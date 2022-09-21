Запрет на книги. Это работает?

Сорок лет назад, в сентябре 1982 года в США прошла первая Неделя запрещенных книг. Она была организована в связи с резким увеличением запретов на использование некоторых учебников, а также из-за изъятия ряда книг из библиотек и магазинов. С тех пор эта акция в защиту свободы информации проходит ежегодно.

Отправным моментом считается судебное дело, рассматривавшееся Верховным судом США - "Совет по образованию против Пико". В сентябре 1975 года Совет по образованию округа Айленд-Триз удалил по требованию родителей некоторые книги из школ. В тот список якобы "антиамериканских, антихристианских, антисемитских и просто грязных" вошли одиннадцать книг, девять из которых сразу же изъяли из школьных библиотек. Среди них были "Бойня номер пять" Курта Воннегута, "Голая обезьяна" Десмонда Морриса, "Вниз по этим злым улицам" Пири Томаса, "Лучшие рассказы афроамериканских писателей" под редакцией Лэнгстона Хьюза, "Смеющийся мальчик: история любви навахо" Оливера Ла Фаржа, "Иди, спроси Алису" анонимного автора и другие. После разбирательства специальной комиссии на полки была возвращена лишь часть из этого списка.

В суд подали школьники

Группа старшеклассников во главе со Стивеном Пико подала иск о нарушении их прав, гарантированных Первой поправкой. Эта поправка рассматривается как часть Билля о правах Конституции США и запрещает Конгрессу принимать законы, ограничивающие свободу слова, свободу религии, свободу печати, свободу собраний или право подачи петиций. Она также запрещает устанавливать единую государственную религию и отдавать предпочтение или дискриминировать отдельные религии федеральным законом.

Четверо судей, участвовавших в процессе, пришли к выводу, что изъятие книг было антиконституционным, четверо не усмотрели нарушений, и один судья решил, что суду нет необходимости рассматривать этот вопрос. В результате суд постановил, что местные школьные советы не могут изымать книги из подконтрольных им библиотек просто потому, что им не нравятся идеи, которые в них содержатся. Это было первое дело Верховного суда США, которое рассматривало право на получение разносторонней информации в библиотеках в соответствии с Первой поправкой, однако решение судей так и оставило неясным объем этого права.

Книжное сообщество США за свободу информации

Американская активистка борьбы за свободу слова Джудит Круг стала соучредителем Недели запрещенных книг совместно с Комитетом по свободе мысли Американской библиотечной ассоциации. В течение этой недели американское книжное сообщество, состоящее из библиотекарей, продавцов книг, издателей, журналистов, учителей и читателей, проводит многочисленные мероприятия в поддержку свободного доступа к информации и за свободное ее распространение. Инициативу проведения Недель запрещенных книг поддерживает и международная правозащитная организация Amnesty International. В частности она использует эту площадку, чтобы привлечь внимание общественности к людям, преследуемым или арестованным за их литературную, творческую или журналистскую деятельность.

Под запретом и классические произведения

Запреты на те или иные художественные произведения, а также борьба с этими ограничениями существовали всегда. В черный список попадали не только откровенно политические книги - вроде "Майн кампф" Гитлера и "Коммунистического манифеста" Маркса, но и вполне нейтральные по содержанию книги. "Алису в Стране Чудес" Льюиса Кэрролла, к примеру, запрещали за антропоморфное изображение животных, "Хижину дяди Тома" Гарриет Бичер-Стоу за проповедь идеи всеобщего человеческого равенства и подрыв религиозных идеалов. И даже Библия являлась объектом обсуждений о запрете.

Обвинения в богохульстве

Самый известный сегодня пример запрещенной книги - "Сатанинские стихи" Салмана Рушди. Эта книга официально запрещена в нескольких странах за, по мнению критиков, богохульное изображение пророка Мухаммеда. Это произведение было опубликовано в 1988 году, и с тех пор британский автор индийского происхождения вынужден был скрываться из-за угрозы смерти. Духовный лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни наложил запрет на издание произведений Рушди. За убийство писателя была назначена крупная награда. Аятолла Хомейни давно умер, а смертный приговор официально не отменен по сей день. В августе этого года 24-летний мужчина совершил покушение на Рушди, несколько раз ударив писателя ножом, когда тот готовился прочитать публичную лекцию в одном из институтов США. Предполагаемый преступник назвал Рушди "тем, кто нападает на ислам" и не признал свою вину. Писатель был тяжело ранен в результате этого покушения.

Призраки, секты и колдовство

Историями о Гарри Поттере зачитываются и дети, и взрослые во всем мире, и, пожалуй, не встретишь ни одного человека, который не слышал о его приключениях. Однако это произведение британской писательницы Джоан Роулинг уже исчезло из некоторых американских школьных библиотек. В чем же причина? Сторонники запрета считают, что эта книга о привидениях, сектах и колдовстве, и может навредить психике читателей.

"Диалог о двух основных мировых системах" Галилео Галилея 1632 года долгое время был занозой для католической церкви. Итальянский астроном утверждал, что Земля вращается вокруг Солнца - и его обвинили в ереси. Запрет на его работы был снят только в 1822 году. Но католическая церковь признала свои ошибки гораздо поздне. Лишь в 90-е годы прошлого века Ватикан официально согласился с Галилеем.

Книга "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена, написанная в 1884 году, считается одним из величайших произведений всех времен. Но сегодня в США книга подверглась критике за изображение расовых стереотипов и использование слов, которые сегодня считаются дискриминирующими. Слово на букву "Н" встречается в романе 242 раза, в результате чего один из критиков назвал книгу "самым гротескным примером расизма, который когда-либо видел в своей жизни".

Спорное произведение Набокова

"Лолита" Владимира Набокова переживала и запреты, и разрешения во Франции, Великобритании, Аргентине и Новой Зеландии, а также ряде других стран. В США эту книгу критикуют, но не запрещают. Впервые это произведение было опубликовано в 1955 году. Книга повествует о любви профессора литературы в возрасте к двенадцатилетней девочке. Многочисленные критики видят в романе признаки педофилии и порнографии. В то же время "Лолита" вошла в список 100 лучших романов по версии журнала The Time, а также в список 100 книг века по версии французской газеты Le Monde и дважды была экранизирована.

Критики Недели запрещенных книг утверждают, что проведение акции бессмысленно, ведь книги как таковые - их продажа и чтение - не запрещены властями США. По их мнению, списки запрещенных книг в учебных программах США и публичных библиотеках способствуют защите интересов детей и молодежи от сексуального, насильственного, оскорбительного или несоответствующего их возрасту содержания. В свою очередь сторонники проведения таких акций ассоциируют запреты с ограничением свободы получения и распространения информации, а также опасаются перерастания локальных запретов в глобальные. С помощью проведения акции они привлекают внимание к существующей с их точки зрения проблеме.