Из самого старого в мире фламинго сделают чучело

В начале февраля 2024 года в Берлинском зоопарке (Zoo Berlin) умер старейший здешний обитатель и самый старый розовый фламинго в мире - любимец публики по кличке Инго, возраст которого превысил 75 лет. Новость о печальном событии вызвала множество откликов в прессе, социальных сетях и среди посетителей.

Инго поступил в этот немецкий зоопарк в 1955 году, но всего лишь несколько лет назад здесь обратили внимание на дату, указанную на кольце: "Каир, 26 июня 1948 года", после чего в списке старожилов Инго оттеснил на второе место гориллу по кличке Фату. Она родилась в Африке, предположительно, в 1957 году и была привезена в Берлин примерно в двухлетнем возрасте. Сейчас после смерти Инго 66-летняя Фату, которая также считается самой пожилой гориллой в мире, вновь стала самой старой здешней обитательницей.

Инго расправляет крылья посреди других фламинго в Берлинском зоопарке Фото: Jessica Lichetzki/picture alliance/dpa

Как сообщила газета Berliner Tageszeitung, через некоторое время фламинго Инго займет почетное место в берлинском Музее естествознания (Museum für Naturkunde Berlin) - после того как будет изготовлено чучело этой легендарной птицы. но уже в виде чучела. Среди экспонатов музея уже находятся чучела белого медведя Кнута, гориллы Бобби и панды Бао-Бао.

Кнут в особых представлениях не нуждается. Бобби был первой гориллой в Берлинском зоопарке. Он поступил сюда в двухлетнем возрасте в 1928 году и умер от апендицита в 1935 году. Панду Бао-Бао подарили канцлеру ФРГ Гельмуту Шмидту (Helmut Schmidt) во время визита в КНР в 1979 году. Глава западногерманского правительства передал этот подарок в Берлинский зоопарк, где Бао-Бао прожила до 2012 года.

Фламинго в Берлинском зоопарке

В зоопарке не знают, что за дата была указана на кольце Инго - день кольцевания или день, когда птенец вылупился из яйца, поэтому рассматривают эти данные для подсчета минимального возраста. Как отмечает агентство dpa, средняя продолжительность жизни фламинго в дикой природе составляет около тридцати лет. При содержании в неволе может достигать шестидесяти, так что берлинский фламинго Инго оказался настоящим долгожителем среди представителей своего рода.

Берлинские фламинго - любимцы посетителей этого зоопарка Фото: Gregor Fischer/dpa/picture alliance

В Берлинском зоопарке сейчас содержится около сотни фламинго пяти разных видов. По данным администрации, этот парк был первым в Германии, где в середине 1960-х годов удалось вывести потомство розовых и чилийских фламинго, в том числе, от фламинго Инго. Однако куда поступили эти птенцы, установить невозможно, так как для этих видов такого рода учет не ведется.

В последние годы жизни фламинго Инго избежал нескольких опасностей. Во время одного из ураганов здесь под упавшими ветками деревьев погибло несколько птиц. В 2022 году в зоопарке были выявлены случаи птичьего гриппа, из-за чего фламинго и другим пернатым пришлось несколько недель провести в карантине. Как сообщили в зоопарке, легендарный здешний обитатель умер сейчас от старости.

Основанный в 1844 году, Берлинский зоопарк является старейшим и самым посещаемым зоопарком Германии. В 2022 году здесь побывало 3,6 миллиона посетителей.

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