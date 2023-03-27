Геноцид глазами преступника. Переосмысление прошлого

Ларс Крауме любит работать с историей. На этот раз он стал настоящим новатором. Впервые немецкий режиссер снял кино о колониальном прошлом Германии - от лица преступника.

Молодые ученые в аудитории Берлинского университета имени Фридриха Вильгельма (сегодня это Берлинский университет имени Гумбольдта) измеряют кости черепа умерших немцев и африканцев. Этим студентам в стенах ведущего вуза страны преподают псевдонаучную расовую теорию эволюции, в основе которой лежит тезис, что череп "рабочего из Берлина" больше черепа "африканского бушмена". Замеры молодых ученых должны стать доказательством того, что немцы - интеллигентнее африканцев...

От этой сцены, с которой начинается новая картина немецкого режиссера Ларса Крауме (Lars Kraume), бросает в дрожь. Нелепые "научные" утверждения отражают дух времени, о котором повествует фильм "Der vermessene Mensch" ("Измеренный человек"). В немецких кинотеатрах он идет с 23 марта.

Восстание гереро и указ немецкого генерала

На счету Ларса Крауме, немецкого режиссера, родившегося в Италии, уже несколько нашумевших картин и важных наград. Многие видели его фильм о немецком прокуроре, который занимался поиском нацистских преступников: картина "Государство против Фрица Бауэра" была признана лучшей в Германии в 2016 году. Новый фильм - новаторский для немецкого кино. Ларс Крауме - первый немецкий режиссер, который решился снять кино о колониальном прошлом Германии. Его новый фильм "Der vermessene Mensch" - попытка переосмыслить эту темную страницу истории ФРГ.

120 лет назад народ гереро восстал против администрации Германской Юго-Западной Африки - германской колонии, существовавшей на территории сегодняшней Намибии. Генерал Лотар фон Трота (Lothar von Trotha) разгромил восстание и издал указ, который вошел в историю как первый геноцид XX века - геноцид гереро и нама в Африке.

История одного ученого из Берлина

Немецкий режиссер рассказывает историю молодого ученого-этнолога из Берлина, который отправился в колонию Германской империи, чтобы привезти с собой черепа для проведения расовых исследований. Во время поездки он становится свидетелем геноцида - в период с 1904 по 1908 годы.

Берлинский ученый проходит путь развития - от безучастного наблюдателя к преступнику. Это история о моральном разложении главного героя, заявил Ларс Крауме в интервью DW. Рассказывать историю о геноциде глазами народа гереро он бы не решился, признается немецкий режиссер.

Но вернемся к сюжету. Амбициозный этнолог Александер Хоффман (его играет Леонард Шайхер/Leonard Scheicher) опровергает популярные в то время научные гипотезы и выдвигает свою расовую теорию. Хоффман читает лекцию о том, что все люди произошли от одной "расы" - Homo Sapiens. В подтверждение он приводит данные и факты, полученные женщиной гереро Кециа Камбацемби (ее играет актриса Шарлен Яцама - Girley Charlene Jazama). Она досталась ему в качестве "научного объекта" с так называемой "этнологической экспозиции" - "выставки людей" в Берлине. Такие распространенные на Западе виды развлечения для широкой публики в XIX - начале XX века, целью которых было продемонстрировать выходцев из Азии и Африки, были особенно популярны в Германии. И именно эта женщина убеждает ученого в ложности предположений, которыми забивают головы студентам в Берлине.

Главная героиня фильма Фото: Willem Vrey

Итак, сначала перед нами - молодой ученый, который ставит под сомнение бытующие расовые теории. И зритель, конечно, ожидает, что он будет бороться и отстаивать свои прогрессивные убеждения. "Выдвинув такой провокационный тезис, он остается без желаемой преподавательской ставки в Университете Фридриха Вильгельма, - рассказывает режиссер. - Пройдут годы, и когда в Германской Юго-Западной Африке вспыхнет восстание гереро, ученому выпадет второй шанс". Хоффман отправится вместе с войсками кайзера в германскую колонию и будет собирать там черепа павших. И неожиданно для зрителя этнолог станет антигероем.

"Фильм показывает моральную деградацию этого молодого этнолога, - добавляет Крауме. - Им управляет только его собственная жажда успеха. Это и есть его настоящий мотив. Так он становится частью разрушительной силы колониальных режимов, поработивших африканские страны". Разграбляя захоронения, похищая артефакты, он переходит все границы. При этом он не прекращает поиски той женщины гереро, которая так поразила его в Берлине и встреча с которой могла бы изменить весь ход повествования. Они действительно увидятся вновь - и это будет развязка картины.

Был ли такой ученый?

Фильм рассказывает о темных страницах колониального прошлого Германии, но эта история не теряет своей актуальности и сегодня, считает режиссер. Ведь в наши дни есть "учение и специалисты, которые работают на крупные немецкие промышленные предприятия в Африке, эксплуатируя местное население и при этом находя отговорки, что они дают работу этой стране. На самом же деле они занимаются рабством - только на современный манер", считает Крауме. "Оправдание своих поступков, которое мы видим на примере этого аморального ученого, это то, что мы наблюдаем и в наши дни. Именно поэтому я взял этого персонажа. Он не должен был стать представителем светлокожего населения, спасающим темнокожих. Он - разрушитель", - рассказывает немецкий режиссер.

История ученого-этнолога Александра Хоффмана - фиктивная, однако, события, о которых идет речь в этом фильме, основываются на реальных исторических фактах. "Нет такой биографии, которая бы повторяла путь, пройденный ученым. Хоффман - фиктивная фигура. Назовем его "свидетелем реальных событий", - говорит режиссер. Приказ, отданный генералом Лотаром фон Трота, подавление восстания, жесткая расправа с народом гереро, разграбление артефактов и могил германскими военными, - все эти исторические факты вплетены в фабулу киноленты. Крауме вспоминает также историю этнографа и антрополога Феликса фон Лушана (Felix von Luschan), который был "большим коллекционером черепов. Только в его частной коллекции - более 10 тысяч экземпляров". Многие из них до сих пор находятся в Фонде Прусского культурного наследия.

Почему критикуют фильм

Критики считают, что немецкому режиссеру следовало рассказать эту историю с разных перспектив, в том числе - от лица гереро и нама. В его нынешнем виде фильм производит впечатление попытки переосмыслить колониальное прошлое только с немецкой перспективы. Крауме отвечает своим критикам, что тесно работал с официальными представителями и деятелями искусства Намибии. В его команде - несколько представителей гереро. Главную роль играет актриса гереро.

Хоффман наблюдает за своим "научным объектом" Фото: Julia Terjung

Ларс Крауме подчеркивает, что в своем фильме он действительно пытается переосмыслить колониальное прошлое Германии. "Это должно дойти до сознания людей, что мы были этой колониальной державой и что мы совершали страшные преступления", - говорит немецкий режиссер, уже не раз бравшийся за сложные исторические темы.

Человеческие останки и артефакты должны быть возвращены из музеев и хранилищ на историческую родину - для режиссера это важно. Ларс Крауме показывает свой фильм и в немецких школах. "Учащиеся настолько открыты, и они все комментируют. Я больше всего люблю иметь дело с этой публикой", - говорит режиссер и отец сыновей-подростков. Он хочет, чтобы его дети, отправляясь в Африку посмотреть на слонов и жирафов, знали о том, что связывает Германию с такими странами, как Намибия, в прошлом.

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