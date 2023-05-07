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Лейпциг
Львица и львята в зоопарке Лейпцига Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance
ТуризмГермания

Самые популярные зоопарки Германии

Максим Нелюбин

Двадцать самых посещаемых немецких зоопарков - от Берлина до Гейдельберга.

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От 500 тысяч до трех миллионов человек - столько посетителей обычно бывает в самых популярных немецких зоопарках- в каждом из них ежегодно. Около 50 миллионов - во всех зоопарках Германии, которых здесь насчитывается где-то четыре сотни. В первую пятерку входят зоопарки в Берлине, Штутгарте, Лейпциге, Кельне и Гамбурге, но здесь будет представлена целая двадцатка.

Берлин - Тиргартен

Берлинский зоопарк
Фламинго в Берлинском зоопаркеФото: picture-alliance/dpa/D. Naupold

Зоологический сад Берлина (Zoologischer Garten) в столичном районе Тиргартен - старейший зоопарк Германии. Был открыт в 1844 году. Является одним из самых больших немецких зоопарков и занимает первое место в мире по количеству представленных видов животных.

Штутгарт

Штутгартский зоопарк
Пополнение у ленивцев в Штутгартском зоопаркеФото: picture-alliance/dpa/Wilhelma Stuttgart

Зоологическо-ботанический сад "Вильгельма" (Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten) находится в штутгартском районе Бад-Канштатт. Расположен на территории бывшего дворцово-паркового комплекса, главное здание которого было завершено в 1846 году к свадьбе кронпринца Вюртембергского Карла и дочери российского царя Ольги Николаевны.

Лейпциг

Лейпцигский зоопарк
Тапиры в тропическом павильоне Лейпцигского зоопаркаФото: picture-alliance/AP Photo/J. Meyer

Лейпцигский зоопарк (Zoologischer Garten Leipzig) был основан в 1878 году владельцем одного из городских ресторанов как частный зверинец. В Лейпциге реализуется двадцатилетний проект "Зоопарк будущего", предусматривающий создание здесь новых тематических ландшафтов. Этот тропический павильон "Гондвана" (Gondwanaland) открыли в 2011 году.

Кельн

Кельнский зоопарк
"Парк слонов" в Кельнском зоопаркеФото: picture-alliance/Eibner-Pressefoto/J. Eibner

Кельнский зоопарк (Kölner Zoo) был создан в 1860 году. Предмет особой гордости - просторный "Парк для слонов" (Elefantenpark) площадью в два гектара.

Гамбург

Гамбургский зоопарк
Альпака с потомством в Гамбургском зоопаркеФото: picture alliance/W. Struss

Гамбургский зоопарк (Tierpark Hagenbeck) носит имя основателя - ученого, владельца цирка и дрессировщика Карла Хагенбека. Был открыт в 1907 году и стал первым в мире зоопарком, в котором предприняли попытку содержать животных не в клетках, а максимально воссоздать для них природные условия обитания.

Ганновер

Ганноверский зоопарк
Сурикаты в Ганноверском зоопарке отмечают ХеллоуинФото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Ганноверский зоопарк (Erlebnis-Zoo Hannover), основанный в 1865 году, входит в число старейших в Германии. В начале этого века здесь была реализована новая концепция ZOO 2000 стоимостью почти в 55 миллионов евро, после чего посетителей стало еще больше.

Мюнхен

Зоопарк Хеллабрунн в Мюнхене
Белые медведи в мюнхенском зоопарке ХеллабруннФото: picture-alliance/Sven Simon

"Хеллабрунн" в Мюнхене (Tierpark Hellabrunn) - самый большой по площади зоопарк Европы. Находится в южной части баварской столицы на берегу реки Изар. Стал первым в мире зоопарком, организованным по географическому принципу (Geozoo) - пять континентов и полярные регионы, а также тематические разделы, среди которых - грот летучих мышей и обезьянник.

Нюрнберг

Нюрнбергский зоопарк
В дельфинарии Нюрнбергского зоопаркаФото: picture-alliance/dpa/D. Karmann

Зоологический сад Нюрнберга (Tiergarten Nürnberg) - большой ландшафтный зоопарк, расположенный на окраине города в бывшем имперском лесу Святого Лаврентия (Lorenzer Reichswald). В этом месте зоопарк находится с 1939 года. Его перевели сюда с территории, которая потребовалась НСДАП для проведения в Нюрнберге своих партийных съездов.

Берлин - Фридрихсфельде

Зоопарк Берлин-Фридрихсфельде
Дворец Фридрихсфельде на территории зоопаркаФото: picture-alliance/dpa/H. Hanschke

В первую десятку по количеству посетителей попал еще один зоопарк немецкой столицы - в районе Фридрихсфельде (Tierpark Berlin). Был основан по решению властей ГДР в 1955 году в Восточном Берлине, так как старый зоопарк оказался в западной части города. Известен своей программой по разведению африканских слонов. Был награжден орденом Карла Маркса.

Дуйсбург

Дуйсбургский зоопарк
Волки в Дуйсбургском зоопаркеФото: picture-alliance/dpa/R. Weihrauch

 Зоопарк Дуйсбурга (Zoo Duisburg) является самым популярным в одном из самых густонаселенных регионов Германии - Рурской области. Был создан в 1934 году. Особо известен его дельфинарий, однако дельфинов мы сегодня уже видели, поэтому Дуйсбург в нашей подборке будут представлять полярные волки.

Франкфурт-на-Майне

Франкфуртский зоопарк
Трубкозубы во Франкфуртском зоопаркеФото: picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst

Франкфуртский зоопарк (Zoo Frankfurt) был создан в середине позапрошлого века на пожертвования горожан. После берлинского Зоологического сада - старейший в Германии. Традиционно играет важную роль в международных проектах по сохранению исчезающих видов животных. Особых успехов здесь добились в рамках программы размножения в неволе человекообразных обезьян - горилл, орангутангов, шимпанзе и бонобо.

Гельзенкирхен

Гельзенкирхенский зоопарк
Стеклянный туннель в аквариуме Гельзенкирхенского зоопаркаФото: picture-alliance/AP Photo/M. Meissner

Еще один популярный зоопарк Рурской области находится в Гельзенкирхене - ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen. В прошлом десятилетии он был подвергнут поэтапной реконструкции, после чего получил это новое название. Концепция зоопарка дает возможность увидеть зверей как можно ближе и получить максимум впечатлений.

Карлсруэ

Зоопарк Карлсруэ
Фенеки - миниатюрные лисицы в зоопарке КарлсруэФото: picture-alliance/dpa/dpaweb/R. Wittek

Зоологический городской парк в Карлсруэ (Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe), созданный в 1865 году, принадлежит к числу старейших и самых крупных в Германии. Зоопарк является частью находящегося под охраной государства городского парка, в котором также можно посетить большой розарий и японский сад, заложенный в 1918 году.

Мюнстер

Мюнстерский зоопарк
Малайский медведь в Мюнстерском зоопаркеФото: picture-alliance/dpa/K. Kurek

Всепогодный зоопарк в Мюнстере (Allwetterzoo Münster) был открыт в 1974 году. Он продолжает традиции зоопарка, основанного в городе во второй половине XIX века, территория которого была отдана под застройку. Взамен новый зоопарк получил более обширный участок. Архитекторы разработали концепцию, позволяющую посетителям передвигаться между вольерами и павильонами по крытым переходам и дорожкам.

Оснабрюк

Оснабрюкский зоопарк
Африканские бородавочники в Оснабрюкском зоопаркеФото: picture-alliance/dpa/C. Jaspersen

Зоопарк в Оснабрюке (Zoo Osnabrück) основали в 1936 году. Первоначально здесь можно было увидеть только животных, встречавшихся в дикой природе Германии. Первыми были барсук, лиса и медведь. Животные других стран и континентов появились после войны.

Дрезден

Дрезденский зоопарк
Орангутаны в Дрезденском зоопаркеФото: picture-alliance/dpa/A. Burgi

Дрезденский зоопарк (Zoo Dresden) - входит в пятерку самых старых в Германии. Расположен на территории парка, заложенного еще в барочную эпоху. Почти все звери погибли во время бомбардировок 1945 года, однако в уже мае следующего года зоопарк вновь принял первых посетителей.

Кронберг

Зоопарк в Кронберге
Гепарды в зоопарке в КронбергеФото: picture-alliance/dpa/A. Arnold

Этот зоопарк находится в предгорьях Таунуса в небольшом городе Кронберг - примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Он был основан в 1956 году по инициативе представителя известной немецкой предпринимательской династии Георга фон Опеля и носит его имя -Opel-Zoo. Финансируется исключительно на средства от продажи билетов и пожертвования.

Вупперталь

Вуппертальский зоопарк
Снежный леопард в Вуппертальском зоопаркеФото: picture-alliance/dpa

Зоопарк в Вуппертале (Zoo Wuppertal) - третий после Дуйсбурга и Гельзенкирхена зоопарк Рурской области из двадцатки самых посещаемых в Германии. Был открыт в 1881 году на средства специально созданного акционерного общества.

Аугсбург

Аугсбургский зоопарк
Павлин и страус в Аугсбургском зоопаркеФото: picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Puchner

Зоопарк Аугсбурга (Zoo Augsburg) принял первых посетителей в 1937 году. Сначала здесь планировали содержать только животных, типичных для природы Германии. Экзотические виды появились после войны. Участвует почти в двадцати европейских программах по сохранению редких животных.

Гейдельберг

Гейдельбергский зоопарк
Мадагаскарская фосса в Гейдельбергском зоопаркеФото: picture-alliance/dpa/R. Wittek

Зоопарк Гейдельберга (Zoo Heidelberg) входит в число зоопарков, созданных в тридцатых годах прошлого века на общественных началах и за счет пожертвований. Был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны. Обновление зоопарка началось в 1970-х годах. В Гейдельберге сейчас содержится много редких животных, например, фоссы - самые крупные хищные млекопитающие острова Мадагаскар.

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