом исследовании Рудлофф и его коллеги хотели узнать, какие убеждения есть у людей, которые верят в теории заговора о коронавирусе, и опросили более двух тысяч человек из Германии и США.

"Те, кто придает большое значение своей интуиции, мало ценит веские доказательства и верит в то, что так называемая "правда" продиктована теми, кто находится у власти, они особенно уязвимы для фейковых новостей и теорий заговора", - резюмирует Рудлофф результаты исследований.

Ученые также рассмотрели другую теорию: склонны ли люди с ярко выраженными чертами личности, которые в психологии принято называть "темной триадой", верить в теории заговоров и дезинформацию?

Темная триада

"Нарциссизм, макиавеллизм и психопатия - три наиболее известных примера темных черт личности", - объясняет Рудлофф. Это характеристики, которые в той или иной мере присущи каждому человеку.

В то время как люди с сильными нарциссическими чертами любят находиться в центре внимания, люди с ярко выраженным макиавеллизмом особенно озабочены статусом и властью. Психопатии характерны склонность к риску и импульсивному поведению.

Какими бы разными и своеобразными ни были характеристики "трех игроков" темной триады, у них есть общее ядро. "Они ведут к поведению, направленному на извлечение максимальной выгоды для себя", - подчеркивает эксперт.

"Мы пытались выяснить, приводит ли такое поведение к определенному способу восприятия и дальнейшего обращения с информацией", - говорит психолог. Играют ли для людей, чьи личные интересы является приоритетными, вообще какую-то роль, что правда, а что нет? Исследователи использовали специальный тест, чтобы выяснить у опрашиваемых людей соотношение темных черт их личности.

Выяснилось, "чем выше темный фактор личности, тем больше вероятность того, что этот конкретный человек поверит в конспирологические истории", - говорит Рудлофф о результатах тестирования. Ученого не удивил такой итог, он, по его мнению, был достаточно очевиден.

Демонстрация против ковидных ограничений во Фрайбурге во время пандемии Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Эти люди, как правило, не склонны к просоциальному поведению, которое характеризуется намерением приносить пользу другим, им скорее свойственно поведение, направленное в первую очередь на извлечение личной выгоды. Соблюдать дистанцию, носить маску или оставаться дома для людей с соответствующими убеждениями вовсе не обязательно: если их интуиция подсказывает, что вирус безвреден, а пандемия в любом случае является лишь политическим инструментом власти, то и меры по сдерживанию пандемии излишни.

Подобные убеждения могут также объяснить, почему содержание нарративов о заговоре взаимозаменяемы: будь то коронавирус, война в Украине или климатический кризис - материалов предостаточно.

Эпистемические убеждения формируются в детстве, говорит Рудлофф, поэтому он считает, что важно анализировать и изучать их уже в школе. Таким образом, существующую разницу между мнением и фактами можно объяснять на школьных уроках доступным для детей языком. Ян Филипп Рудлофф приводит в качестве примера климатический кризис: 97 процентов исследователей климата говорят, что кризис вызван деятельностью человека. Они накопили доказательства, подтверждающие этот тезис, который мало у кого вызывает сомнения.

"В данном случае уже нельзя сказать, что у меня другое мнение", - подчеркивает эксперт. Мы говорим о меньшинстве, напоминает Рудлофф, большинству людей важны доказательства и понимание разницы между мнениями и фактами.

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