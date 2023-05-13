Берлинский зоопарк - старейший в Германии

Этот зоопарк был открыт почти 180 лет назад - в 1844 году. Ежегодно здесь бывает около 3,5 миллиона посетителей.

Зоологический сад Берлина (Zoologischer Garten Berlin) - старейший зоопарк в Германии. Был открыт в немецкой столице в 1844 году. Предлагаем вашему вниманию подборку старых фотографий и других иллюстраций, на которых эта берлинская достопримечательность изображена в разные времена и эпохи.

На первом снимке выше - большие панды-детеныши Мэн Сян и Мэн Юань, они же - Пит и Пауле, родившиеся здесь в 2019 году. Такое уникальное событие произошло впервые в истории немецких зоопарков, то есть впервые в Германии. Большие панды-родители Мэн Мэн и Цзяо Цин переехали на временное жительство в Берлин из Китая в 2017 году.

Королевский подарок

Берлинский зоопарк в 1873 году Фото: picture-alliance/akg-images

Этот рисунок из газетной публикации позапрошлого века показывает, как Берлинский зоопарк выглядел в 1873 году. Земельный участок для зоопарка - часть территории своего фазанника - выделил прусский король Фридрих Вильгельм IV. Он же распорядился предоставить требовавшийся для начала кредит.

Курфюрстендамм

Берлин в 1930 году Фото: picture-alliance/akg-images

Задержимся на высоте, но совершим прыжок во времени. На фотографии 1930 года виден не только зоопарк, но и Мемориальная церковь кайзера Вильгельма в начале улицы Курфюрстендамм. Храм был возведен в 1890-х годах в честь первого германского императора Вильгельма I. В 1943 года он сильно пострадал в результате бомбового налета. После войны руины церкви превратили в мемориал разрушения и созидания.

Проект

Слоновник Берлинского зоопарка на рисунке XIX века Фото: Celeste/Bildagentur-online/picture alliance

Инициатором создания зоопарка и директором-основателем был первый профессор кафедры зоологии Берлинского университета (ныне - имени братьев Гумбольдтов) - Мартин Генрих Лихтенштейн. Проект Лихтенштейна на утверждение прусскому королю представил выдающийся немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт.

Дети и хищники

Группа посетителей в начале 1920-х годов Фото: picture-alliance/akg-images

Так выглядели посетители зоосада в начале 1920-х годов. На заднем плане - клетки с хищниками. Сегодня по числу видов Берлинский зоопарк находится на первом месте в мире - 1400, а общее число здешних животных превышает 20 тысяч.

"Тигр в зоопарке"

Картина Макса Слефогта Фото: picture-alliance/akg-images

Поменяем перспективу и посмотрим на это же место, так сказать, глазами тигра. Перед нами - картина немецкого художника-импрессиониста Макса Слефогта "Тигр в зоопарке", написанная в 1901 году.

На прогулку с носорогом

Смотритель зоопарка и маленький носорог в 1925 году Фото: picture-alliance/akg-images

Сотрудник зоопарка в 1925 году выгуливает на поводке одного из своих подопечных - маленького носорога.

Главный вход

Фрагмент почтовой открытки Фото: picture alliance / IMAGNO/Austrian Archives

В 1870-х годах в зоопарке были построены вольеры и павильоны для слонов, страусов, аистов и других болотных птиц, а также главные входные ворота - Элефантентор (Elefantentor), украшенные двумя 27-тонными каменными фигурами слонов. Здесь Слоновьи ворота изображены на почтовой открытке в стиле модерн, выпущенной Венскими мастерскими в 1911 году. Каменные слоны сохранились и по сей день, хотя сам зоопарк очень сильно пострадал во время Второй мировой войны.

Слоны в Германии

Почтовая открытка около 1910 года Фото: picture-alliance/akg-images

Слоновьи ворота на открытке 1899 года. Настоящие слоны появились здесь в 1857 году. Пользуясь случаем, отметим, что самого первого слона привезли на территорию нынешней Германии еще в 802 году - доставили в Ахен императору Карлу Великому такой диковинный подарок от багдадского халифа Гаруна-аль-Рашида.

Условия содеражния

Здание слоновника в 1879 году Фото: picture-alliance/akg-images

Так раньше выглядел слоновник. Эта фотография датирована 1879 годом. Слоновник во время Второй мировой войны был разрушен. Нынешний возвели в 1955 году. По меркам середины прошлого века он был просто огромным, но позже перестал отвечать требованиям для содержания этих животных. Комплекс расширили и одновременно передали в другие зоопарки двух слоних, чтобы оставшимся было больше места.

Общественное питание

Главный ресторан Берлинского зоопарка на открытке 1918 года Фото: picture-alliance/akg-images

На этой фотографии 1918 года изображен главный ресторан Берлинского зоопарка, находившийся в Мраморном зале. Здание было также уничтожено в результате бомбардировок. Раньше зоопарк был не просто зоопарком, а одним из центров общественной жизни города. В постройках на его территории проходили концерты и разные другие мероприятия.

Колониальные выставки

"Массаи греются около костра" во время "Восточно-африканской выставки" в Берлинском зоопарке в 1920 году Фото: picture-alliance/akg-images

Печальная и возмутительная страница из истории Германии и других государств Европы… В конце XIX - начале XX веков в западных странах регулярно устраивались так называемые "человеческие зоопарки", часто - в рамках колониальных выставок. Только в Германию для этих целей в разное было привезено в общей сложности около трехсот таких групп из разных стран. На этой фотографии - представители народа массаи в Берлинском зоопарке в 1920 году.

Специальный сервис

Пункт сбора потерявшихся детей около Музыкального павильона. Гравюра 1884 года Фото: picture-alliance/akg-images

На этой гравюре 1884 года изображен прерванный концерт - для того, чтобы горнист мог известить родителей о потерявшемся ребенке - рыдающей девочке, которую как раз пытается успокоить дирижер. Громкоговорителей тогда еще не было, поэтому администрация зоопарка, так сказать, предлагала такой сервис для посетителей, не уследивших за своими детьми.

Верхом на верблюдах

"В зоопарке". Рисунок 1889 года Фото: picture-alliance/akg-images

В 1899 году в зоопарке можно было покататься на верблюдах, как изображено на рисунке немецкого художника и гравера Кристиана Вильгельма Аллерса.

Белые медведи

Павильон для белых медведей в 1930-х годах Фото: picture-alliance/arkivi

Так в середине 1930-х годов выглядела вольера белых медведей. Мишек в Берлине всегда любили, но главным фаворитом на все времена останется Кнут - отвергнутый матерью, но при этом забавный и жизнерадостный медвежонок, родившийся здесь в 2006 году. Кнут умер в 4-летнем возрасте в результате воспаления головного мозга, но навсегда останется яркой звездой в истории зоопарка.

Кнут и кнутомания

Памятник Кнуту в Берлинском зоопарке Фото: dapd

Такой бронзовый памятник Кнуту установили в 2012 году. Интересно, что именем этого медвежонка, которое много десятилетий почти не использовалось в Германии, некоторые родители начали называть своих мальчиков. Не очень часто, но все же: около 180 случаев в период между 2006 и 2018 годами.

Современные обитатели

Сурикат в Берлине Фото: xim.gs/picture alliance

Завершим подборку фотографией, сделанной в наши дни. На ней изображен один из берлинских сурикатов, внимательно наблюдающий за окружающим пространством. Эти забавные зверьки - "земляные человечки" (нем. Erdmännchen) - являются любимцами публики не только в Берлине, но и во всех зоопарках во всем мире.

Отметим также, что после Второй мировой войны в разделенном Берлине появился второй зоопарк - Tierpark Berlin-Friedrichsfelde, созданный в районе Фридрихсфельде в 1954 году по решению властей ГДР.