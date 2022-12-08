Германия возвращает Бенинскую бронзу Нигерии

Кельн планирует вернуть Нигерии 92 изделия из так называемой Бенинской бронзы, которая находилась в коллекции этнологического Музея Раутенштрауха - Йоста ((Rautenstrauch-Joest-Museum). По просьбе нигерийских партнеров три произведения должны быть возвращены уже в декабре нынешнего года, а еще 52 постепенно, начиная с 2023 года. 37 произведений искусства останутся в Кельнском музее во временном пользовании - со сроком на десять лет. Такое решение городской совет Кельна единогласно принял в четверг, 8 декабря.

Городские власти заявили, что предложенное решение о передаче собственности стало результатом переговоров с нигерийскими официальными лицами, которые с 2021 года проводились под эгидой Федерального министерства иностранных дел и Государственного министра ФРГ по вопросам культуры и СМИ. У Кельнского музея - четвертая по величине коллекция придворных произведений искусства Бенина в Германии. Самая большая - у Этнологического музея в Берлине: около 440 предметов.

Бенинская бронза была вывезена из Африки британской армией

Речь идет о коллекции Бенинской бронзы, состоящей из более чем 1000 латунных бляшек и скульптур, украшавших Дворец правителя Бенинского царства. Эти произведения искусства были украдены и вывезены британской армией из этого дворца, который сегодня находится на территории современной Нигерии, во время так называемой бенинской карательной экспедиции в 1897 году. Около 200 предметов были позднее переданы в Британский музей, остальные были проданы на аукционах в Европе и разошлись по частным коллекциям. Часть предметов из этой коллекции через аукционы попала в Германскую империю. В общей сложности было украдено от 3000 до 5000 произведений искусства, а позже многие из них были вновь обнаружены в музеях разных стран.

Немецкие искусствоведы обратили внимание на изделия из коллекции Бенинской бронзы в кельнском Музеe Раутенштрауха - Йоста. Музей получил их в период с 1899 по 1967 год в результате пожертвований и приобретений. Экспертный осмотр произведений искусства в течение последних месяцев подтвердил сведения о том, что большая часть из них имеет отношение к бенинской карательной экспедиции 1897 года. Другие работы были созданы уже в XX веке и поэтому не связаны с этой печальной страницей истории. Часть изделий из Бенинской бронзы оказалась в других музеях в результате бартерных сделок.

​​​​Фигурки из коллекции Бенинской бронзы выставляены в Музее прикладного искусства и ремесел в Гамбурге Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Музей имени Линдена в Штутгарте тоже возвращает Нигерии Бенинскую бронзу

Десятки ценных предметов искусства из бывшего Бенина будут официально переданы и правительством земли Баден-Вюртемберг западноафриканской стране 14 декабря нынешнего года. Права собственности на все 70 объектов из Музея имени Линдена в Штутгарте перейдут к Нигерии, около трети объектов останутся в музее во временном пользовании. Об этом сегодня сообщило Министерство науки федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Министр науки Петра Ольшовски (Petra Olschowski) намерена передать представителям Нигерии первый объект - маску королевы Идии из слоновой кости XVI века. По словам министра, это произведение имеет высшую символическую ценность.

"Возвращение объектов Бенина - это нечто большее, чем возвращение сокровищ искусства", - подчеркнула министр Ольшовски, - они являются частью истории Бенина и современной Нигерии. Их разграбление в 1897 году символизирует глубокую несправедливость и колониальное насилие".

Многие немецкие музеи намерены последовать примеру Кельна и Штутргарта. Город Гамбург, например, принял решение передать 179 так называемых бенинских бронз из бывшего королевства Бенин. Сенат ганзейского города принял такое решение в сентябре 2022 года. Кроме того, из Этнологического музея в Берлине Нигерии тоже будут возвращены украденные произведения искусства.

По данным немецких экспертов, изделия из Бенинской бронзы можно найти в 20 музеях Германии. В общей сложности - около 1100 предметов искусства. Процесс их передачи стартует в Кельне и Штутгарте.

Смотрите также: